美國10日公布7月CPI指數：預測微幅上升，聯準會或將終結升息循環
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美國將於當地時間8月10日公布7月份的CPI指數，雖然外界已預期不論月增率或是年增率都會微幅上升，核心CPI指數也同步溫和上揚，但不同於以往的風聲鶴唳，市場對於此次CPI的公布顯得平靜以對。
文：商益
美國將於本週四公布7月份的CPI指數，雖然外界已預期不論月增率或是年增率都會微幅上升，核心CPI指數也同步溫和上揚，但不同於以往的風聲鶴唳，市場對於此次CPI的公布顯得平靜以對。
除非CPI數據大幅上升，否則聯準會今年升息步調到此為止
市場預估7月份CPI及不包括食品和能源的核心CPI均較上個月微幅上升0.2%，但CPI年增率將從6月的3%上升至3.3%，核心CPI年增率預計維持4.8%。
平均每小時工資相較於去年同期上升了4.4%，但根據IBD/TIPP調查發現，只有16%的員工認為薪資上漲的幅度與通膨保持同步，這是從2022年2月以來的最低水準，58%的員工表示薪資未跟上通膨成長幅度，這樣的感覺落差可能部分反應油價的上漲：雖然相較於去年同期價格明顯下滑，但過去幾週油價呈現大幅上升。
聯準會清楚知道，7月較高的CPI年增率主要反應與去年同期的物價水平，並非CPI下降後的重新上揚
聯準會在7月25-26日會議決議將聯邦基準利率上升一碼後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示9月底的聯準會決議將會即時發布，這代表聯準會依然可能會再採取升息，但鮑爾也暗示中央銀行注意到通膨成長的風險處於停滯的平衡後，將不會採取任何舉動。在7月份會議後，聯準會也耐心地持續發出一些升息決策過程的信息。
今年利率決策會議投票委員，費城聯邦儲備銀行行長哈爾克（Patrick Harker）也表示對於利率暫時按兵不動的支持：
我認為已經到耐心保持利率穩定，等待施行的貨幣政策措施發揮作用的時候。
根據FedWatch顯示，市場認為聯準會在9月再次升息的機率只有13.5%；11月的會議升息機率則上升到30%，但在過去一周，11月份升息的機率已逐漸下降。關鍵在於11月會議召開前，9月份的CPI通膨和就業數據都將陸續公布，第三季的GDP也已揭曉，聯準會將視這些經濟數據做出決策。
美國10年期公債殖利率於9日上升至4.03%，8月4日曾一度上揚4.21％，為今年以來的新高，但之後幾天又迅速滑落。但上升的10年期公債殖利率反映公債發行量的上升以及穩定成長的經濟，而與聯準會政策更密切相關的短期國債殖利率，在過去幾週內呈現下降或持平的穩定走勢。
本週五（11日）勞工部將公佈7月份的生產者物價指數。市場預估PPI和核心PPI的月增率均為0.2％。PPI的通膨年增率將從0.1%上升至0.7%，核心PPI通膨年增率則從2.4%下降至2.3%。
本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：美今公布7月CPI指數，預測：微升。但聯準會或將終結升息循環
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html