Uncle Roger稱柬埔寨與寮國料理「並非美食」及「狗屎」，引柬寮兩國網友撻伐

據《星州網》報導，旅居英國的馬來西亞華裔喜劇演員Uncle Roger（黃瑾瑜）先前在其Youtube的影片中將柬埔寨與寮國料理比喻成「狗屎」，引起兩國網友抨擊。

影片於7月30日上傳，是為了慶祝Uncle Roger的Youtube頻道「mrnigelng」達到800萬訂閱的「特別影片」。在影片中，Uncle Roger與菲律賓裔美國廚師Leah Cohen討論東南亞美食，Leah Cohen是美國著名餐廳 Pig & Khao和Piggyback NYC的老闆。

在兩人的對話中，Uncle Roger表示：「並非所有東南亞食物都稱得上美食，是的，你知道你不會想嘗試寮國及柬埔寨的食物。」

對此，Cohen反駁：「甚麼？我愛這些國家。」，Uncle Roger則繼續表示：「寮國菜就像泰國菜的狗屎版本（shit version of Thai food）。」

上述言論引起兩國網友抨擊，《高棉時報》報導，柬埔寨網友嚴厲批評了這位喜劇演員，發表：「所有的美食都植根於柬埔寨的文化和歷史，他的行為是對我們文化和社群的合法侮辱」、「當我聽到他說柬埔寨菜和寮國菜是狗屎時，我知道他將會被取消。」、「我是柬埔寨人，因此這非常無禮。我不太喜歡Uncle Roger，他非常粗魯而且令人毛骨悚然。」

此外，柬埔寨旅遊部也強烈譴責Uncle Roger對該國美食的攻擊性言論，並發表聲明要求公開道歉。

聲明指出，Uncle Roger在影片中的評價完全偏離了柬埔寨美食的聲譽，尤其是嚴重影響了柬埔寨政府以及旅遊部長期致力於推動的柬埔寨美食旅遊業，並強調：「柬埔寨所擁有美麗的文化和獨特的美食在國際舞台上受到廣泛認可，如2022年，柬埔寨外交與國際合作部編寫的高棉食譜《吳哥的味道》在巴黎舉行的2021年美食家世界食譜獎中榮獲最佳亞洲食譜獎。」

聲明最後表示，該部門正在與相關方面密切合作，要求Uncle Roger向柬埔寨人民公開道歉，並立即修改影片內容。

《Next Shark》則報導，爭議影片在寮國社群網路上也引起強烈反彈，一名寮國廚師 Ae Southammavong對Uncle Roger發起挑戰，要求其品嘗她準備的寮國料理。

在上週五（4日）發布的短片中，Uncle Roger接受了Southammavong的挑戰，並調侃說「亞洲人批評亞洲人只是一種『生活方式』」。

Uncle Roger的言論也在寮國和柬埔寨的烹飪和文化領域上引發了一波激烈的討論。

一名洛杉磯的廚師Youtuber Saeng Douangdara 則在上週二（1日）發表的影片中反駁了Uncle Roger的觀點，他強調了促進東南亞社區的團結，以及慶祝每種文化豐富的烹飪傳統的重要性。

「我非常關心這個議題，因為這實際上是我居住的社區中，許多寮國家庭所依靠的生計。」Douangdara 表示，並補充：「這些是跟我們一起長大的食物，我們熱愛它，因此我們想分享它。社區在寮國美食運動中付出了許多的努力，幫助人們了解寮國食物的美味。」

Uncle Roger並非首次因言論而在外國引起爭議，2023年5月，他因為調侃中國的言論遭該國全面封殺，包含中國網路巨頭微博。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒