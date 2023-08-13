朱家安：為什麼歧視和厭女不見得都是出於「惡意」？
我們想讓你知道的是
「歧視」隱含著「看不起人」的意思，但你不需要看不起人，也能歧視人，你只需要握有對對方不公平的刻板印象就行。「厭女」隱含著「厭惡女性」的意思，但你不需要厭惡女性，也能厭女，你只需要習慣某些父權秩序，然後在有人似乎不打算遵守的時候善意提醒他就行。
文：朱家安
歧視有可能出於惡意，但不總是這樣。若你把胖子乘坐公車，顯然使用了超過一人份座位空間的照片上傳到網路嘲笑，這是相當惡意的歧視，因為這個玩笑預設了應該為此負責的是胖子，而不是設計座位的公車公司。照我的分析，當胖子的鄰居叮嚀胖子「不要怕辛苦，還是多運動比較好」，就算這是出於善意，依然算是歧視，因為這說法隱含著胖子是偷懶才胖，並且講得好像對於胖子的生活習慣和健康情形，胖子的鄰居比胖子還要清楚一樣。
厭女也有可能出於惡意，但也不總是這樣。若你用某人「年紀大了生不出來」來羞辱他，這還滿惡意的。但我們也可以想像長輩善意提醒女生要趁年輕結婚以便生育，依照哲學家凱特曼恩的分析，這即便出於好意，依然是厭女，因為這種說法能夠協助糾察和處罰那些試圖不服從父權規則的女人。
「歧視」隱含著「看不起人」的意思，但你不需要看不起人，也能歧視人，你只需要握有對對方不公平的刻板印象就行。「厭女」隱含著「厭惡女性」的意思，但你不需要厭惡女性，也能厭女，你只需要習慣某些父權秩序，然後在有人似乎不打算遵守的時候善意提醒他就行。歧視和厭女都不見得出於惡意，因為它們顯示的不見得是人跟人的衝突，而更常是社會隱形機制跟人的衝突。
有作惡的效果，但沒有作惡的意圖
不是世界上所有衝突都伴隨明顯意圖，因為這個世界的許多機制是在無意識的情況下運作。亞洲社會實行了好幾千年的「男主外、女主內」分工，這並不是因為社會上的男人為了掌權，意圖把女人關在私領域，不讓他們參與社會，而是因為大家無意識的接受了這樣的分工。但即便是無意識的接受，結果上依然使得女人被關在私領域，任憑男人參與社會，把社會形塑成男人想要的樣子。社會是逐漸演進來的，當某種做法會產生特定的結果，這不見得是有人意圖如此。
同樣的，隨夫姓、婚嫁規則和分配遺產的慣例之所以大多在結果上虧待身為新娘的女性，並不是因為家族雙方的每個參與者都意圖把新娘當作財產，用來生育和照顧老小，但實際上這效果一樣會產生，因為這些習俗的共同結果，就是女人不容易獲得能夠自主生活的資源，需要仰賴異性戀社會當中的婚姻才能過完「正常」的人生，不會餐風露宿或受人指指點點。
女人不容易擺脫這類困境，因為父權讓人不容易看出女人正陷於困境。在傳統社會裡，就算你是女人，也可能認為這一切都天經地義，你可能根本不會想像到自己還有獨立生活的選項，只想著怎樣才能找到歸宿，最後能媳婦熬成婆。男人就更不用說了，直到現在，還有人看到女人要求小孩跟媽媽姓就氣噗噗，認為這要求對男人不公平，卻沒想到幾千年來中華文化裡小孩都跟爸爸姓，沒人有意見。
重點不是意圖，而是效果
照哲學家凱特曼恩的建議，當我們討論厭女言論和厭女行為，應該把注意力放在它們造成的「父權糾察」效果，而不是把注意力放在說話者或行為者對女性的主觀厭惡或敵意。這有幾個好處：
首先，如同前文所述，要做出厭女行動，一個人不需要厭惡女性或對女性有敵意。
再來，若我們需要檢查別人的動機或意圖，才能判斷他剛剛說的話是否厭女，這會讓許多判斷窒礙難行。特別是當許多厭女言論是在反串、反諷、開玩笑的語境下出現的時候。在這時候，檢查一句話在該脈絡下產生了什麼效果，比檢查說話者的動機和意圖容易許多。
例如，上週剛好有個台灣喜劇演員用「母豬」（在異性戀關係上，台灣人對不符男人期待的女性的蔑稱）當哏講笑話，有些人會替講笑話的人辯護，說他們是講假的、只是反串等等，但你只要點開影片底下支持演出者的留言就知道，以結果來說，這笑話是否協助規訓和貶低了女性。（補充：那些留言包括「提醒一下看到這影片生氣就代表你是母豬了」、「約5%的母豬按了倒讚」）
可以理解為什麼有些人直覺上喜歡「出於惡意」的解讀，因為他們傾向於把歧視者和厭女者想像成典型的壞人，這些壞人看不起黑人、猶太人、原住民和女性，不屑之情溢於言表。這樣的人當然可能存在，但當一個社會成為歧視女性和厭女的社會，這靠的應該不是讓社這會多數人看不起女性，而是依靠刻板印象和習俗，讓大家無意識的就會去做一些事情來把女性邊緣化。而「不見得出於惡意」的解讀更能分析刻板印象和習俗的影響，讓我們把注意力放在真正關鍵的事情上，而不是恰好被那些事情影響的人身上。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。