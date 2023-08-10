阿根廷11歲女童遇搶劫致死震驚社會，為周日總統初選增添不確定性
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一名年僅11歲的女孩在首都布宜諾斯艾利斯南方城市拉努斯遭到摩托車搶劫，卻因腹部遭到重擊送醫不治，這是對阿根廷面臨的最深層問題之一的及時警告，阿根廷年通膨率已經突破100%，通貨膨脹與社會犯罪是阿根廷人最關心的兩個問題，在布宜諾斯艾利斯及其郊區，騎摩托車的搶劫行為已屢見不鮮。
南美國家阿根廷週三（9日）發生一起駭人聽聞的命案，一名年僅11歲的女童在首都布宜諾斯艾利斯南方城市拉努斯（Lanús）遭到摩托車搶劫，卻因腹部遭到重擊送醫不治。這起事件震驚阿根廷社會，分析指出可能對這週日（13日）登場的初選造成衝擊，所有候選人目前皆已暫停造勢活動。
這起事件發生在週三上午7點30分，當時女童正在前往學校的路上，遭到2名摩托車搶匪的攻擊，報導指出女童的背包和手機被搶走，頭部和腹部皆受到重擊，女童摔倒在柏油路上，而摩托車搶匪則駕車逃逸。女童送醫時情況嚴重，在接受治療1小時後不治。
屍檢報告指出女童死於內出血，其腹部遭到重擊；但當地民眾也痛批救護車花了40多分鐘才抵達，導致女童延誤就醫。
雖然一度傳出嫌犯年僅14歲可能免於完全刑事責任，但布宜諾斯艾利斯公共安全部長後證實，兩名嫌犯皆超過18歲，二人已被拘留，犯案使用的摩托車也遭到沒收。
行搶過程都被監視器拍下，造成阿根廷社會極大的驚恐。有民眾表示，在拉努斯生活了30多年，從來沒有見過像今天發生的事情那樣，充滿了暴力；但也有民眾表示，拉努斯現在很不安全，街道上的監控為零，民眾只能互相照應，透過WhatsApp群組並設置鄰居警報。
當日下午許多民眾走上街頭抗議，要求為女童伸張正義並加強該地區的安全，也有民眾與警方發生衝突。
命案凸顯阿根廷社會深層問題，恐衝擊周日總統初選
這起事件獲得全國性的報導，主要幾位總統候選人也宣布提前取消選舉造勢，媒體也關注這起事件是否將對在週日登場的總統初選產生影響。
阿根廷本週日（13日）將進行總統及國會議員初選（PASO），這被視為一場大型的民意調查，用於確定每個政黨／政治聯盟的候選人，獲得低於1.5%選票的候選人不得參加10月22日的決選。
現任總統費南德茲（Alberto Fernández）儘管有連任資格，但因其低迷的支持度已經宣布不會競選連任，現任副總統克莉絲蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）則因貪污罪被判褫奪公權及6年徒刑，雖然全案仍可上訴，但克莉絲蒂娜已公開表明不會投身任何選舉，執政黨所屬的左派「祖國聯盟」（Unión por la Patria）由現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）和律師格拉布瓦（Juan Grabois）代表參選。
而主要在野黨「共和提案黨」（Republican Proposal, PRO）則推派布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta）和前國家安全部長布利其（Patricia Bullrich）參選。布利其在推特上痛批這起命案的發生，她稱「我們不能繼續生活在這樣痛苦和恐懼之中......他們把阿根廷變成了一個不適合居住的國家」。
專家無法確定這起事件對週日的選舉是否會造成直接影響，這起事件發生的地點拉努斯市市長格林德蒂（Néstor Grindetti）來自在野聯盟，而他自今年4月起暫停職務，擔任阿根廷足球隊「獨立競技俱樂部」（Club Atlético Independiente）主席，但拉努斯市所屬的布宜諾斯艾利斯省省長則來自執政黨，究竟誰該負完全政治責任未達共識。
不過專家同意，這是對阿根廷面臨的最深層問題之一的及時警告，阿根廷年通膨率已經突破100%，通貨膨脹與社會犯罪是阿根廷人最關心的兩個問題，在布宜諾斯艾利斯及其郊區，騎摩托車的搶劫行為已屢見不鮮。
目前多數民調顯示，在野黨比執政聯盟略有優勢。外界也關心極右翼民粹政黨「自由民主黨」（Liberty Advances party）的候選人米萊（Javier Milei）的表現，該政黨正將對經濟困難和對政治階層的憤怒轉化為選票，其主要支持者為對政治失望的年輕人。
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核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。