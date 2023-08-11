TNL+ 2023/08/11,
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亞洲勞工勤奮、西方勞工生產力低？台積電美國廠事件後，這樣的刻板印象可能要重新修正

亞洲勞工勤奮、西方勞工生產力低？台積電美國廠事件後，這樣的刻板印象可能要重新修正
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國「勞動生產力」遠高於台灣，但考慮「勞動成本效益」之後，美國是低於台灣，去美國投資製造業是不值得的。但這是短期現象，新的技術已經出現，企業家未來會發現，新技術與地緣政治風險將是美國成為製造業聖地的兩大支柱，製造業回歸美國並非一件不可能的任務。

台積電2020年宣布在美國亞利桑那州鳳凰城興建5奈米廠，於2021年開始動工。預計2023年第一季裝機測試，2024年量產，月產能約2萬片，為美國創造1600個就業機會。

2022年2月15日《日經亞洲》（Nikkei Asian）已報導台積電美國廠進度落後的消息。2023年7月20日台積電董事長劉德音（Mark Liu）於法說會表示：「我們在美國廠遇到某些挑戰，因為安裝半導體設備的專業技術工人不足。」原定2024年量產，將延後至2025年或2026年開始量產。

但亞利桑那建築交易協會（Arizona Building and Construction Trades Council）會長Aaron Butler於7月27日投書反駁工人技術不足。他說亞利桑那州工人已有英特爾（Intel）晶圓廠裝機經驗，工程延宕只是藉口。台積電引進外國勞工、降低薪資成本才是事實。會長Butler說道：「把延宕問題怪罪美國工人是不正確的，這是一種冒犯他人的行徑。」

美國勞動者的競爭力，與美國職場文化，又再度成為討論焦點。

一般人的刻板印象是：亞洲勞工比較勤奮，西方勞工注重福利、個人與自主性。風土文化的差異可能會造成生產效率的不同。但實際上我們仍需拿出公認的數據來比較，是那一種類型的勞動者生產力較高？。

於此，筆者以簡單推理方式，搭配既存資料，擷取幾個主要國家來討論，一探美國勞動者的競爭力究竟如何？

勞動生產力（Labor Productivity）

台積電美國建廠延宕事件，首先讓人想到美國勞動者的生產力。

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