2023/08/10,
印太

輿論不滿已被死刑定罪的印尼警官獲減刑，國際特赦組織：「他仍然有生存的權利」

輿論不滿已被死刑定罪的印尼警官獲減刑，國際特赦組織：「他仍然有生存的權利」
2023年2月出庭的Ferdy Sambo。Photo Credit:GettyImages

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印尼最高法院裁決，因謀殺下屬而判處的前國家警察總督察長費迪•桑博的死刑減刑為無期徒刑，引起民眾憤怒。該案被視為印尼警方問責制的試金石，但也有學者指出，該案分散了人們對坎朱魯漢體育場輾壓事件的關注，以至於警方結構性的問題被掩蓋。

雅加達環球報》報導，印尼最高法院發言人Sobandi於週二（8日）表示，最高法院已將原在今年2月因謀殺下屬而遭判死刑的前國家警察總督察長費迪·桑博（Ferdy Sambo），由死刑減刑為無期徒刑。

儘管5名法官都同意維持預謀殺人罪的定罪，但最終最高法院法官小組以 3:2的投票結果決定減刑。

「兩名法官提出了不同意見。」Sobandi說，並補充小組由主審法官Suhadi以及4名成員組成，包含Suharto、Jupriyadi、Desnayeti以及Yohanes Priyana，而Jupriyadi與Desnayeti為持不同意見的兩位法官。

2022年7月8日，時任國家警察總督察長的桑博策劃並下令謀殺自己的保鑣及下屬、27歲的准將Nofriansyah Yosua Hutabarat，他在桑博的官邸內被近距離槍擊多次後身亡，而桑博指控Hutabarat性侵自己的妻子，才構成謀殺動機。

除了預謀謀殺罪，桑博也被判犯有妨礙司法公正罪。

此外，參與該場謀殺案而被定罪的3名被告也被最高法院減刑，桑博的妻子Putri Candrawathi的刑期從原來的20年減半、前警官Ricky Rizal的刑期從13年減至8年，而桑博的私人助理Kuat Ma'ruf的刑期也從15年減至10年。

被定罪的槍手Richard Eliezer在對其他被告的審判中認罪並同意成為舉報人後，被地區法院僅判處18個月監禁，他並未對該判決提出上訴。

南華早報》報導，此案引起印尼全國關注，隨後的審判則被廣泛視為對警察問責制的考驗。

桑博在2月份被判處死刑，被視作彰顯對受害者及其家人正義的標誌。但最高法院決定在上訴後將桑博的刑期減為無期徒刑後，導致許多民眾深感失望。

聖托馬斯天主教大學（Santo Thomas Catholic University）刑法講師Berlian Simarmata表示，雖然此裁決不是人們想聽到的，但它「仍在法律的範圍內」，並處於最高法院的權威之下。

「從法律上講，最高法院的判決沒有任何問題；但從實質上來說，人們會對判決有不同的看法。」他說，並補充根據印尼將於2026年分階段實施的新《刑法》，桑博在服刑至少15年後，可能可以提出將無期徒刑減為20年刑期的申請。

印尼國際特赦組織主任Usman Hamid表示公眾對桑博的死刑判決存在分歧，而主流輿論希望看到他被處決，但國際特赦組織支持法官減刑的決定。

「我們同意桑博的行為構成嚴重犯罪，特別是考慮到他作為內政官員的身份。然而，即使他需要受到嚴厲的懲罰，我們認為他仍然有生存的權利。」他說。

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Photo Credit:GettyImages
踩踏事件後的坎朱魯漢體育場足球場。

印尼警察部隊向來以腐敗、任人唯親和法外暴力而聲名狼藉。

去年10月，在桑博案的審判開始前，警方在瑪瑯市的坎朱魯漢體育館向球迷發射催淚瓦斯，導致135人死亡，其中包括幼兒；而在今年3月，2名參與催淚瓦斯事件的警察因疏忽導致受傷和死亡的罪名被判無罪，而另1名警察僅被判處18個月監禁。

澳洲梅鐸大學印度太平洋研究中心研究員Jacqui Baker指出，雖然桑博案的審判被視為警察問責制的試金石，但它掩蓋了瑪瑯坎朱魯漢體育場的案件，這起踩踏事件涉及許多警察，突顯了印尼警察實施的系統性暴力行為。

Baker表示：「警方精心策劃了桑博案的審判，就像肥皂劇《好警察，壞警察》的案件一樣，以分散人們對警察部隊內部更廣泛的結構性問題的注意力。」她也補充，桑博案的死刑減刑可能被視為印尼警察有罪不罰現象持續存在的證據，以及警察使用暴力造成致命後果時卻缺乏問責的證明。

「這都是在坎朱魯漢受害者的傷口上撒鹽。」她說。

半島新聞台》先前報導，印尼民眾向來對警察報有疑慮，據民意調查機構Indikator Politik Indonesia於2022年所發布的一項調查顯示，只有54.2%的民眾信任警察，而反腐敗委員會和總檢察長辦公室的信任度分別為58.8%和63.4%。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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