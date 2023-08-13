2023/08/13,
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台電傳授冷氣省電20招：舒眠、除溼模式較耗電？持續開整天能省電嗎？

台電傳授冷氣省電20招：舒眠、除溼模式較耗電？持續開整天能省電嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

冷氣壓縮機高功率運轉的時候最為耗電，因此如果民眾在進入室內時，將冷氣的溫度一次調太低，則冷氣為了達到設定的溫度就會持續高功率運轉，也就增加了用電量。因此，建議民眾使用電風扇、循環扇提高冷房效果，以及將冷氣的風量設定為自動模式，溫度則建議設定在26至28度之間即可。

夏日炎炎，生活離不開冷氣，然而近期電費調漲，總讓人擔心長時間吹冷氣會產生高額的費用。事實上，不少方法可以降低冷氣的負擔，達到省電的效果，例如搭配循環扇、窗簾等，還有定期清潔濾網也能夠讓冷氣更順利的運轉。到底冷氣該怎麼吹最省電呢？有哪些省電技巧需要注意？

以下介紹20個冷氣省電和保養方法，而在冷氣之外，包括冰箱、照明設備等也是用電量高的家電用品，該如何省電可參考「36個冷氣、照明設備、家電用品節能方法整理」。

冷氣怎麼吹才省電？有哪些增加冷房效率的方法？

依照經濟部能源局統計，家庭的家電用電量以冷氣、電冰箱、照明為大宗。根據2021年家庭用電消費習慣調查成果，在全年的家庭用電量裡，冷氣機用電量占比為29.46%。因此，在省電行動上往往以冷氣為最主要的節能項目，民眾如果有換購冷氣的需求，也建議選擇能源效率1級的商品，指定機種還可享有最高5000元的補助額度

冷氣的溫度建議設定在26至28度之間，溫度每調高1度，將可減少6%的空調電力。在開啟冷氣前，民眾可以先打開房間的窗戶，等熱氣散出之後再開啟冷氣，此外在開啟冷氣後也可以先將出風口往上調，讓冷空氣的散佈更均勻，加速室內降溫的效果。

在冷氣本身之外，民眾也可以利用其他設備降低室溫、加速冷房速度。例如白天出門前拉上窗簾、在玻璃窗上貼隔熱貼、還有拖地也可以降低地板溫度，加速室內降溫。民眾可以將冷氣搭配循環扇使用，循環扇可以幫助室內空氣對流，也就能夠有更好的冷房效果。

增加冷氣冷房效率的8個方法：

  • 選購功率足夠的機種。
  • 室內降溫：白天拉上窗簾、玻璃貼上隔熱貼、關閉電器電源。
  • 先拖地讓地板降溫。
  • 在開冷氣前，先開窗戶，讓熱氣散出後再開冷氣。
  • 開啟冷氣後，將冷氣出風口朝上吹，讓冷空氣的散佈更均勻。
  • 搭配電風扇、循環扇幫助室內空氣循環。
  • 關窗、關門，避免冷氣外流。
  • 定期清洗濾網，約2至3個星期清洗1次。
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Photo Credit: 台電電力粉絲團
開啟冷氣後，可以先將出風口往上調，搭配電風扇或循環扇加速冷房效果。
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Photo Credit: 台灣電力公司
冷氣壓縮機運轉相當耗電，所以開冷氣後應關門、關窗，避免壓縮機持續運轉耗電。
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Photo Credit: 台電電力粉絲團
不只是冷氣本身，也可以透過窗簾、玻璃隔熱貼等設備降低室溫，在開冷氣前也可以先拖地降低地板的溫度。

冷氣舒眠、除溼模式耗電嗎？持續開整天比較省電嗎？

冷氣壓縮機高功率運轉的時候最為耗電，因此如果民眾在進入室內時，將冷氣的溫度一次調太低，則冷氣為了達到設定的溫度就會持續高功率運轉，也就增加了用電量。因此，建議民眾使用電風扇、循環扇提高冷房效果，以及將冷氣的風量設定為自動模式，溫度則建議設定在26至28度之間即可。

根據不同模式，冷氣也會有不同的耗電量，因此如果民眾是睡眠時開啟冷氣，可以使用冷氣「舒眠模式」節省電力。舒眠模式會在使用者入睡之後將溫度上調1至2度，避免半夜被冷醒的情況，而當溫度上升、冷氣的耗電量減少，也就能夠達到省電的效果。

至於冷氣的「除溼模式」則相當耗電。雖然冷氣擁有良好的除濕能力，不過耗電量約是除溼機的2倍左右。此外冷氣模式本身已有一定的除溼效果，因此不一定需要另外開啟冷氣除溼模式除溼，使用專門的除溼機也較為省電。

如果民眾長時間待在家裡，可能會疑惑使用了變頻冷氣，持續開整天冷氣是否會比定時8小時後關閉要來得省電。這是因為冷氣在冷房時最為耗電，或許應該避免壓縮機頻繁開啟關閉，不過需注意，耗電量除了要參考電器的消耗功率之外，也與電器的使用時間有關，而變頻冷氣雖然較為省電，但是在低速運轉時仍然有用電需求。因此，民眾長時間無吹冷氣的需求時，仍然建議將冷氣關閉，冷氣開啟整天的用電量會高於只開啟8個小時。

冷氣省電的6個使用模式：

  • 進入室內時，應避免一次將冷氣的溫度調太低。
  • 冷氣開啟時，建議調整為自動模式，並且搭配循環扇、電風扇。
  • 冷氣「舒眠模式」較為省電。
  • 冷氣「除溼模式」較為耗電。
  • 冷氣的用電量也與使用時間有關，建議長時間無吹冷氣需求，仍需將冷氣關閉。
  • 設定定時模式。
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Photo Credit: 台灣電力公司
省電除了考慮電器的耗電量，也需考慮使用時間，因此即使是變頻冷氣，若長時間不使用仍然建議關閉。
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Photo Credit: 台灣電力公司
在進入悶熱的空間時，一次將冷氣的溫度調整過低會造成壓縮機持續高功率運轉，也就增加了用電量。
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Photo Credit: 台電電力粉絲團
循環扇可以擺放在冷氣的出風口下方，加速室內降溫。

冷氣該如何保養？還有哪些冷氣省電方法？

在關閉冷氣前30分鐘，可以將冷氣調整為送風模式，不僅較為省電，也能夠避免冷氣內部因為潮濕發霉。如果天氣轉涼，冷氣將長時間不使用，則可以清潔冷氣面板、外部，以及內部濾網，如果發現冷氣內部有許多髒污也建議請專業清潔人員協助清洗。

而除了冷氣室內機本身之外，也需注意室外機的狀況，當室外機的散熱空間不足，無法正常散熱時，也會影響冷氣的冷房效果，以及增加用電量。因此，選購分離式冷氣室外機者，室外機周遭應保留散熱空間，安裝在通風良好地方，散熱方向也不可有遮蔽物、周圍不堆放其他物品，以免影響冷氣運作。

冷氣濾網建議每2至3個星期清洗1次，清洗時使用清水或中性清潔劑輕刷濾網，陰乾或是擦拭乾燥，不可陽光下曝曬。最後，民眾也可以利用拉門、門簾等設備分隔空間，避免冷氣流失到其他沒人的區域，且當空間過大、冷氣能力不足的時候，就會讓壓縮機持續運轉導致更為耗電。其他更多冷氣保養、冷氣省電方法，可參考台灣電力公司

冷氣省電的6招保養與注意事項：

  • 關閉冷氣前30分鐘，將冷氣調整為送風模式。
  • 冷氣室外機周遭應保留散熱空間，並且安裝在通風良好的位置。
  • 冷氣濾網建議每2至3個星期清洗，清洗時使用清水或中性清潔劑，且不可陽光曝曬。
  • 冷氣長時間不使用時，可清潔外部面板、濾網、使用送風模式吹乾內部濕氣。
  • 當空間較大時，可使用拉門、窗簾等隔開無人活動的空間，縮小冷房範圍。
  • 若冷氣內部有累積大量灰塵或是發霉情形，可請專業清潔人員清洗。
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Photo Credit: 台灣電力公司
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Photo Credit: 台灣電力公司
如果天氣轉涼，冷氣將長時間不使用，可以進行冷氣清潔，並且開啟送風模式運轉1至2小時，吹乾殘留的溼氣。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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