Uncle Roger稱柬埔寨與寮國料理「並非美食」及「狗屎」，引柬寮兩國網友撻伐

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喜劇演員Uncle Roger先前在Youtube影片中將柬埔寨與寮國料理比喻成「狗屎」且「稱不上美食」，引發兩國網友抨擊，柬埔寨旅遊部也要求他公開道歉並立即修改原有影片，對此Uncle Roger表示：「亞洲人批評亞洲人只是一種『生活方式』」。
據《星州網》報導，旅居英國的馬來西亞華裔喜劇演員Uncle Roger（黃瑾瑜）先前在其Youtube的影片中將柬埔寨與寮國料理比喻成「狗屎」，引起兩國網友抨擊。
影片於7月30日上傳，是為了慶祝Uncle Roger的Youtube頻道「mrnigelng」達到800萬訂閱的「特別影片」。在影片中，Uncle Roger與菲律賓裔美國廚師Leah Cohen討論東南亞美食，Leah Cohen是美國著名餐廳 Pig & Khao和Piggyback NYC的老闆。
在兩人的對話中，Uncle Roger表示：「並非所有東南亞食物都稱得上美食，是的，你知道你不會想嘗試寮國及柬埔寨的食物。」
對此，Cohen反駁：「甚麼？我愛這些國家。」，Uncle Roger則繼續表示：「寮國菜就像泰國菜的狗屎版本（shit version of Thai food）。」
上述言論引起兩國網友抨擊，《高棉時報》報導，柬埔寨網友嚴厲批評了這位喜劇演員，發表：「所有的美食都植根於柬埔寨的文化和歷史，他的行為是對我們文化和社群的合法侮辱」、「當我聽到他說柬埔寨菜和寮國菜是狗屎時，我知道他將會被取消。」、「我是柬埔寨人，因此這非常無禮。我不太喜歡Uncle Roger，他非常粗魯而且令人毛骨悚然。」
此外，柬埔寨旅遊部也強烈譴責Uncle Roger對該國美食的攻擊性言論，並發表聲明要求公開道歉。
聲明指出，Uncle Roger在影片中的評價完全偏離了柬埔寨美食的聲譽，尤其是嚴重影響了柬埔寨政府以及旅遊部長期致力於推動的柬埔寨美食旅遊業，並強調：「柬埔寨所擁有美麗的文化和獨特的美食在國際舞台上受到廣泛認可，如2022年，柬埔寨外交與國際合作部編寫的高棉食譜《吳哥的味道》在巴黎舉行的2021年美食家世界食譜獎中榮獲最佳亞洲食譜獎。」
聲明最後表示，該部門正在與相關方面密切合作，要求Uncle Roger向柬埔寨人民公開道歉，並立即修改影片內容。
《Next Shark》則報導，爭議影片在寮國社群網路上也引起強烈反彈，一名寮國廚師 Ae Southammavong對Uncle Roger發起挑戰，要求其品嘗她準備的寮國料理。
在上週五（4日）發布的短片中，Uncle Roger接受了Southammavong的挑戰，並調侃說「亞洲人批評亞洲人只是一種『生活方式』」。
Uncle Roger的言論也在寮國和柬埔寨的烹飪和文化領域上引發了一波激烈的討論。
一名洛杉磯的廚師Youtuber Saeng Douangdara 則在上週二（1日）發表的影片中反駁了Uncle Roger的觀點，他強調了促進東南亞社區的團結，以及慶祝每種文化豐富的烹飪傳統的重要性。
「我非常關心這個議題，因為這實際上是我居住的社區中，許多寮國家庭所依靠的生計。」Douangdara 表示，並補充：「這些是跟我們一起長大的食物，我們熱愛它，因此我們想分享它。社區在寮國美食運動中付出了許多的努力，幫助人們了解寮國食物的美味。」
Uncle Roger並非首次因言論而在外國引起爭議，2023年5月，他因為調侃中國的言論遭該國全面封殺，包含中國網路巨頭微博。
新聞來源
- Uncle Roger喻柬食物是垃圾 柬要求公開道歉（星洲網）
- Ministry of Tourism condemns Malaysian celebrity who disparaged Cambodian cuisine as ‘rubbish’（高棉時報）
- Uncle Roger defends his criticism of Lao, Cambodian cuisine after backlash（Next Shark）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航