「88會館」主嫌郭哲敏洗錢27億，泰國落網後傳花3000萬「疏通」，最快10日下午遣返

洗錢27億！「88會館」主嫌郭哲敏泰國落網，最快今下午遣返

名模錢帥君的男友郭哲敏（綽號小明），日前率其負責集團「88會館」，涉嫌非法地下匯兌、詐騙案，並在超過3年的時間內，洗錢賺進至少27億元新台幣。不過，郭哲敏在此案曝光之後，卻於去（2022）年底潛逃出境，直到上個月底才在泰國落網。據了解，郭哲敏最快將於今（10）日下午被遣返回台。

據了解，郭哲敏在上月底於泰國落網後，目前人還在泰國移民局收容所。不過，泰國移民局人員最快預計會在今日上午，偕同刑事局、調查局、移民署駐外聯絡官抵達收容所，並會透過訊問的方式，來確認其身分與檢視文件程序無誤。

另外，刑事局駐外聯絡官也會拿出中華民國台灣的出入國證明書，證明郭哲敏可以入境台灣，只要相關文件經檢視無誤後，泰國移民局人員便會與刑事局駐外聯絡官等人，一起將郭哲敏押解至機場、登機安檢，接著再將他交接給台灣警方，等候遣返回台。

傳入贅柬埔寨又使「鈔能力」撒3000萬，郭哲敏下午仍被押回

藝人錢帥君男友、AE博奕集團董事長，同樣也是私人招待所「88會館」負責人郭哲敏，被檢警查出從2018年開始非法經營地下匯兌，經手金額超過27億元，依違反《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博、詐欺等罪起訴。

但郭哲敏卻在檢警行動前早已潛逃出境，直到上個月27日，調查局證實郭哲敏已在泰國落網，刑事局國際科也請求協助，但過程中一度傳出郭哲敏因持柬埔寨護照而讓返台有變數。對此，刑事局表示沒有收到郭哲敏有向泰方提出異議，據了解，郭將在今（10）日下午將搭機回到台灣受審。

日前新北地檢署偵辦郭哲敏集團洗錢案件，將郭哲敏、PGtalk負責人「鱸鰻」林秉文、郭的帳房杜韋蓁等18人起訴。經查，該集團非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行。將違法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得，透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等層層轉換為具有形式上合法來源外觀的金流，並以鉅額營利賭博獲利，作為非法經營國內外匯兌業務資金，數年來經手匯兌金額超過27億元，而匯兌部分的匯差獲利即超過1億元，檢方痛批嚴重危害金融秩序。

郭哲敏在檢警行動前、疑似早於去年10月26日就已經潛逃出境，新北地檢署後續也對郭哲敏發布通緝，調查局向平常與台灣有司法合作聯繫的友好國家通報，證實於上個月27日獲得泰國移民局回復，經查詢入境紀錄與確認住居所後，已和警方聯手逮獲郭哲敏，送往收容所限制人身自由。

據媒體報導指出，郭哲敏在柬埔寨娶了一名女子，進而取得柬埔寨護照，持柬埔寨護照入境泰國，落網後我國刑事警察局國際科也與泰方聯繫協調後續事宜，不過卻一度傳出郭哲敏為了不被遣返還花3000萬「疏通」，形成柬國與泰國搶人大戰。對此，刑事局表示目前並未收到郭嫌有向泰方提出異議、不願回台灣受審訊息。

而在泰警逮捕郭嫌後，正好警政署署長黃明昭率刑事警察局局長周幼偉等人在東南亞國家進行跨境詐欺、洗錢以及人口販運案件研商，並特地前往我國駐泰代表處及相關執法單位拜會，商討安排郭嫌返國事項，在我駐泰代表處人員及泰警共同全力協助下，泰警表示會配合縮短郭嫌遣返期程並安排返國班機。據了解，郭哲敏最快將在今（10）日下午搭機回到台灣受審。

本文經TVBS News授權刊登，原文刊載於此：出處1、出處2

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航