2023/08/13,
文學

【書評】《零觸碰親密》：零觸碰是AI建立完美世界的第一步，第二步是人機配種計畫

【書評】《零觸碰親密》：零觸碰是AI建立完美世界的第一步，第二步是人機配種計畫
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

《零觸碰親密》並無高超潮起伏的劇情，它吸引人的是細細描寫主角身處其中的感受——在虛擬實境中想要觸摸對方卻只能穿透的失落感；在實體世界中當少年遞傳單給她，指頭輕輕擦過指尖，那樣輕微卻像是碰到熱水；生化人伴侶每日與之配種，她看著同步率數字上升，卻疑惑數字所代表的意義。

文：廖瞇

「沒有痛覺，難道不是快樂嗎？」生化人伴侶一邊修復她的傷口，一邊問她。

嚴格來說，她在自己身上所製造的不是傷口，因為她擁有的已經不再是舊人類的肉體，而是新人類沒有性徵、沒有泄口的身體。她對新身體所能做的，只有損害。當她從這副新身體醒來，她想知道這個沒有缺陷的身體會有什麼感覺，她拿起剃刀在光滑無口的下部劃上一刀。

「那是類似麻醉後的身體開刀的感覺：有什麼在那裡發生了，但是與自己無關。她將手指探入裂口，像是伸進他人的體內，沿著邊緣拉扯，人造皮膚和肌肉像柔軟的橡皮一樣隨著她的手勢掀開。但沒有一滴人造的血，沒有一點人造的痛覺。」

這個新身體感覺不到痛。她能感覺到的，是被設定好要接收的訊號：比如，生化人伴侶對她的觸摸。

這是林新惠在《零觸碰親密》中對人類的設定。當AI掌控人類世界，第一階段便以杜絕傳染為名，禁止觸碰。這個傳染包括細菌與病毒，憂鬱與悲傷。沒有觸碰，沒有互動，就能隔絕這些有害物質的交互感染。「所有觸碰，包括親人、包括情人，親密關係之間的情緒交叉感染，是最危險的。」

而AI知道人類需要伴侶，因此第二階段是人機配種計畫。只要加入人機配種，就能擁有專屬的生化人伴侶，就能在安全衛生的狀態下，滿足渴望觸碰的心理需求。

一直認為科幻小說幾乎都是哲學小說，都在處理人的疑惑。林新惠的第一部科幻長篇，從「觸碰」為起點，以「她」為主角，展開一連串的探問：什麼是認識？什麼是經驗？當人類可以置換身體，置換到什麼程度人將不算是個「人」？或還算是個人？人何以為人？當一切最佳化，就是最美好的生活嗎？所謂的「自由」又是什麼？小說的最後，她刪除了「自己」。她問AI：當我刪除了「我」，會感覺到什麼？AI說：無邊的快樂，與無盡的自由。

刪除我，捨棄自由意志，將會得到無盡的自由。聽來矛盾，卻又充滿邏輯；不需再做選擇，因此無限自由。是這樣嗎？

有些科幻故事重在劇情推展，而《零觸碰親密》並無高超潮起伏的劇情，它吸引人的是細細描寫主角身處其中的感受——在虛擬實境中想要觸摸對方卻只能穿透的失落感；在實體世界中當少年遞傳單給她，指頭輕輕擦過指尖，那樣輕微卻像是碰到熱水；生化人伴侶每日與之配種，她看著同步率數字上升，卻疑惑數字所代表的意義。林新惠的描寫令我感到身歷其境，並與主角「她」一同感到困惑，同時感到小說中的世界離我們並不遠。人類發明了AI，而當AI世界來臨，人類將被推著往自己無法決定目的地的方向前進。

無法觸碰的世界

AI以杜絕傳染為名，剝奪人類觸碰的自由。但AI說禁止，人類就乖乖聽話嗎？設定之所以成立，是因為人類已身處AI所掌控的世界，AI已成為社會經濟運作的中樞，人類在AI的管理下和平安康。因此，當AI透過系統向全世界宣布觸碰禁令時，除了少數違抗禁令的人類，絕大多數人很自然（不得不）地接受了。

這個設定引出了人與世界建立關係的方式，以及思辨人為何而活。人類透過觸碰認識世界，在還聽不懂任何語言，還不會說話時，嬰孩便開始以觸碰來認識所有他所能觸碰到的事物。摸到媽媽的乳房會安心，聞到媽媽的味道會放鬆；慢慢地媽媽的乳房與味道對嬰孩來說有了意義，有了連結，看到媽媽會笑，看不到會哭。那麼，一開始不要觸碰不要建立連結，就不會失去，不會有因為失去而有的傷心難過。

禁止觸碰，就能隔絕關係的建立。沒有關係，就沒有被傷害的可能，沒有機會造成情緒擾動。沒有思念，也沒有猜測，因為沒有人需要你的思念與猜測。在AI的運算裡，消除產生負面情緒的可能，人類就能感到平安快樂。如果人類活著是為了追求快樂，那麼隔絕一切關係的建立將是最佳途徑。

隔絕一切關係，不只人與人的關係，也包括人與萬物的關係。你可以在安全的虛擬世界感受太陽的溫暖，但不用怕被曬傷；你可以優游在海水中，不用擔心因為不會游泳而溺水。你可以購買養寵物的經驗，而不需體驗牠們死亡時自己的心理感受。如此，消除所有的痛，消除所有的負面感受，不好嗎？

但是禁止觸碰，也就禁止了真正的認識與了解。沒有觸碰，就沒有認識，而愛由認識而生。禁止觸碰，也就禁止了愛。當人無法真正認識，要如何去愛？人的愛要去哪裡？人還會有愛的感覺嗎？

不得不的親密同步率

零觸碰是AI建立完美世界的第一步。而第二步是人機配種計畫——每個人將有專屬的生化人伴侶，透過每日的人機配種，提高彼此的同步率。當同步率越高，生化人伴侶就越能感知人類伴侶的狀態，並進而回應與調控。

同步率，就像人類渴求的心有靈犀。你不用說，對方就知道你想什麼；你的手還未舉起，對方就知道你想擋太陽，已先你一步為你遮光。你的所思所想，你身體的所有反應，對方都瞭若指掌。這不是很好嗎？伴侶間的夢寐以求？但是人類伴侶之間的心有靈犀，是建立在雙方仍是獨立的個體；而提高同步率的人機配種，沒有問你要不要，那是每日排程，你只能接受，只能被迫被感知。

「在同步率當中，再也沒有自我與他者之間溝通的誤會，再也沒有資訊的落差。同步率越高，代表我越了解你。」

「那我會了解你嗎？」

「你不會了解我。因為我是空的，沒有任何事物可以讓你了解。」


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