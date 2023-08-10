美國10日公布7月CPI指數：預測微幅上升，聯準會或將終結升息循環

文：商益

美國將於本週四公布7月份的CPI指數，雖然外界已預期不論月增率或是年增率都會微幅上升，核心CPI指數也同步溫和上揚，但不同於以往的風聲鶴唳，市場對於此次CPI的公布顯得平靜以對。

除非CPI數據大幅上升，否則聯準會今年升息步調到此為止

市場預估7月份CPI及不包括食品和能源的核心CPI均較上個月微幅上升0.2%，但CPI年增率將從6月的3%上升至3.3%，核心CPI年增率預計維持4.8%。

平均每小時工資相較於去年同期上升了4.4%，但根據IBD/TIPP調查發現，只有16%的員工認為薪資上漲的幅度與通膨保持同步，這是從2022年2月以來的最低水準，58%的員工表示薪資未跟上通膨成長幅度，這樣的感覺落差可能部分反應油價的上漲：雖然相較於去年同期價格明顯下滑，但過去幾週油價呈現大幅上升。

聯準會清楚知道，7月較高的CPI年增率主要反應與去年同期的物價水平，並非CPI下降後的重新上揚

聯準會在7月25-26日會議決議將聯邦基準利率上升一碼後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示9月底的聯準會決議將會即時發布，這代表聯準會依然可能會再採取升息，但鮑爾也暗示中央銀行注意到通膨成長的風險處於停滯的平衡後，將不會採取任何舉動。在7月份會議後，聯準會也耐心地持續發出一些升息決策過程的信息。

今年利率決策會議投票委員，費城聯邦儲備銀行行長哈爾克（Patrick Harker）也表示對於利率暫時按兵不動的支持：

我認為已經到耐心保持利率穩定，等待施行的貨幣政策措施發揮作用的時候。

根據FedWatch顯示，市場認為聯準會在9月再次升息的機率只有13.5%；11月的會議升息機率則上升到30%，但在過去一周，11月份升息的機率已逐漸下降。關鍵在於11月會議召開前，9月份的CPI通膨和就業數據都將陸續公布，第三季的GDP也已揭曉，聯準會將視這些經濟數據做出決策。

美國10年期公債殖利率於9日上升至4.03%，8月4日曾一度上揚4.21％，為今年以來的新高，但之後幾天又迅速滑落。但上升的10年期公債殖利率反映公債發行量的上升以及穩定成長的經濟，而與聯準會政策更密切相關的短期國債殖利率，在過去幾週內呈現下降或持平的穩定走勢。

本週五（11日）勞工部將公佈7月份的生產者物價指數。市場預估PPI和核心PPI的月增率均為0.2％。PPI的通膨年增率將從0.1%上升至0.7%，核心PPI通膨年增率則從2.4%下降至2.3%。

本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：美今公布7月CPI指數，預測：微升。但聯準會或將終結升息循環

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航