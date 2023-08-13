台電傳授冷氣省電20招：舒眠、除溼模式較耗電？持續開整天能省電嗎？
我們想讓你知道的是
冷氣壓縮機高功率運轉的時候最為耗電，因此如果民眾在進入室內時，將冷氣的溫度一次調太低，則冷氣為了達到設定的溫度就會持續高功率運轉，也就增加了用電量。因此，建議民眾使用電風扇、循環扇提高冷房效果，以及將冷氣的風量設定為自動模式，溫度則建議設定在26至28度之間即可。
夏日炎炎，生活離不開冷氣，然而近期電費調漲，總讓人擔心長時間吹冷氣會產生高額的費用。事實上，不少方法可以降低冷氣的負擔，達到省電的效果，例如搭配循環扇、窗簾等，還有定期清潔濾網也能夠讓冷氣更順利的運轉。到底冷氣該怎麼吹最省電呢？有哪些省電技巧需要注意？
以下介紹20個冷氣省電和保養方法，而在冷氣之外，包括冰箱、照明設備等也是用電量高的家電用品，該如何省電可參考「36個冷氣、照明設備、家電用品節能方法整理」。
冷氣怎麼吹才省電？有哪些增加冷房效率的方法？
依照經濟部能源局統計，家庭的家電用電量以冷氣、電冰箱、照明為大宗。根據2021年家庭用電消費習慣調查成果，在全年的家庭用電量裡，冷氣機用電量占比為29.46%。因此，在省電行動上往往以冷氣為最主要的節能項目，民眾如果有換購冷氣的需求，也建議選擇能源效率1級的商品，指定機種還可享有最高5000元的補助額度。
冷氣的溫度建議設定在26至28度之間，溫度每調高1度，將可減少6%的空調電力。在開啟冷氣前，民眾可以先打開房間的窗戶，等熱氣散出之後再開啟冷氣，此外在開啟冷氣後也可以先將出風口往上調，讓冷空氣的散佈更均勻，加速室內降溫的效果。
在冷氣本身之外，民眾也可以利用其他設備降低室溫、加速冷房速度。例如白天出門前拉上窗簾、在玻璃窗上貼隔熱貼、還有拖地也可以降低地板溫度，加速室內降溫。民眾可以將冷氣搭配循環扇使用，循環扇可以幫助室內空氣對流，也就能夠有更好的冷房效果。
增加冷氣冷房效率的8個方法：
- 選購功率足夠的機種。
- 室內降溫：白天拉上窗簾、玻璃貼上隔熱貼、關閉電器電源。
- 先拖地讓地板降溫。
- 在開冷氣前，先開窗戶，讓熱氣散出後再開冷氣。
- 開啟冷氣後，將冷氣出風口朝上吹，讓冷空氣的散佈更均勻。
- 搭配電風扇、循環扇幫助室內空氣循環。
- 關窗、關門，避免冷氣外流。
- 定期清洗濾網，約2至3個星期清洗1次。
冷氣舒眠、除溼模式耗電嗎？持續開整天比較省電嗎？
冷氣壓縮機高功率運轉的時候最為耗電，因此如果民眾在進入室內時，將冷氣的溫度一次調太低，則冷氣為了達到設定的溫度就會持續高功率運轉，也就增加了用電量。因此，建議民眾使用電風扇、循環扇提高冷房效果，以及將冷氣的風量設定為自動模式，溫度則建議設定在26至28度之間即可。
根據不同模式，冷氣也會有不同的耗電量，因此如果民眾是睡眠時開啟冷氣，可以使用冷氣「舒眠模式」節省電力。舒眠模式會在使用者入睡之後將溫度上調1至2度，避免半夜被冷醒的情況，而當溫度上升、冷氣的耗電量減少，也就能夠達到省電的效果。
至於冷氣的「除溼模式」則相當耗電。雖然冷氣擁有良好的除濕能力，不過耗電量約是除溼機的2倍左右。此外冷氣模式本身已有一定的除溼效果，因此不一定需要另外開啟冷氣除溼模式除溼，使用專門的除溼機也較為省電。
如果民眾長時間待在家裡，可能會疑惑使用了變頻冷氣，持續開整天冷氣是否會比定時8小時後關閉要來得省電。這是因為冷氣在冷房時最為耗電，或許應該避免壓縮機頻繁開啟關閉，不過需注意，耗電量除了要參考電器的消耗功率之外，也與電器的使用時間有關，而變頻冷氣雖然較為省電，但是在低速運轉時仍然有用電需求。因此，民眾長時間無吹冷氣的需求時，仍然建議將冷氣關閉，冷氣開啟整天的用電量會高於只開啟8個小時。
冷氣省電的6個使用模式：
- 進入室內時，應避免一次將冷氣的溫度調太低。
- 冷氣開啟時，建議調整為自動模式，並且搭配循環扇、電風扇。
- 冷氣「舒眠模式」較為省電。
- 冷氣「除溼模式」較為耗電。
- 冷氣的用電量也與使用時間有關，建議長時間無吹冷氣需求，仍需將冷氣關閉。
- 設定定時模式。
冷氣該如何保養？還有哪些冷氣省電方法？
在關閉冷氣前30分鐘，可以將冷氣調整為送風模式，不僅較為省電，也能夠避免冷氣內部因為潮濕發霉。如果天氣轉涼，冷氣將長時間不使用，則可以清潔冷氣面板、外部，以及內部濾網，如果發現冷氣內部有許多髒污也建議請專業清潔人員協助清洗。
而除了冷氣室內機本身之外，也需注意室外機的狀況，當室外機的散熱空間不足，無法正常散熱時，也會影響冷氣的冷房效果，以及增加用電量。因此，選購分離式冷氣室外機者，室外機周遭應保留散熱空間，安裝在通風良好地方，散熱方向也不可有遮蔽物、周圍不堆放其他物品，以免影響冷氣運作。
冷氣濾網建議每2至3個星期清洗1次，清洗時使用清水或中性清潔劑輕刷濾網，陰乾或是擦拭乾燥，不可陽光下曝曬。最後，民眾也可以利用拉門、門簾等設備分隔空間，避免冷氣流失到其他沒人的區域，且當空間過大、冷氣能力不足的時候，就會讓壓縮機持續運轉導致更為耗電。其他更多冷氣保養、冷氣省電方法，可參考台灣電力公司。
冷氣省電的6招保養與注意事項：
- 關閉冷氣前30分鐘，將冷氣調整為送風模式。
- 冷氣室外機周遭應保留散熱空間，並且安裝在通風良好的位置。
- 冷氣濾網建議每2至3個星期清洗，清洗時使用清水或中性清潔劑，且不可陽光曝曬。
- 冷氣長時間不使用時，可清潔外部面板、濾網、使用送風模式吹乾內部濕氣。
- 當空間較大時，可使用拉門、窗簾等隔開無人活動的空間，縮小冷房範圍。
- 若冷氣內部有累積大量灰塵或是發霉情形，可請專業清潔人員清洗。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。