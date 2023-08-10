「88會館」主嫌郭哲敏洗錢27億，泰國落網後傳花3000萬「疏通」，最快10日下午遣返
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據媒體報導指出，郭哲敏在柬埔寨娶了一名女子，進而取得柬埔寨護照，持柬埔寨護照入境泰國，落網後我國刑事警察局國際科也與泰方聯繫協調後續事宜，不過卻一度傳出郭哲敏為了不被遣返還花3000萬「疏通」，形成柬國與泰國搶人大戰。對此，刑事局表示目前並未收到郭嫌有向泰方提出異議、不願回台灣受審訊息。
洗錢27億！「88會館」主嫌郭哲敏泰國落網，最快今下午遣返
名模錢帥君的男友郭哲敏（綽號小明），日前率其負責集團「88會館」，涉嫌非法地下匯兌、詐騙案，並在超過3年的時間內，洗錢賺進至少27億元新台幣。不過，郭哲敏在此案曝光之後，卻於去（2022）年底潛逃出境，直到上個月底才在泰國落網。據了解，郭哲敏最快將於今（10）日下午被遣返回台。
據了解，郭哲敏在上月底於泰國落網後，目前人還在泰國移民局收容所。不過，泰國移民局人員最快預計會在今日上午，偕同刑事局、調查局、移民署駐外聯絡官抵達收容所，並會透過訊問的方式，來確認其身分與檢視文件程序無誤。
另外，刑事局駐外聯絡官也會拿出中華民國台灣的出入國證明書，證明郭哲敏可以入境台灣，只要相關文件經檢視無誤後，泰國移民局人員便會與刑事局駐外聯絡官等人，一起將郭哲敏押解至機場、登機安檢，接著再將他交接給台灣警方，等候遣返回台。
傳入贅柬埔寨又使「鈔能力」撒3000萬，郭哲敏下午仍被押回
藝人錢帥君男友、AE博奕集團董事長，同樣也是私人招待所「88會館」負責人郭哲敏，被檢警查出從2018年開始非法經營地下匯兌，經手金額超過27億元，依違反《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博、詐欺等罪起訴。
但郭哲敏卻在檢警行動前早已潛逃出境，直到上個月27日，調查局證實郭哲敏已在泰國落網，刑事局國際科也請求協助，但過程中一度傳出郭哲敏因持柬埔寨護照而讓返台有變數。對此，刑事局表示沒有收到郭哲敏有向泰方提出異議，據了解，郭將在今（10）日下午將搭機回到台灣受審。
日前新北地檢署偵辦郭哲敏集團洗錢案件，將郭哲敏、PGtalk負責人「鱸鰻」林秉文、郭的帳房杜韋蓁等18人起訴。經查，該集團非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行。將違法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得，透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等層層轉換為具有形式上合法來源外觀的金流，並以鉅額營利賭博獲利，作為非法經營國內外匯兌業務資金，數年來經手匯兌金額超過27億元，而匯兌部分的匯差獲利即超過1億元，檢方痛批嚴重危害金融秩序。
郭哲敏在檢警行動前、疑似早於去年10月26日就已經潛逃出境，新北地檢署後續也對郭哲敏發布通緝，調查局向平常與台灣有司法合作聯繫的友好國家通報，證實於上個月27日獲得泰國移民局回復，經查詢入境紀錄與確認住居所後，已和警方聯手逮獲郭哲敏，送往收容所限制人身自由。
據媒體報導指出，郭哲敏在柬埔寨娶了一名女子，進而取得柬埔寨護照，持柬埔寨護照入境泰國，落網後我國刑事警察局國際科也與泰方聯繫協調後續事宜，不過卻一度傳出郭哲敏為了不被遣返還花3000萬「疏通」，形成柬國與泰國搶人大戰。對此，刑事局表示目前並未收到郭嫌有向泰方提出異議、不願回台灣受審訊息。
而在泰警逮捕郭嫌後，正好警政署署長黃明昭率刑事警察局局長周幼偉等人在東南亞國家進行跨境詐欺、洗錢以及人口販運案件研商，並特地前往我國駐泰代表處及相關執法單位拜會，商討安排郭嫌返國事項，在我駐泰代表處人員及泰警共同全力協助下，泰警表示會配合縮短郭嫌遣返期程並安排返國班機。據了解，郭哲敏最快將在今（10）日下午搭機回到台灣受審。
本文經TVBS News授權刊登，原文刊載於此：出處1、出處2
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。