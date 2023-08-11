舊金山無人駕駛車滿街跑亂象多，是否「開放全天候收費服務」市府與業者掀論戰

（中央社）舊金山灣區位處人工智慧發展前沿，無人駕駛車輛滿街跑引領變革，但卻也衍生亂象。市府官員和科技業者對於「開放全天候收費服務」立場分歧，加州公共事業委員會將進行關鍵表決。

社群媒體X拆除總部外牆Twitter招牌的當天，一輛無人駕駛計程車無意間加入混亂現場，卡在警車和吊車旁動彈不得，讓不少路過的市民猛搖頭，調侃道「舊金山真了不起」。

近年來，加州監管機構「公共事業委員會」（California Public Utilities Commission）逐步放寬對無人駕駛車輛運作的限制。通用汽車（General Motors）旗下的Cruise、以及Google母公司Alphabet旗下的Waymo，去年在舊金山市中心展開無人駕駛計程車服務。

根據公司揭露的資訊，目前Cruise日間時段的運行數量有100台、夜間為300台，Waymo車隊則共有250台；2家公司雖可24小時運行，但僅能在夜間收費，財務壓力不小，近來積極爭取開放全天候收費服務，卻招致反對聲浪。

舊金山市政府抨擊，無人駕駛計程車導致交通堵塞混亂，指出自2022年春季至今，共發生約600起自動駕駛車輛破壞性事件，光今年6月就有120起，並表示這「可能不是全部」，因為這2家公司不必向監管機構報告。

近幾個月，舊金山無人駕駛車輛「凸槌」案件時有所聞。3月一輛Cruise撞上公車，另有兩輛Cruise在暴風雨期間，穿越警方於事故現場圍起的封鎖線；5月則是有一輛Waymo在自動駕駛模式下行駛，造成衝入街道的小狗死亡，Waymo表示，系統識別到小狗，但無法避免碰撞發生。

亂象之外，無人駕駛車輛服務也因威脅司機飯碗引發爭議。美國貨車司機工會成員貝尼（Mike Di Bene）便出面要求州政府踩煞車、管制自駕車。

儘管爭議不斷，支持者認為，與人為因素導致的車禍死亡案件相比，無人駕駛車輛反倒更為安全，既遵守速限且遇到停車標誌絕對會停下，除此之外，它能提供人類，尤其是殘疾人士，更多交通工具的選擇和便利性。

Photo Credit: 中央社 無人駕駛計程車全天候收費服務，牽涉科技高層、工會團體、政府官員及消費者多方利益，加州公共事業委員訂於10日進行關鍵性表決，將決定是否開放無人駕駛計程車全天候收費服務，讓顛覆性技術改變社會。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年8月10日

科技界則有人聲援無人駕駛服務、嗆政府造謠，新創育成機構Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）不久前在YouTube發布影片，反駁外界對無人駕駛車輛的指控，並抨擊部分政治人物意圖阻擋車輛上路而說謊。

陳嘉興於影片中說，「這項新技術將改變世界，可是充滿意識形態的民選官員卻想扼殺它」。

這場爭議，牽涉科技高層、工會團體、政府官員及消費者多方利益，同時也凸顯人工智慧快速發展下的棘手問題，包括人類是否跟得上變革速度，以及人類工作是否會被機器取代。

儘管舊金山市政府大力反對，加州公共事業委員訂於10日進行關鍵性表決，將決定是否開放無人駕駛車輛全天候收費服務，讓顛覆性技術改變社會。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀