阿根廷11歲女童遇搶劫致死震驚社會，為周日總統初選增添不確定性

南美國家阿根廷週三（9日）發生一起駭人聽聞的命案，一名年僅11歲的女童在首都布宜諾斯艾利斯南方城市拉努斯（Lanús）遭到摩托車搶劫，卻因腹部遭到重擊送醫不治。這起事件震驚阿根廷社會，分析指出可能對這週日（13日）登場的初選造成衝擊，所有候選人目前皆已暫停造勢活動。

這起事件發生在週三上午7點30分，當時女童正在前往學校的路上，遭到2名摩托車搶匪的攻擊，報導指出女童的背包和手機被搶走，頭部和腹部皆受到重擊，女童摔倒在柏油路上，而摩托車搶匪則駕車逃逸。女童送醫時情況嚴重，在接受治療1小時後不治。

#URGENTE - Morena Domínguez, de apenas 11 años, fue asesinada por motochorros cuando ingresaba a su escuela, la Almafuerte N°60, en Villa Giardino, zona de Lanús Oeste. El Gobernador Axel Kicillof, sigue en campaña política, sin pronunciar palabra del aberrante hecho. pic.twitter.com/lzd60l3yBz — Radioplay Con Vos - Noticias, Archivos, y Virales (@radioplayconvos) August 9, 2023

屍檢報告指出女童死於內出血，其腹部遭到重擊；但當地民眾也痛批救護車花了40多分鐘才抵達，導致女童延誤就醫。

雖然一度傳出嫌犯年僅14歲可能免於完全刑事責任，但布宜諾斯艾利斯公共安全部長後證實，兩名嫌犯皆超過18歲，二人已被拘留，犯案使用的摩托車也遭到沒收。

行搶過程都被監視器拍下，造成阿根廷社會極大的驚恐。有民眾表示，在拉努斯生活了30多年，從來沒有見過像今天發生的事情那樣，充滿了暴力；但也有民眾表示，拉努斯現在很不安全，街道上的監控為零，民眾只能互相照應，透過WhatsApp群組並設置鄰居警報。

當日下午許多民眾走上街頭抗議，要求為女童伸張正義並加強該地區的安全，也有民眾與警方發生衝突。

La muerte de la niña Morena Domínguez puso fin a actos de campaña política en Argentinahttps://t.co/RLrwM65FS7 — CNN en Español (@CNNEE) August 10, 2023

命案凸顯阿根廷社會深層問題，恐衝擊周日總統初選

這起事件獲得全國性的報導，主要幾位總統候選人也宣布提前取消選舉造勢，媒體也關注這起事件是否將對在週日登場的總統初選產生影響。

阿根廷本週日（13日）將進行總統及國會議員初選（PASO），這被視為一場大型的民意調查，用於確定每個政黨／政治聯盟的候選人，獲得低於1.5%選票的候選人不得參加10月22日的決選。

El crimen de Morena le puso un abrupto punto final a la campaña: actos suspendidos y bajo perfil obligado | Por Facundo Chaves https://t.co/oAaAtBiurz — infobae (@infobae) August 10, 2023

現任總統費南德茲（Alberto Fernández）儘管有連任資格，但因其低迷的支持度已經宣布不會競選連任，現任副總統克莉絲蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）則因貪污罪被判褫奪公權及6年徒刑，雖然全案仍可上訴，但克莉絲蒂娜已公開表明不會投身任何選舉，執政黨所屬的左派「祖國聯盟」（Unión por la Patria）由現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）和律師格拉布瓦（Juan Grabois）代表參選。

Photo Credit: GettyImages 阿根廷經濟部長馬薩代表執政的「祖國聯盟」投入總統大選。

而主要在野黨「共和提案黨」（Republican Proposal, PRO）則推派布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodríguez Larreta）和前國家安全部長布利其（Patricia Bullrich）參選。布利其在推特上痛批這起命案的發生，她稱「我們不能繼續生活在這樣痛苦和恐懼之中......他們把阿根廷變成了一個不適合居住的國家」。

專家無法確定這起事件對週日的選舉是否會造成直接影響，這起事件發生的地點拉努斯市市長格林德蒂（Néstor Grindetti）來自在野聯盟，而他自今年4月起暫停職務，擔任阿根廷足球隊「獨立競技俱樂部」（Club Atlético Independiente）主席，但拉努斯市所屬的布宜諾斯艾利斯省省長則來自執政黨，究竟誰該負完全政治責任未達共識。

不過專家同意，這是對阿根廷面臨的最深層問題之一的及時警告，阿根廷年通膨率已經突破100%，通貨膨脹與社會犯罪是阿根廷人最關心的兩個問題，在布宜諾斯艾利斯及其郊區，騎摩托車的搶劫行為已屢見不鮮。

目前多數民調顯示，在野黨比執政聯盟略有優勢。外界也關心極右翼民粹政黨「自由民主黨」（Liberty Advances party）的候選人米萊（Javier Milei）的表現，該政黨正將對經濟困難和對政治階層的憤怒轉化為選票，其主要支持者為對政治失望的年輕人。

Young people’s anger fuels far-right populist as Argentina’s election nears https://t.co/xOwV6DEJ0l — openDemocracy (@openDemocracy) August 9, 2023

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核稿編輯：翁世航