桃園代理教師拍刺青藝術照被逼辭職，監委：地方政府和校方不應容忍民意代表不當施壓

根據《自由時報》，桃園某國中音樂老師JELLY（綽號）昨（9）日與民進黨市議員彭俊豪、黃家齊召開記者會，要求保障工作權，與呼籲刺青藝術去污名化。JELLY因身上有刺青，並與攝影師合作拍攝藝術照在個人IG帳戶上分享，遭國民黨議員黃婉如提出質疑，聲稱該行徑會對女學生造成不良影響，甚至指控其教導女學生成為「 AV女優 」。此爭議爆發後，校方便展開一連串的性平調查，最終結果顯示，該指控不成立，但JELLY仍被迫離職。

呼籲刺青藝術去污名化，職業不分貴賤

對此，黃婉如解釋，她之前接獲民眾陳情，指稱JELLY的IG帳號上有包含裸露及抽菸等照片，她認為這可能對青少年構成不良示範，就通報該事件交給市府教育局處理。她曾在臉書貼文明確指出JELLY的行徑，是在教導女學生成為AV女優，並且批評教育局與學校間的官官相護，不過該貼文已被撤下或移除，目前無法查閱。

《聯合報》報導，校方曾召開過3次性平會與專家會議，討論該教師是否適任。最終的調查結果顯示。指控不成立，證實該教師無不適任情節，為JELLY開清白之路。面對調查結果，她表示有思考是否要恢復教職，儘管如此，她也呼籲社會各界不要對刺青抱有偏見，職業並不應該分貴賤，並強調即便是AV女優，也不該被汙名化。

被校方逼迫辭職

《風傳媒》報導，她透過公開考試成為音樂老師，卻因家長發匿名黑函向民代告發，在4月時被教育局關切，要求她刪除IG公開帳號的藝術照。儘管認為要求不合理，她為了保住工作仍配合執行，卻再度遭舉報「性誘惑」，學校便進行性平調查，雖然後來指控並不成立，但學校主任仍以不適任為由建議她請假，並需自行負擔代課老師費用，甚至表明將不再續聘逼她辭職。

至於被指透過IG和學生互動，當事人澄清教學期間從未公開私人帳號，也未透過其與學生互動，平常授課還會遮蓋身上刺青，強調家長和議員的指控完全是捕風捉影。

代課教師勞動權缺保障

根據《NOWnews》，桃園市議員黃家齊指出，依據性別平等教育法第23條，學校或主管機關在調查過程中可適當採取措施，確保當事人的教育權及職場權益。然而，這宗事件並未確保學生的教育權，也未確保該教師的工作權。正職教師的離職過程並不輕鬆，但對於身為校園裡最拼命，與最沉默的代課教師而言，他們往往被可割可棄。他認為，除了現有的全聘制度外，代課教師長期以來在勞動權益方面缺乏保障，這種不友善的情況亟需改善。

教育場域要接納身體的不同之處

桃園市議員黃家齊指出，雖然去年通過教師法修正案，使代課教師得以享有與正式教師相同的申訴管道。但如今，事發距今已近一個月，他拋出桃園教育局在該事件中扮演了何種角色的疑問。他反對歧視教師身體特徵，並認為刺青做為身體上的圖騰，可能蘊含個人的回憶、理念甚至故事，不該被貶低，並特別強調，教育場域應更開放接納身體的這些不同之處。

教師工作權益與學生的受教權

根據《鏡週刊》，曾調查多起校園案件的監察委員葉大華強調，教師工作權益與學生的基本受教權息息相關，不得隨意壓制。她說：「代理教師每年一聘，學生若遇性平或霸凌問題，是否會尋求老師協助？如果學生察覺代理老師社會地位較低，甚至老師本身都受打壓，學生可能選擇保持沉默。」

她也認為，地方政府和校方不應容忍民意代表不當施壓，且在案件調查結果仍尚待釐清時，就將法定程序與正義視而不見，「直接下指導棋公然施壓，自然會造成寒蟬效應。」此外，這種情況會導致大家保持沉默，不敢採取正確的行動，只將焦點放在檢討受害者上。她表示：「當大人無法做正確之事，孩子看在眼裡，他們會有何感想？這絕對不是良好的教育示範。」

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航