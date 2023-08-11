2023/08/11,
動物

石虎睽違17年現蹤台南！林業署：串連棲地，讓石虎不會零星孤立

石虎睽違17年現蹤台南！林業署：串連棲地，讓石虎不會零星孤立
截圖自林業及自然保育署影片

我們想讓你知道的是

除了石虎外，曾文溪高灘地的自動相機也拍攝到食蟹獴、白鼻心、台灣野兔、環頸雉、竹雞等物種；瀕臨絕種保育類的草鴞，也是以曾文溪高灘地的草生地作為主要繁殖、棲息區域，證實河川高灘地是野生動物的重要活動廊道。

環境資訊中心記者 劉庭莉報導

石虎保育有重大發現！農業部林業及自然保育署今（9日）表示，嘉南地區野生哺乳類潛在移動廊道調查，日前在曾文溪下游以紅外線自動相機拍攝到石虎，是繼2006年在台南白河鹿寮水庫發現後，睽違17年再度於台南現蹤。

石虎目前僅在苗栗、台中與南投有穩定族群，近年在新竹、彰化與嘉義有零星發現紀錄，此次在更南端的曾文溪下游發現石虎，別具意義。

石虎現蹤曾文溪流域保育軸帶

林業保育署（前身為林務局）今（9）日以新聞稿表示，日前於嘉南地區進行淺山平原野生哺乳類潛在移動廊道調查時，以紅外線自動相機在曾文溪下游拍攝到石虎。林業保育署表示，石虎目前僅在苗栗、台中與南投有穩定族群，近年在新竹、彰化與嘉義有零星發現紀錄，此次在更南端的曾文溪下游發現石虎，別具意義。

林業保育署保育管理組組長羅尤娟說，這次在台南發現石虎，希望能透過串連棲地的國土生態綠網，讓石虎不會零星孤立在台南，也能與原有石虎族群有連結，擴大族群活動範圍。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷表示，石虎活動能力強，年輕雄性個體可能會獨立探索環境，過去也有紀錄石虎出現在不曾出現過的地點，不過，上次石虎在台南現蹤已是17年前，這次發現是重要的一筆紀錄。

根據林業保育署台灣中大型哺乳動物長期監測網資料，目前只在苗栗、南投及台中三縣巿有拍到石虎紀錄，其中南投顯示族群穩定且族群密度有增加趨勢，但整體相對豐度仍尚未回穩。

林業保育署表示，石虎棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物，因棲地與人類生活範圍高度重疊，雖曾廣泛分布在西部地區，但存續面臨諸多人為因素衝擊，如土地開發造成棲地滅失、不適當的農藥及滅鼠藥、路殺、遊蕩犬貓等。

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Photo Credit: 林業保育署
曾文溪高灘地

國土生態綠網串聯物種棲地，45條保育軸帶拓展活動範圍

為了因應淺山平原開發衍生的生物棲地喪失與破碎化問題，林業保育署自2018年推動跨部會的「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，整合跨部會資源專業分工，串聯各類型生態棲地與生物多樣性熱點，藉由建置空間藍圖制訂保育對策，改善淺山平原的棲地復育。

考量棲地復育與串連優先性，國土生態綠網已在全台指認45條區域保育軸帶，林業保育署指出，此次拍攝到石虎的台南曾文溪下游，即位於「曾文溪流域保育軸帶」。

林業保育署表示，除了石虎外，曾文溪高灘地的自動相機也拍攝到食蟹獴、白鼻心、台灣野兔、環頸雉、竹雞等物種；瀕臨絕種保育類的草鴞，也是以曾文溪高灘地的草生地作為主要繁殖、棲息區域，證實河川高灘地是野生動物的重要活動廊道，國土生態綠網保育軸帶的建置確實有助於野生動物拓展活動範圍。

林業保育署說明，將持續提供完整生態資訊與空間策略，保育軸帶相關圖資已放置於林業保育署自然保育網及內政部TGOS地理資訊圖資雲服務平台，供各界參考。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：睽違17年石虎現蹤台南 林業署：位曾文溪保育軸帶別具意義

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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