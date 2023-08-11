不成人，便成神：老高與小茉涉抄襲爲什麼堅持不道歉？
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老高與小茉，並沒有他們表面上看起來的那麼單純。他們對粉絲人格與情緒的掌控，背後其實有着非常高明的手段與技巧。人，一旦成爲了一個群體的死忠粉絲，他便會産生一種合理化心理。對教主推薦的，粉絲們便會主動去支持；而當教主被指控犯錯時，他們便會主動護航，並合理化教主的行爲。
文：Life Coach Henry
最近，YouTuber老高與小茉被揭露許多影片涉及抄襲。但老高與小茉堅持不道歉。哪怕影片文本與日文影片有將近100％的相同，他們仍認爲自己只是在描述「客觀事實」。
對比起其他曾經涉及抄襲的YouTuber，他們的處境顯得格外輕鬆。
拳擊手尼克星，自説自話的總裁，還有來自馬來西亞的新聞爆爆看BBK Network，都曾經陷入抄襲風波。但不同的是，這幾位YouTuber最終都必須以道歉收場。
那爲什麼老高與小茉，偏偏就這麼的與衆不同呢？
老高與小茉不道歉，其實是有他們的底氣的。事件爆發之後，他們多達500多萬的訂閱數，沒有一丁點的流失。
事實上，這已經不是老高與小茉第一次陷入負面醜聞事件。早前，老高與小茉就曾被多次指出，影片內容是在扭曲事實，誤導觀衆。
對於這些指控，老高與小茉從來不正視，更不道歉。他們的粉絲群「五歲抬頭團」，大多也都已習慣於爲他們護航。
老高與小茉，並沒有他們表面上看起來的那麼單純。他們對粉絲人格與情緒的掌控，背後其實有着非常高明的手段與技巧。
人，一旦成爲了一個群體的死忠粉絲，他便會産生一種合理化心理。對教主推薦的，粉絲們便會主動去支持；而當教主被指控犯錯時，他們便會主動護航，並合理化教主的行爲。
需要注意的是，這些粉絲內心想合理化的，其實並不是教主的錯誤，而是自己長期以來對教主的支持。
掌握了這些手段，一個人也就成爲了粉絲們心中的神。
這些操控信衆的手段與技巧，其實非常值得被創業者所學習。畢竟只要成爲了神，一個人不只能發大財，更怎麼可能還會犯錯呢？
老高與小茉使用的手段很多，但礙於文章的長度，我只打算聚焦地談一種。至於其它的手段，我會在以後再寫一篇文章解釋。
老高與小茉最常使用的手段，叫作「自我神格化」。
老高的高明之處，在於他善於將發生在他人身上的玄幻事件，或是他人所提出的睿智觀點，轉化爲觀衆們眼中自己的見識。透過大量的抄襲，老高運用自己的口才，成功給人們一種自己上知天文，下知地理的錯覺。而在講述各種神話，玄幻故事時，他篤定的態勢更給觀衆塑造了一種他身爲「先知」的感覺。
在這一套手段的操作下，小茉也搖身一變，成爲了「妙見神」。
一直以來，許多人都指出，老高與小茉的影片誤導了大量學生，使學生不再信任通識教育與科學。
但這恰恰是老高與小茉吸金的法寶，他們又怎麼可能會對此道歉並做出改變呢？
老高與小茉不能道歉。因爲一旦道歉了，這便意味着他們將跌落神壇，淪爲凡人。
不少成功的創業家與政客，都擅長使用這一手段。他們運用的或是猶如史詩英雄般的傳奇創業經歷，或是宗教，或是民族主義，或是民主自由的大旗，去塑造自己超越凡人的神格特質。
在他們對粉絲群所刻畫的世界觀裡，他們能看見凡人所難以看見的，思考凡人所無法思考的，抵禦凡人所不能抵禦的……
不成人，便成神。這想必就是我們能從這起事件裡，學到的最大的教訓。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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