日本報導有女生靠「可可粉」養成吃不胖體質，肥胖醫學專科醫師告訴你有沒有道理
我們想讓你知道的是
日本有一個女生靠吃可可粉節食飲食變成吃不胖體質。但， 真的是可可粉造成這個現象的嗎？王醫師來說說自已的看法。
昨天有三四個學員私訊我一篇來自魚漿夫婦的圖，大意是說日本有一個女生靠吃可可粉節食飲食變成吃不胖體質。
但， 真的是可可粉造成這個現象的嗎？王醫師來說說自已的看法。
首先要先知道Blautia （經黏液真桿菌屬）到底是誰、功用為何？這隻具有益生菌特性的絕對厭氧菌，其實算是新分出來的一個屬，本來屬於厚壁菌門Firmicutes（毛螺旋Lachnospiraceae和瘤胃菌Ruminococcaceae是該門中最豐富的科）裡面一個梭菌特戰隊—-Clostridium cluster XIVa（很酷炫的名稱）的成員，通常「 高生物多樣性」（high diversity）的人身上，這個戰隊的人數就會更多，有更高的功能（所以王醫師才會強調多樣性增加的重要性）。
這個特戰單位充滿著知名的「 短鏈脂肪酸產生菌」，例如之前在益生菌與他們的產地漫畫出現過的真桿菌（Eubacterium rectale）、蘿絲（Roseburia）、毛螺旋（Lachnospira），還有clostridium coccoides，是的，就是這隻，後來改名做Blutia coccoides。
身為毛螺旋Lachnospiraceae科的一個屬，Blautia一直以來因其對緩解炎症疾病和代謝疾病的貢獻，及其對特定微生物的抗菌活性，而成為備受關注的新星。其在腸道中的組成受到宿主年齡、地理、飲食、基因型、健康狀況、疾病狀態和其他生理狀態等因素影響。
例如：該屬在老年患者中經常減少，在結直腸癌患者的黏膜樣本中水平降低，在腸躁症患者中水平升高。雖然跟減肥的相關性未知，但有研究發現Blautia與內臟脂肪面積呈現負相關，而內臟脂肪面積被認為是心血管和代謝疾病風險的肥胖生物標誌物，其調節胰島素抗性的機轉。Blautia除了透過產生細菌素來防止病原體的定植，還有透過促進調節性T細胞和短鏈脂肪酸的產生，來達成抗發炎和維持葡萄糖穩態的作用。（ref:Gut Microbes. 2021; 13(1): 1875796. ）
那到底是餵食哪些益生源，可以養出比較多的Blautia呢？
在2016年《SpringerPlus》期刊有個標題，日本傳統和食（わしょく，washoku）常用的麴黴菌（Aspergillus oryzae，koji），透過糖基神經醯胺作為Blautia coccoides的益生元。
這個老鼠實驗發現攝入的米麴菌既沒有被腸道酶消化，也沒有在糞便中檢測到，這表明koji被腸道微生物群消化，而且腸道微生物菌群的Blautia coccoides的比例增加。這個米麴菌（Aspergillus oryzae），在日本料理中經常被用來發酵大豆來製作醬油、味噌與醋的製作，被認定為日本的「國菌」。
因此我認為，這位日本女性並不是因為「多吃了可可粉」而變成吃不胖體質，而是在日本若要減肥，就是排除西式飲食，吃較為清淡的傳統日式和食，就像我在日本松屋吃到的低碳水早餐，豆腐、納豆、高麗菜絲，就是個高纖低脂高植物性蛋白質的組合。
至於可可粉對減重有沒有幫助呢？「100％純可可粉」是有幫助的。2013年的《歐洲營養學期刊》（European Journal of Nutrition）老鼠實驗中，發現以相當於人類食用分量10匙的「純可可粉」餵食實驗鼠，經過10週後，可可鼠不僅體重比一般高脂飲食鼠降低15.8％，連三酸甘油脂也比一般高脂飲食鼠降低32％，血中胰島素濃度也降低27％。由此顯示，吃了可可粉的實驗鼠不只不容易發胖，連罹患糖尿病、脂肪肝的風險，都降低許多。
機轉跟純可可當中的抗發炎成分，也就是類黃酮（flavonoid）在內的多酚類有關。類黃酮對於修復被高脂飲食破壞的菌相，以及對減重的好處我在以前的文章已經寫太多，有興趣可以用類黃酮當關鍵字爬文，4+2R飲食含有大量的抗氧化物質類黃酮，包括R3可以加入苦巧克力30克，也是因過去看到的研究對菌相和減重同時有助益，才會加入。
所以真的不用看到這個新聞就一窩蜂跑去買可可粉，因為「純可可粉」其實很苦吃不多，通常都是加入蛋白飲品去喝，而且有抑制食慾的效果。但是市售可可粉很多都加入了糖以及植物性油脂，「好喝的」通常不會有對身體的益處。再者，純可可粉也不是沒有隱憂，越苦越純的，重金屬污染機率越高，購買時請注意是否有標註「無重金屬污染」的檢驗報告。另外只要不是「每天」、「大量吃」，也可以稀釋掉可能有的危害。
結論是，如果此日本報導為真，那她的Blutia coccoides會比常人高（我也好奇常人是誰？對照組的樣本怎麼來的？），絕對不是因為大量吃可可粉，而是因為在日本採取的清淡節食方式，含有大量的抗氧化物質跟促進短鏈脂肪酸產生菌增加的食物。我這次去日本發現路上真的鮮少有胖子（胖的幾乎都是外國人），世界最瘦4％國真的不是浪得虛名，可可粉是否直接影響Blautia coccoides的功能和數量，還需要更多的科學研究來證實。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！