颶風「朵拉」助長夏威夷毛伊島野火燒毀歷史古蹟，至少36死數十傷、271座建築被毀
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夏威夷毛伊島已發布紅色警報，「強風、低濕度和高溫」是導致火災的可能因素。此外，毛伊島最大陣風高達每小時60英里。颶風朵拉所引起的強風，已導致電力中斷、建築損毀與崩塌，更影響消防直升機的起飛。
週三（9日），由於颶風「朵拉」從夏威夷群島南方經過並助長了強風，造成夏威夷毛伊島（Maui）野火蔓延，毛伊縣官方表示，已知至少36人死亡，數十人受傷，以及271座建築物受損或被摧毀。面對熊熊大火，人們被迫跳入大海逃生，而停電導致人們無法通訊，醫院也不堪負荷。
毛伊縣發言人馬丁（Mahina Martin）表示，消防隊分別在毛伊島的3處撲滅火勢：拉海納（Lahaina）、毛伊島南部的喜平（Kihei），以及山區內陸。
毛伊島火災的發生原因
週三下午，毛伊縣已發布紅色警報，警告火災可能迅速蔓延。官方指出，「強風、低濕度和高溫」是導致火災的可能因素，而受影響的區域多為群島的背風處。
氣象數據顯示，受強風影響，毛伊島的風速約為每小時20至30英里，而最大陣風高達每小時60英里。颶風朵拉所引起的強風，已導致電力中斷、建築損毀與崩塌，更影響消防直升機的起飛。
夏威夷州副州長盧克（Sylvia Luke）表示，居民早已為颶風朵拉做好準備，原本他們預期會有降雨、洪水，但他們卻沒有預料到強風會迅速發展成大火。
《美聯社》報導，夏威夷州國民兵副司令哈拉（Kenneth Hara）表示，火災發生的原因尚無法確定，但可能是由強風、低溼度、植被乾燥等多種因素造成。專家還指出，氣候變遷導致極端氣候的可能性增加。
氣象專家提到，由於氣候變遷導致溫度升高，即使降雨量不變，世界各地的乾旱仍會持續惡化。不僅如此，氣象專家在《美聯社》的訪問中也提及，新生成的颶風強度有逐漸升級的趨勢，一部份的原因是暖空氣容納了更多的水分。除了火災的風險之外，當颶風登陸，也可能引發更嚴重的水災。
毛伊島歷史小鎮遭摧毀，數千名居民流離失所
在大火的肆虐下，毛伊島一座座歷史遺跡化為灰燼，也燒毀了拉海納當地被列為國家古蹟的木製建築物，而這些古蹟可追溯至18世紀。
目前未能評估火災造成多大的損失，但官員表示，他們失去了許多歷史悠久的建築、寺廟以及墓園等文化遺產。而受災害影響最嚴重的拉海納，更曾是夏威夷王國的首都。
官方表示，有2000名旅客在毛伊島的卡胡魯伊機場（Kahului Airport）避難，另外還有4000名遊客希望離開該島。而官方開放了4個避難所，約可容納2100人。此外，被燒傷的患者也緊急送往醫院治療。
由於停電導致網路、通訊中斷，居民與旅客們不只難以與外界聯繫，也無法撥打911求助。另一方面，毛伊島的交通也呈現癱瘓。
週三晚間，美國總統拜登在一份聲明中表示哀悼，並下令動用聯邦資產來協助夏威夷。此外，拜登指出，已動員陸軍直升機、海岸防衛隊，以及海軍第三艦隊進行救災工作。最後，他強調美國農業部已著手準備災後的復原工作，並提醒居民、遊客保持警覺。
新聞來源
- Wildfire on Maui kills at least 6, damages over 270 structures as it sweeps through historic town（AP）
- What’s driving Maui’s devastating fires, and how climate change is fueling those conditions（AP）
- 'Apocalyptic': People scramble for safety as Hawaii wildfires rage; 6 dead in Maui; over 270 structures damaged: Updates（USA Today）
- Statement from President Joe Biden on the Wildfires in Hawaii（The White House）
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。