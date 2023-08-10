2023/08/10,
印太

白宮限制投資中國半導體、量子運算、人工智慧3大領域敏感科技，確保軍事創新與國家安全

白宮限制投資中國半導體、量子運算、人工智慧3大領域敏感科技，確保軍事創新與國家安全
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

拜登昨天正式簽署行政命令，限制美國企業與個人投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算與人工智慧3大領域，目的是阻止中國獲得和使用最先進的技術，促進軍事現代化並破壞美國國家安全。

（中央社）美國總統拜登昨（9）日簽署行政命令，限制美國企業與個人投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算與人工智慧3大領域，以保護對下一代軍事創新至關重要的技術。資深官員強調，這項限制是出於國安考量，而非經濟因素。

在傳言已久之後，拜登（Joe Biden）昨天正式簽署行政命令，授權財政部長監管美國企業對中國實體的投資。

拜登在行政命令中指出，有關國家正實施全面長期戰略，指導、促進或以其他方式支持敏感技術與產品進步，這些技術和產品對這些國家的軍事、情報、監視或發展至關重要的網路支持能力。這些國家透過研發、獲取和轉移世界尖端科技消除民用與商用部門以及軍事與國防工業部門之間壁壘，以實現軍事主導地位。

拜登指出，這些國家在半導體和微電子、量子訊息技術與人工智慧（AI）方面快速進步，大大增強對美國國安活動威脅的能力。

拜登在行政命令中，將中華人民共和國以及香港、澳門特別行政區列為受關注國家與地區。

資深官員在背景說明中表示，拜登政府致力於透過適當保護對下一代軍事創新至關重要的技術，以確保美國安全並捍衛美國國家安全。

官員指出，這項計畫將補足現有的出口管制與入境投資篩選工具，以解決有關國家推動這類敏感技術所構成的國安威脅，「這是一項國安行動，而非經濟行動」。

資深官員指出，這項行政命令是確保美國國家安全利益，同時維持對外開放投資的長期承諾。美國奉行的是降低中國風險政策，採取有針對性的國家安全行動，而非經濟脫鉤。

另一位資深官員指出，這項行政命令是試圖阻止中國獲得和使用最先進的技術，以促進軍事現代化並破壞美國國家安全。透過在美國國安工具套組中添加對外投資審查，有助於增強維護國安能力。

美國財政部指出，這項行政命令將禁止美國民眾參與涉及對美國構成特別嚴重國安威脅的某些技術與產品的某些特定交易；要求美國民眾須向財政部通報，涉及可能對美國國家安全構成威脅的某些技術與產品的某些教義。財政部昨天也同步發布擬議法規預先通知（ANPRM），徵求公眾意見。

資深官員指出，在徵集公眾意見過程中，會持續與盟友與夥伴密切協調，以推進共同目標與集體安全，也會與盟友針對行政命令細節徵求意見。官員透露，考慮豁免公開交易證券投資，財政部也會針對違反行為研擬可用的罰則。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。