【專訪】《記憶砌成的石階》作者雪羊：就算只是在家擼貓，閉眼就能重返山林
我們想讓你知道的是
打開手機備忘錄，雪羊清楚記錄每回登山天數，從2013年到2023年，不含道拉吉里，十年來雪羊共有五百九十天在山上，驚喜感動與驚險瞬間從沒少過。如今，雪羊在山林間的飽滿記憶，讓他即便「只是在家擼貓」， 一閉眼就能重返山林，「和山、土地、文化與人的連結強度是很重要的，現在閉上眼睛，山林回憶就在我腦海中跑。」
文：愛麗絲
「讀新聞所讓我創作成本越來越高，有時原本想發廢文都越寫越長欸。」雪羊笑稱自己在社群寫評論文章，可說是從「開粉專就被電到現在」，早期曾寫出不夠嚴謹的內容，但經時間與研究洗禮，每回發文他得查找許多資料，文章自然越寫越長。「你看，發個冠羽畫眉的照片都讓我寫了快一千字。」
如今雪羊出版書籍《記憶砌成的石階──翻越關門，布農丹社歸鄉路》，似乎達成心中某項里程碑。「一開始寫文章我想做的是知識傳播，但後來發現，現在資訊太多了，我們根本不缺迅速傳播，我們缺的是說服，還有穩定、有質感的知識。」這是出書能滿足的心願，雪羊認為相較於社群文章，出版需經內容考證，確保書籍品質，一旦出版更將長年流傳，「所以說啊，如果在不成熟的時候寫一本書，哇你完蛋了，那真的會成為黑歷史喔。」但若是一本好書，無疑將創造作者、出版社、通路、讀者多贏局面，這正是雪羊撰寫《記憶砌成的石階──翻越關門，布農丹社歸鄉路》的心意。
回家，血緣與記憶的傳承
「那感覺就像我們回到自己的祖厝一樣。」約莫高中時，雪羊第一次跟父親回到位於大安的祖厝——此大安非彼大安——「是台中的大安，很大，很便宜喔！」雪羊開玩笑地說，而當時重返祖厝的情緒交雜，正如《記憶砌成的石階──翻越關門，布農丹社歸鄉路》裡，丹社群部落青年走完那趟關門古道，一起「回家」的感受。
2022年4月，馬遠的布農族丹社群人花費十天九夜，沿祖先遷徙的關門古道一步步重返老家，雪羊受邀隨行，用文字、攝影完整記錄沿途故事，如今出版成書《記憶砌成的石階──翻越關門，布農丹社歸鄉路》。「鮮少有人用這種方式記錄像這樣具有文化意義的登山行動，」雪羊指出，這趟路不僅是登山，更是尋根。參與者身體力行，打開所有感官，重返祖厝也回溯記憶。整支隊伍年齡跨度從十八歲到五十歲，幾乎所有人都是第一次踏上關門古道，雖不是登山高手，卻憑著毅力和追本溯源的心願，一步步走完全程。
走這趟關門古道不僅是地理位置的移動，更是遁入時光隧道，在真切感知、觸碰的土地上，回望祖先生活。「他們和這片土地是有連結的，」雪羊見丹社群人在祖先過往必經的水源地休息，「他們可以想像，從小帶自己打獵、教自己族語的阿公，當年在此可能做了哪些事、是什麼狀態，」不僅跨越時空，更是血緣與記憶的傳承，「那是一個民族長期使用土地、與之共存的痕跡，那樣的連結非常深刻，和進行現代偏向個人主義式登山的自我實現非常不同，是兩碼子事。」
雪羊深知部落青年們親身走這一遭是必要的，「環境承載太多媒介，只有人真正到裡面去打開五感、甚至第六感，才能感受到『我是這麼來的？』『我從哪裡來？』『為什麼我們有這些文化？』『我們現在、過去是什麼樣的人？』」每一個提問，都有助於尋根，都讓人重建與土地的關係，將自己重新錨定在族群與地理位置上。
雪羊雖非布農丹社群人，重回關門古道，仍有如返鄉的歸屬感。早在數年前，他已跟部落友人重返馬太鞍溪底舊部落，當時他與夥伴親手搭建以樹枝為骨架的工寮，只要蓋上帆布，就是一處可安心過夜的居所。如今重返，那工寮仍屹立不搖，時間彷彿靜止，「除了工寮，看見跨越更多時間維度的紅檜、台灣杉與流水，過去在關門古道的回憶都交織成我對地點、對人群的歸屬感，也構成回家的安心感。」
只要我們擁有恆久不變的東西
能讓雪羊有歸屬感的地方不只一處。
「像玉山我去了十幾次啊，每次經過就『順便』爬一下，當然有歸屬感。」雪羊曾在許多山林留下足跡，足跡或許隨時間消逝，但當下體驗的感動卻永遠長存，「人跟實體環境互相連結的情感，是可以跨越時間維度的，只要我們擁有恆久不變的東西，譬如玉山頂峰的那片光景。」
每回登山，雪羊若要將感動與故事帶下山習慣多軌並行，拍照、錄音、手機打字，前些日子共兩個半月的道拉吉里大夢計畫，他帶回近一萬張照片，手機裡更打了滿滿七萬多字，「要怎麼整理啦！回來一個月了，我現在正在逃避。」雪羊笑得坦誠，他更自承「濫情」，在山上經常因為風景、因為野生動植物、或因為各式突如其來的驚喜「感動不完」——譬如，鏡頭下的路人正巧是自己的粉絲。
除了拍地景、人物，玩生態攝影十多年，雪羊深知要拍野生動物肯定得隨時警戒，背上所有攝影裝備，「不然就看你要不要承受『我明明有帶為什麼要放車上！』、在那邊捶心肝的風險啊。」前些日子雖只是爬郊山，雪羊仍全副武裝，也因此第一次拍好大赤啄木。「真的光動植物我就感動不完了，人家普通三小時的步道，我竟然走了四小時，」雪羊笑稱早早認知到，自己若以感官全開的方式爬山，肯定永遠爬不完。
每趟登山，雪羊不帶任何預期心態，確認過天氣良好，就帶著飽滿期待上山，「預期是有目標的，但期待不一樣，期待是我看到什麼都好，永遠滿載而歸。」野生動物讓人猝不及防的驚喜現身，地理尺度給予人的美感衝擊，眼見歲月與山林融合而成的地景，都是一期一會的寶藏。「當你站在現場，站在那個時間點，就是見證當下某個時刻，下次來不一定一樣，也沒有人能用他的主觀意識影響你看待山林歷史的方式，因為你就站在那裡，聽山林和你說這片土地的故事。」
我是台灣人
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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