2023/08/10,
美加

颶風「朵拉」助長夏威夷毛伊島野火燒毀歷史古蹟，至少36死數十傷、271座建築被毀

颶風「朵拉」助長夏威夷毛伊島野火燒毀歷史古蹟，至少36死數十傷、271座建築被毀
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夏威夷毛伊島已發布紅色警報，「強風、低濕度和高溫」是導致火災的可能因素。此外，毛伊島最大陣風高達每小時60英里。颶風朵拉所引起的強風，已導致電力中斷、建築損毀與崩塌，更影響消防直升機的起飛。

週三（9日），由於颶風「朵拉」從夏威夷群島南方經過並助長了強風，造成夏威夷毛伊島（Maui）野火蔓延，毛伊縣官方表示，已知至少36人死亡，數十人受傷，以及271座建築物受損或被摧毀。面對熊熊大火，人們被迫跳入大海逃生，而停電導致人們無法通訊，醫院也不堪負荷。

毛伊縣發言人馬丁（Mahina Martin）表示，消防隊分別在毛伊島的3處撲滅火勢：拉海納（Lahaina）、毛伊島南部的喜平（Kihei），以及山區內陸。

毛伊島火災的發生原因

週三下午，毛伊縣已發布紅色警報，警告火災可能迅速蔓延。官方指出，「強風、低濕度和高溫」是導致火災的可能因素，而受影響的區域多為群島的背風處。

氣象數據顯示，受強風影響，毛伊島的風速約為每小時20至30英里，而最大陣風高達每小時60英里。颶風朵拉所引起的強風，已導致電力中斷、建築損毀與崩塌，更影響消防直升機的起飛。

夏威夷州副州長盧克（Sylvia Luke）表示，居民早已為颶風朵拉做好準備，原本他們預期會有降雨、洪水，但他們卻沒有預料到強風會迅速發展成大火。

《美聯社》報導，夏威夷州國民兵副司令哈拉（Kenneth Hara）表示，火災發生的原因尚無法確定，但可能是由強風、低溼度、植被乾燥等多種因素造成。專家還指出，氣候變遷導致極端氣候的可能性增加。

氣象專家提到，由於氣候變遷導致溫度升高，即使降雨量不變，世界各地的乾旱仍會持續惡化。不僅如此，氣象專家在《美聯社》的訪問中也提及，新生成的颶風強度有逐漸升級的趨勢，一部份的原因是暖空氣容納了更多的水分。除了火災的風險之外，當颶風登陸，也可能引發更嚴重的水災。

毛伊島歷史小鎮遭摧毀，數千名居民流離失所

在大火的肆虐下，毛伊島一座座歷史遺跡化為灰燼，也燒毀了拉海納當地被列為國家古蹟的木製建築物，而這些古蹟可追溯至18世紀。

目前未能評估火災造成多大的損失，但官員表示，他們失去了許多歷史悠久的建築、寺廟以及墓園等文化遺產。而受災害影響最嚴重的拉海納，更曾是夏威夷王國的首都。

官方表示，有2000名旅客在毛伊島的卡胡魯伊機場（Kahului Airport）避難，另外還有4000名遊客希望離開該島。而官方開放了4個避難所，約可容納2100人。此外，被燒傷的患者也緊急送往醫院治療。

由於停電導致網路、通訊中斷，居民與旅客們不只難以與外界聯繫，也無法撥打911求助。另一方面，毛伊島的交通也呈現癱瘓。

週三晚間，美國總統拜登在一份聲明中表示哀悼，並下令動用聯邦資產來協助夏威夷。此外，拜登指出，已動員陸軍直升機、海岸防衛隊，以及海軍第三艦隊進行救災工作。最後，他強調美國農業部已著手準備災後的復原工作，並提醒居民、遊客保持警覺。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


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