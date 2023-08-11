2023/08/11,
心理

不成人，便成神：老高與小茉涉抄襲爲什麼堅持不道歉？

不成人，便成神：老高與小茉涉抄襲爲什麼堅持不道歉？
Photo Credit: 老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube影片截圖  

我們想讓你知道的是

老高與小茉，並沒有他們表面上看起來的那麼單純。他們對粉絲人格與情緒的掌控，背後其實有着非常高明的手段與技巧。人，一旦成爲了一個群體的死忠粉絲，他便會産生一種合理化心理。對教主推薦的，粉絲們便會主動去支持；而當教主被指控犯錯時，他們便會主動護航，並合理化教主的行爲。

文：Life Coach Henry

最近，YouTuber老高與小茉被揭露許多影片涉及抄襲。但老高與小茉堅持不道歉。哪怕影片文本與日文影片有將近100％的相同，他們仍認爲自己只是在描述「客觀事實」。

對比起其他曾經涉及抄襲的YouTuber，他們的處境顯得格外輕鬆。

拳擊手尼克星，自説自話的總裁，還有來自馬來西亞的新聞爆爆看BBK Network，都曾經陷入抄襲風波。但不同的是，這幾位YouTuber最終都必須以道歉收場。

那爲什麼老高與小茉，偏偏就這麼的與衆不同呢？

老高與小茉不道歉，其實是有他們的底氣的。事件爆發之後，他們多達500多萬的訂閱數，沒有一丁點的流失。

事實上，這已經不是老高與小茉第一次陷入負面醜聞事件。早前，老高與小茉就曾被多次指出，影片內容是在扭曲事實，誤導觀衆。

對於這些指控，老高與小茉從來不正視，更不道歉。他們的粉絲群「五歲抬頭團」，大多也都已習慣於爲他們護航。

老高與小茉，並沒有他們表面上看起來的那麼單純。他們對粉絲人格與情緒的掌控，背後其實有着非常高明的手段與技巧。

人，一旦成爲了一個群體的死忠粉絲，他便會産生一種合理化心理。對教主推薦的，粉絲們便會主動去支持；而當教主被指控犯錯時，他們便會主動護航，並合理化教主的行爲。

需要注意的是，這些粉絲內心想合理化的，其實並不是教主的錯誤，而是自己長期以來對教主的支持。

掌握了這些手段，一個人也就成爲了粉絲們心中的神。

這些操控信衆的手段與技巧，其實非常值得被創業者所學習。畢竟只要成爲了神，一個人不只能發大財，更怎麼可能還會犯錯呢？

老高與小茉使用的手段很多，但礙於文章的長度，我只打算聚焦地談一種。至於其它的手段，我會在以後再寫一篇文章解釋。

老高與小茉最常使用的手段，叫作「自我神格化」。

老高的高明之處，在於他善於將發生在他人身上的玄幻事件，或是他人所提出的睿智觀點，轉化爲觀衆們眼中自己的見識。透過大量的抄襲，老高運用自己的口才，成功給人們一種自己上知天文，下知地理的錯覺。而在講述各種神話，玄幻故事時，他篤定的態勢更給觀衆塑造了一種他身爲「先知」的感覺。

在這一套手段的操作下，小茉也搖身一變，成爲了「妙見神」。

一直以來，許多人都指出，老高與小茉的影片誤導了大量學生，使學生不再信任通識教育與科學。

但這恰恰是老高與小茉吸金的法寶，他們又怎麼可能會對此道歉並做出改變呢？

老高與小茉不能道歉。因爲一旦道歉了，這便意味着他們將跌落神壇，淪爲凡人。

不少成功的創業家與政客，都擅長使用這一手段。他們運用的或是猶如史詩英雄般的傳奇創業經歷，或是宗教，或是民族主義，或是民主自由的大旗，去塑造自己超越凡人的神格特質。

在他們對粉絲群所刻畫的世界觀裡，他們能看見凡人所難以看見的，思考凡人所無法思考的，抵禦凡人所不能抵禦的……

不成人，便成神。這想必就是我們能從這起事件裡，學到的最大的教訓。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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