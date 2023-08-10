白宮限制投資中國半導體、量子運算、人工智慧3大領域敏感科技，確保軍事創新與國家安全
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拜登昨天正式簽署行政命令，限制美國企業與個人投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算與人工智慧3大領域，目的是阻止中國獲得和使用最先進的技術，促進軍事現代化並破壞美國國家安全。
（中央社）美國總統拜登昨（9）日簽署行政命令，限制美國企業與個人投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算與人工智慧3大領域，以保護對下一代軍事創新至關重要的技術。資深官員強調，這項限制是出於國安考量，而非經濟因素。
在傳言已久之後，拜登（Joe Biden）昨天正式簽署行政命令，授權財政部長監管美國企業對中國實體的投資。
拜登在行政命令中指出，有關國家正實施全面長期戰略，指導、促進或以其他方式支持敏感技術與產品進步，這些技術和產品對這些國家的軍事、情報、監視或發展至關重要的網路支持能力。這些國家透過研發、獲取和轉移世界尖端科技消除民用與商用部門以及軍事與國防工業部門之間壁壘，以實現軍事主導地位。
拜登指出，這些國家在半導體和微電子、量子訊息技術與人工智慧（AI）方面快速進步，大大增強對美國國安活動威脅的能力。
拜登在行政命令中，將中華人民共和國以及香港、澳門特別行政區列為受關注國家與地區。
資深官員在背景說明中表示，拜登政府致力於透過適當保護對下一代軍事創新至關重要的技術，以確保美國安全並捍衛美國國家安全。
官員指出，這項計畫將補足現有的出口管制與入境投資篩選工具，以解決有關國家推動這類敏感技術所構成的國安威脅，「這是一項國安行動，而非經濟行動」。
資深官員指出，這項行政命令是確保美國國家安全利益，同時維持對外開放投資的長期承諾。美國奉行的是降低中國風險政策，採取有針對性的國家安全行動，而非經濟脫鉤。
另一位資深官員指出，這項行政命令是試圖阻止中國獲得和使用最先進的技術，以促進軍事現代化並破壞美國國家安全。透過在美國國安工具套組中添加對外投資審查，有助於增強維護國安能力。
美國財政部指出，這項行政命令將禁止美國民眾參與涉及對美國構成特別嚴重國安威脅的某些技術與產品的某些特定交易；要求美國民眾須向財政部通報，涉及可能對美國國家安全構成威脅的某些技術與產品的某些教義。財政部昨天也同步發布擬議法規預先通知（ANPRM），徵求公眾意見。
資深官員指出，在徵集公眾意見過程中，會持續與盟友與夥伴密切協調，以推進共同目標與集體安全，也會與盟友針對行政命令細節徵求意見。官員透露，考慮豁免公開交易證券投資，財政部也會針對違反行為研擬可用的罰則。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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