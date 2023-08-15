【專訪】貴人散步創辦人洪維寧：要不是找到台南這麼棒的地方，LUCfest是不可能變成這樣的
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LUCfest貴人散步音樂節，自2017年在台南首創，即將在2023年迎來第7屆，音樂節本身早已浸滿台南的城市氣息，獨有的城市Chill意也成為海外音樂產業人士每年必訪、前來認識亞洲表演團隊的重要基地之一。本篇文章專訪共同創辦人洪維寧，聊聊音樂節以及這座城市。
文：Stella Tsai
「我10歲時買了人生第一張卡帶，是瑞典搖滾樂團「歐洲合唱團（Europe）」的專輯，有沒有覺得我小時候的品味很有趣？」
有著爽朗笑容的洪維寧，是「LUCfest貴人散步音樂節」的共同創辦人之一。她打破了台灣遍地開花的音樂節（季／祭）模式，導入海外盛行已久的「Showcase」商展，讓音樂節成為樂團展現實力、遞出履歷；同時也是海內外策展人、產業人士尋覓好音樂、遞出橄欖枝的交流場合。
LUCfest自2017年在台南首創，即將在2023年迎來第7屆，音樂節本身早已浸滿台南的城市氣息，獨有的城市Chill意也成為海外音樂產業人士每年必訪、前來認識亞洲表演團隊的重要基地之一。
洪維寧也是「9 Kick（九踢文化）」的主理人，進行音樂經紀、產業活動策劃等業務，兩相搭配，旗下藝人包括近年在台灣獨立音樂圈竄紅的泰國創作歌手Phum Viphurit、獨立樂團HYBS，以及韓國Synth Pop樂團ADOY。
從一介愛聽音樂的女孩到活躍於產業裡的工作狂，洪維寧一路走來沒有太多電光石火，只是將對音樂的熱愛堅持到底，試著讓自己喜歡的事情，也讓大家一起喜歡。
飛越近萬公里，和音樂始終零距離
小時候，洪維寧常偷跑進民歌西餐廳。她始終記得小時候父母帶她去桃園大溪的朋友家，做豆乾的老闆有一套品質上好的音響，當時正播放Europe的〈The Final Countdown〉。「然後我整個人就震到了」！小小年紀的她回家立馬掏出零用錢，跑去唱片行買了那張卡帶。
後來的她認真迷上音樂，什麼都聽，也愛跟父母去國家音樂廳看表演；滿18歲那天，她光明正大地走進民歌西餐廳，點了一杯酒，用這杯酒和浸滿耳朵的音樂作為自己的成年禮。
因為著迷英國搖滾樂團「Blur」，洪維寧考上交大外文系，隨後前往英國攻讀社會學研究所，主修性別議題。畢業後她曾短暫回台，在電子公司裡擔任PM（產品經理），並用這份經驗獲得下一份外派荷蘭的工作，在荷蘭開展往後十年的工作生涯。
「我一年聽一萬多首歌」，此刻的她說著，愛聽音樂的嗜好始終如影隨形。歐洲打開了她著迷現場LIVE表演的視野，曾創立「Gigdiving」聚眾集資平台，試著將亞洲音樂帶進廣闊的歐洲音樂海，讓喜歡的樂團來到歐洲，到有觀眾的地方演出。
那段時間洪維寧身兼多職，親身參與歐洲音樂商展，用力建立人脈；也擔任音樂節策劃（Promoter）的工作，引介亞洲樂團到歐洲，第一組就是曾在平昌冬奧閉幕演出的韓國國樂後搖樂團「JAMBINAI」。
洪維寧認為，在音樂產業做生意有點像傳統產業，重視人與人之間的關係。「你聽到喜歡的團就去聯繫，就是這麼直接」，她坦承自己原生個性很宅，從不覺得在網路上陌生開發和接觸新朋友有什麼困難，欣賞就直接寫信給他們，「當然實際見面我還是會有點不好意思啦」，她笑說，反正那也是下一步的事了。
貴人散步，乘著音樂的翅膀穿行百年府城
2016年洪維寧發願要做一個showcase音樂節。
「什麼是showcase？」
「就是像SXSW那樣。」[1]
「喔？」
如此的對話，在她開始對台灣產業人士提出後反覆上演，花了很大的力氣解釋。儘管在歐洲深耕多年，她很清楚自己在台灣依然是產業小白，然而在任何地方從事音樂產業都必須與在地建立深刻且緊密的連結，最好能找到可靠的合作夥伴。
因此，洪維寧回台灣寄了一輪Email，最後在大港開唱遇上小白兔唱片的經營者葉宛青（KK），她抓緊機會口述了整個計畫，不到15秒，KK一口答應，成為LUCfest最初的起點。
一開始，她們就放棄在首都台北舉辦音樂節的念頭。「Showcase音樂節必須是城市型的，要有很多場館，搭很多舞台，是一個非常仰賴城市本身氣氛與風格的音樂節」，她們知道，這個音樂節品牌要做起來，得先找一個完美的城市安放。
曾經辦過P Festival的KK推薦了台南，打從踏進這座城市起，洪維寧腦中就湧現出許多想像。她想像在這裡舉辦音樂展演、那裡辦論壇、活動，同時所有參與者都能在小小的街道上散步、吃美食，和路上迎面而來的朋友打招呼，徹底融入台南這座城市的呼吸脈動。
她不只一次的強調：「要不是找到台南這麼棒的地方，LUCfest是不可能做到如今我們想要的模樣。」
台南的「慢」不只給了散步聽音樂的完美節奏，還給了建立關係的美好頻率，「我們並沒有要攻佔這個地方，而是想跟台南一起經營，讓音樂節成為每年固定在這裡發生的一件美好，並成為在地人的驕傲」。
她憶起在台南尋覓場地，每一次都是不可能的任務，卻又像是命中註定。2018年，一直很想用廟堂空間的她希望在「陳德聚堂」舉辦開幕和閉幕派對，偏偏那是一間家廟，詢問後代宗族後，竟幸運地透過擲筊獲得祖先同意。
也曾遇到一心想用的活動中心早早被預定了婚禮，她甚至大膽找上新婚夫妻試圖協調，儘管當下被拒絕，但彷彿冥冥之中注定，對方後來又打退堂鼓。LUCfest就在這樣一個又一個的奇遇與緣分湊合下，一步步走到現在。
而對洪維寧來說，最棒的事就是見證過去對Showcase音樂節毫無概念的台灣表演團隊，在年復一年的LUCfest逐漸成長，不僅在音樂節呈現精彩演出，也學會製作EPK [2]、備妥宣傳素材；畢竟在這樣的音樂節裡，一轉頭就遇見世界最大音樂祭Glastonbury的策展人，也是不太意外的事。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航