美佛州新法禁課堂談論性與 LGBTQ+議題，學校教莎士比亞僅「篩選」部分內容

綜合《美聯社》與《坦帕灣時報》報導，被反對者稱為「不說同性戀」法（Don't Say Gay）的《父母教育權利法》（Parental Rights in Education Act）限制佛羅里達州有關性、色情內容的課堂材料，禁止低年級課堂討論性取向或性別認同，該州學區的課程指南將改變，課堂只教授莎士比亞戲劇的部分節選，《馬克白》、《哈姆雷特》，以及青少年最愛的《羅密歐與朱麗葉》等膾炙人口的莎翁經典作品，未來學生們只能自行借書閱讀完整版了。

莎士比亞戲劇多性暗示

受到新法的影響，希爾斯伯勒縣公立學區他們重新設計了教師教學指南，以符合該州的最新的教學標準，與州考試。希爾斯伯勒學區發言人坦尼婭・阿佳（Tanya Arja）表示，他們的這項決定有納入《父母教育權利法》的考量。該法由正在競選2024年共和黨總統提名的極右翼共和黨州長羅恩・德桑蒂斯 （Ron DeSantis）推動並簽署，他告訴學校，除非與健康議題相關，否則要避免本質上是性的內容與課堂討論。

莎士比亞的幾部戲劇都使用了暗示性的雙關語和影射，《羅密歐與朱麗葉》暗示主角有過婚前性行為。根據《衛報》，皇家莎士比亞劇團（RSC）指出，早期的莎士比亞戲劇，有忽略或未審查有關性的俚語與語言。莎士比亞1623年出版的《第一對開本》就隱含了許多性暗示，縱然莎士比亞最初的觀眾可清楚地理解他的語言，但對於今天的觀眾來說，則無法理解當初那些詞語的含義。他們也表示，那些性暗示可能會不知不覺地滲透到佛羅里達州的課堂上。

教材改成多種書籍、戲劇的節選

涵蓋坦帕的學區表示，莎士比亞的書籍依然能在學校的媒體中心借閱，並沒有將莎士比亞排除在高中課程之外，且課程指南會持續完善地進行全年審查，以符合國家標準和現行法律。而《坦帕灣時報》指出，學校可以透過部分節選教授莎士比亞的課程，同時避免任何色情或性內容。為了讓學生有更好的機會掌握這些材料，希爾斯伯勒學區改用一本小說和五到七本不同書籍、戲劇的節選，確保學生閱讀足夠的教材。

節選不如完整文本

然而，教於蓋瑟高中（Gaither High School）的約瑟夫・庫爾（Joseph Cool）表示，莎士比亞的作品中雖有些粗俗之處，但那是當時讓作品暢銷的方式。他表示，雖然很難責怪學區因最新的法律而選擇走安全路線，但後續的改變得付出代價。他說：「全世界都在嘲笑我們，因為僅僅就《羅密歐與朱麗葉》在某種程度上，可能剝削未成年人，便將莎士比亞的文本全部剔除，是非常荒謬的。」

他還補充說，去年他很喜歡向十年級的學生教《馬克白》，並表示莎翁的文本內容能讓學生感受到過去與非過去發生事情之間的聯繫，以及有關人們面臨抉擇、權力鬥爭、宏偉幻想的議題。諸如此類的豐富內容，可作為學術討論，且他認為，學生絕對無法僅透過節選獲得深刻的體悟。

新法引發禁書潮與法律戰

《衛報》報導，《父母教育權利法》由正在競選2024年共和黨總統提名的極右翼共和黨州長德桑蒂斯，於2022年3月簽署成法，其爭議性相當大。今（2023）年4月該法擴大了範圍，限制了有關 LGBTQ++ 和性別議題的教學，被反對者稱「不說同性戀」法。該法引發了廣泛的文化戰爭衝突，像是保守勢力的家長推動公立學校圖書館禁書潮，限制學童的書籍內容，以及德桑蒂斯和反對該法律的迪士尼之間的法律戰。

立法影響LGBTQ++族群身心健康

根據坦帕（Tampa）的公共電台《WUSF》，7月1日《父母教育權利法》正式上路，禁止學校教職員與學生使用與性別不相符的代詞來指稱他人，並規定教師和學生必須使用與其出生時指定性別相對應的廁所。特雷弗專案 （The Trevor Project）對LGBTQ++年輕族群進行了最新全國性民調，研究結果顯示，在過去三年中，整體自殺念頭的比例呈上升趨勢，但就讀學校認可LGBTQ+的青年族群，其自殺企圖率較低。

此外，近期一項研究發現，佛羅里達州100多名LGBTQ+父母受到《父母教育權利法》的影響，有超過一半的人正在考慮離開該州。克拉克大學和加州大學洛杉磯分校法學院威廉姆斯研究所對113名酷兒父母進行研究，也同時發現有56%LGBTQ+的父母，正在考慮在法律生效後離開佛羅里達州，而17%的父母已經採取措施搬家。調查作者表示，反LGBTQ+的立法對LGBTQ++父母，在及其心理健康有直接和間接影響。

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核稿編輯：翁世航