【專訪】貴人散步創辦人洪維寧：要不是找到台南這麼棒的地方，LUCfest是不可能變成這樣的

文：Stella Tsai

「我10歲時買了人生第一張卡帶，是瑞典搖滾樂團「歐洲合唱團（Europe）」的專輯，有沒有覺得我小時候的品味很有趣？」

有著爽朗笑容的洪維寧，是「LUCfest貴人散步音樂節」的共同創辦人之一。她打破了台灣遍地開花的音樂節（季／祭）模式，導入海外盛行已久的「Showcase」商展，讓音樂節成為樂團展現實力、遞出履歷；同時也是海內外策展人、產業人士尋覓好音樂、遞出橄欖枝的交流場合。

LUCfest自2017年在台南首創，即將在2023年迎來第7屆，音樂節本身早已浸滿台南的城市氣息，獨有的城市Chill意也成為海外音樂產業人士每年必訪、前來認識亞洲表演團隊的重要基地之一。

洪維寧也是「9 Kick（九踢文化）」的主理人，進行音樂經紀、產業活動策劃等業務，兩相搭配，旗下藝人包括近年在台灣獨立音樂圈竄紅的泰國創作歌手Phum Viphurit、獨立樂團HYBS，以及韓國Synth Pop樂團ADOY。

從一介愛聽音樂的女孩到活躍於產業裡的工作狂，洪維寧一路走來沒有太多電光石火，只是將對音樂的熱愛堅持到底，試著讓自己喜歡的事情，也讓大家一起喜歡。

Photo Credit: 九踢文化 熱愛音樂的心，推著洪維寧一步步走到現在

飛越近萬公里，和音樂始終零距離

小時候，洪維寧常偷跑進民歌西餐廳。她始終記得小時候父母帶她去桃園大溪的朋友家，做豆乾的老闆有一套品質上好的音響，當時正播放Europe的〈The Final Countdown〉。「然後我整個人就震到了」！小小年紀的她回家立馬掏出零用錢，跑去唱片行買了那張卡帶。

後來的她認真迷上音樂，什麼都聽，也愛跟父母去國家音樂廳看表演；滿18歲那天，她光明正大地走進民歌西餐廳，點了一杯酒，用這杯酒和浸滿耳朵的音樂作為自己的成年禮。

因為著迷英國搖滾樂團「Blur」，洪維寧考上交大外文系，隨後前往英國攻讀社會學研究所，主修性別議題。畢業後她曾短暫回台，在電子公司裡擔任PM（產品經理），並用這份經驗獲得下一份外派荷蘭的工作，在荷蘭開展往後十年的工作生涯。

「我一年聽一萬多首歌」，此刻的她說著，愛聽音樂的嗜好始終如影隨形。歐洲打開了她著迷現場LIVE表演的視野，曾創立「Gigdiving」聚眾集資平台，試著將亞洲音樂帶進廣闊的歐洲音樂海，讓喜歡的樂團來到歐洲，到有觀眾的地方演出。

那段時間洪維寧身兼多職，親身參與歐洲音樂商展，用力建立人脈；也擔任音樂節策劃（Promoter）的工作，引介亞洲樂團到歐洲，第一組就是曾在平昌冬奧閉幕演出的韓國國樂後搖樂團「JAMBINAI」。

洪維寧認為，在音樂產業做生意有點像傳統產業，重視人與人之間的關係。「你聽到喜歡的團就去聯繫，就是這麼直接」，她坦承自己原生個性很宅，從不覺得在網路上陌生開發和接觸新朋友有什麼困難，欣賞就直接寫信給他們，「當然實際見面我還是會有點不好意思啦」，她笑說，反正那也是下一步的事了。

Photo Credit: 九踢文化 洪維寧把喜愛的音樂擴大成事業，旅歐工作期間就曾策劃過音樂節

貴人散步，乘著音樂的翅膀穿行百年府城

2016年洪維寧發願要做一個showcase音樂節。

「什麼是showcase？」

「就是像SXSW那樣。」[1]

「喔？」

如此的對話，在她開始對台灣產業人士提出後反覆上演，花了很大的力氣解釋。儘管在歐洲深耕多年，她很清楚自己在台灣依然是產業小白，然而在任何地方從事音樂產業都必須與在地建立深刻且緊密的連結，最好能找到可靠的合作夥伴。

因此，洪維寧回台灣寄了一輪Email，最後在大港開唱遇上小白兔唱片的經營者葉宛青（KK），她抓緊機會口述了整個計畫，不到15秒，KK一口答應，成為LUCfest最初的起點。

一開始，她們就放棄在首都台北舉辦音樂節的念頭。「Showcase音樂節必須是城市型的，要有很多場館，搭很多舞台，是一個非常仰賴城市本身氣氛與風格的音樂節」，她們知道，這個音樂節品牌要做起來，得先找一個完美的城市安放。

曾經辦過P Festival的KK推薦了台南，打從踏進這座城市起，洪維寧腦中就湧現出許多想像。她想像在這裡舉辦音樂展演、那裡辦論壇、活動，同時所有參與者都能在小小的街道上散步、吃美食，和路上迎面而來的朋友打招呼，徹底融入台南這座城市的呼吸脈動。

她不只一次的強調：「要不是找到台南這麼棒的地方，LUCfest是不可能做到如今我們想要的模樣。」

Photo Credit: 貴人散步音樂節 打從踏進台南，洪維寧腦中就有了許多音樂祭的想像

台南的「慢」不只給了散步聽音樂的完美節奏，還給了建立關係的美好頻率，「我們並沒有要攻佔這個地方，而是想跟台南一起經營，讓音樂節成為每年固定在這裡發生的一件美好，並成為在地人的驕傲」。

她憶起在台南尋覓場地，每一次都是不可能的任務，卻又像是命中註定。2018年，一直很想用廟堂空間的她希望在「陳德聚堂」舉辦開幕和閉幕派對，偏偏那是一間家廟，詢問後代宗族後，竟幸運地透過擲筊獲得祖先同意。

也曾遇到一心想用的活動中心早早被預定了婚禮，她甚至大膽找上新婚夫妻試圖協調，儘管當下被拒絕，但彷彿冥冥之中注定，對方後來又打退堂鼓。LUCfest就在這樣一個又一個的奇遇與緣分湊合下，一步步走到現在。

而對洪維寧來說，最棒的事就是見證過去對Showcase音樂節毫無概念的台灣表演團隊，在年復一年的LUCfest逐漸成長，不僅在音樂節呈現精彩演出，也學會製作EPK [2]、備妥宣傳素材；畢竟在這樣的音樂節裡，一轉頭就遇見世界最大音樂祭Glastonbury的策展人，也是不太意外的事。