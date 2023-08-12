日本報導有女生靠「可可粉」養成吃不胖體質，肥胖醫學專科醫師告訴你有沒有道理

文：王姿允醫師。我的無齡秘笈。

昨天有三四個學員私訊我一篇來自魚漿夫婦的圖，大意是說日本有一個女生靠吃可可粉節食飲食變成吃不胖體質。

但， 真的是可可粉造成這個現象的嗎？王醫師來說說自已的看法。

首先要先知道Blautia （經黏液真桿菌屬）到底是誰、功用為何？這隻具有益生菌特性的絕對厭氧菌，其實算是新分出來的一個屬，本來屬於厚壁菌門Firmicutes（毛螺旋Lachnospiraceae和瘤胃菌Ruminococcaceae是該門中最豐富的科）裡面一個梭菌特戰隊—-Clostridium cluster XIVa（很酷炫的名稱）的成員，通常「 高生物多樣性」（high diversity）的人身上，這個戰隊的人數就會更多，有更高的功能（所以王醫師才會強調多樣性增加的重要性）。

這個特戰單位充滿著知名的「 短鏈脂肪酸產生菌」，例如之前在益生菌與他們的產地漫畫出現過的真桿菌（Eubacterium rectale）、蘿絲（Roseburia）、毛螺旋（Lachnospira），還有clostridium coccoides，是的，就是這隻，後來改名做Blutia coccoides。

身為毛螺旋Lachnospiraceae科的一個屬，Blautia一直以來因其對緩解炎症疾病和代謝疾病的貢獻，及其對特定微生物的抗菌活性，而成為備受關注的新星。其在腸道中的組成受到宿主年齡、地理、飲食、基因型、健康狀況、疾病狀態和其他生理狀態等因素影響。

例如：該屬在老年患者中經常減少，在結直腸癌患者的黏膜樣本中水平降低，在腸躁症患者中水平升高。雖然跟減肥的相關性未知，但有研究發現Blautia與內臟脂肪面積呈現負相關，而內臟脂肪面積被認為是心血管和代謝疾病風險的肥胖生物標誌物，其調節胰島素抗性的機轉。Blautia除了透過產生細菌素來防止病原體的定植，還有透過促進調節性T細胞和短鏈脂肪酸的產生，來達成抗發炎和維持葡萄糖穩態的作用。（ref:Gut Microbes. 2021; 13(1): 1875796. ）

那到底是餵食哪些益生源，可以養出比較多的Blautia呢？

在2016年《SpringerPlus》期刊有個標題，日本傳統和食（わしょく，washoku）常用的麴黴菌（Aspergillus oryzae，koji），透過糖基神經醯胺作為Blautia coccoides的益生元。

這個老鼠實驗發現攝入的米麴菌既沒有被腸道酶消化，也沒有在糞便中檢測到，這表明koji被腸道微生物群消化，而且腸道微生物菌群的Blautia coccoides的比例增加。這個米麴菌（Aspergillus oryzae），在日本料理中經常被用來發酵大豆來製作醬油、味噌與醋的製作，被認定為日本的「國菌」。

因此我認為，這位日本女性並不是因為「多吃了可可粉」而變成吃不胖體質，而是在日本若要減肥，就是排除西式飲食，吃較為清淡的傳統日式和食，就像我在日本松屋吃到的低碳水早餐，豆腐、納豆、高麗菜絲，就是個高纖低脂高植物性蛋白質的組合。

Photo Credit: 王姿允醫師。我的無齡秘笈。

至於可可粉對減重有沒有幫助呢？「100％純可可粉」是有幫助的。2013年的《歐洲營養學期刊》（European Journal of Nutrition）老鼠實驗中，發現以相當於人類食用分量10匙的「純可可粉」餵食實驗鼠，經過10週後，可可鼠不僅體重比一般高脂飲食鼠降低15.8％，連三酸甘油脂也比一般高脂飲食鼠降低32％，血中胰島素濃度也降低27％。由此顯示，吃了可可粉的實驗鼠不只不容易發胖，連罹患糖尿病、脂肪肝的風險，都降低許多。

機轉跟純可可當中的抗發炎成分，也就是類黃酮（flavonoid）在內的多酚類有關。類黃酮對於修復被高脂飲食破壞的菌相，以及對減重的好處我在以前的文章已經寫太多，有興趣可以用類黃酮當關鍵字爬文，4+2R飲食含有大量的抗氧化物質類黃酮，包括R3可以加入苦巧克力30克，也是因過去看到的研究對菌相和減重同時有助益，才會加入。

所以真的不用看到這個新聞就一窩蜂跑去買可可粉，因為「純可可粉」其實很苦吃不多，通常都是加入蛋白飲品去喝，而且有抑制食慾的效果。但是市售可可粉很多都加入了糖以及植物性油脂，「好喝的」通常不會有對身體的益處。再者，純可可粉也不是沒有隱憂，越苦越純的，重金屬污染機率越高，購買時請注意是否有標註「無重金屬污染」的檢驗報告。另外只要不是「每天」、「大量吃」，也可以稀釋掉可能有的危害。

結論是，如果此日本報導為真，那她的Blutia coccoides會比常人高（我也好奇常人是誰？對照組的樣本怎麼來的？），絕對不是因為大量吃可可粉，而是因為在日本採取的清淡節食方式，含有大量的抗氧化物質跟促進短鏈脂肪酸產生菌增加的食物。我這次去日本發現路上真的鮮少有胖子（胖的幾乎都是外國人），世界最瘦4％國真的不是浪得虛名，可可粉是否直接影響Blautia coccoides的功能和數量，還需要更多的科學研究來證實。