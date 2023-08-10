2023/08/10,
印太

Uncle Roger稱柬埔寨與寮國料理「並非美食」及「狗屎」，引柬寮兩國網友撻伐

Uncle Roger稱柬埔寨與寮國料理「並非美食」及「狗屎」，引柬寮兩國網友撻伐
Uncle Roger（右）。Photo Credit: mrnigelng

我們想讓你知道的是

喜劇演員Uncle Roger先前在Youtube影片中將柬埔寨與寮國料理比喻成「狗屎」且「稱不上美食」，引發兩國網友抨擊，柬埔寨旅遊部也要求他公開道歉並立即修改原有影片，對此Uncle Roger表示：「亞洲人批評亞洲人只是一種『生活方式』」。

據《星州網》報導，旅居英國的馬來西亞華裔喜劇演員Uncle Roger（黃瑾瑜）先前在其Youtube的影片中將柬埔寨與寮國料理比喻成「狗屎」，引起兩國網友抨擊。

影片於7月30日上傳，是為了慶祝Uncle Roger的Youtube頻道「mrnigelng」達到800萬訂閱的「特別影片」。在影片中，Uncle Roger與菲律賓裔美國廚師Leah Cohen討論東南亞美食，Leah Cohen是美國著名餐廳 Pig & Khao和Piggyback NYC的老闆。

在兩人的對話中，Uncle Roger表示：「並非所有東南亞食物都稱得上美食，是的，你知道你不會想嘗試寮國及柬埔寨的食物。」

對此，Cohen反駁：「甚麼？我愛這些國家。」，Uncle Roger則繼續表示：「寮國菜就像泰國菜的狗屎版本（shit version of Thai food）。」

上述言論引起兩國網友抨擊，《高棉時報》報導，柬埔寨網友嚴厲批評了這位喜劇演員，發表：「所有的美食都植根於柬埔寨的文化和歷史，他的行為是對我們文化和社群的合法侮辱」、「當我聽到他說柬埔寨菜和寮國菜是狗屎時，我知道他將會被取消。」、「我是柬埔寨人，因此這非常無禮。我不太喜歡Uncle Roger，他非常粗魯而且令人毛骨悚然。」

此外，柬埔寨旅遊部也強烈譴責Uncle Roger對該國美食的攻擊性言論，並發表聲明要求公開道歉。

聲明指出，Uncle Roger在影片中的評價完全偏離了柬埔寨美食的聲譽，尤其是嚴重影響了柬埔寨政府以及旅遊部長期致力於推動的柬埔寨美食旅遊業，並強調：「柬埔寨所擁有美麗的文化和獨特的美食在國際舞台上受到廣泛認可，如2022年，柬埔寨外交與國際合作部編寫的高棉食譜《吳哥的味道》在巴黎舉行的2021年美食家世界食譜獎中榮獲最佳亞洲食譜獎。」

聲明最後表示，該部門正在與相關方面密切合作，要求Uncle Roger向柬埔寨人民公開道歉，並立即修改影片內容。

Next Shark》則報導，爭議影片在寮國社群網路上也引起強烈反彈，一名寮國廚師 Ae Southammavong對Uncle Roger發起挑戰，要求其品嘗她準備的寮國料理。

在上週五（4日）發布的短片中，Uncle Roger接受了Southammavong的挑戰，並調侃說「亞洲人批評亞洲人只是一種『生活方式』」。

Uncle Roger的言論也在寮國和柬埔寨的烹飪和文化領域上引發了一波激烈的討論。

一名洛杉磯的廚師Youtuber Saeng Douangdara 則在上週二（1日）發表的影片中反駁了Uncle Roger的觀點，他強調了促進東南亞社區的團結，以及慶祝每種文化豐富的烹飪傳統的重要性。

「我非常關心這個議題，因為這實際上是我居住的社區中，許多寮國家庭所依靠的生計。」Douangdara 表示，並補充：「這些是跟我們一起長大的食物，我們熱愛它，因此我們想分享它。社區在寮國美食運動中付出了許多的努力，幫助人們了解寮國食物的美味。」

Uncle Roger並非首次因言論而在外國引起爭議，2023年5月，他因為調侃中國的言論遭該國全面封殺，包含中國網路巨頭微博。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。