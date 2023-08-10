AI智能解鎖辦公新邏輯 Logitech打造公平包容會議體驗 促進團隊合作提升效率，全新上市Sight AI全景桌面攝影機 零死角讀取每一個精準決策時刻

Logitech 羅技致力於運用 AI 智能科技，賦能「商務視訊會議設備」和「個人協作解決方案」兩大領域，近期推出兩款全新產品 — Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統和Sight AI全景桌面攝影機，一系列視訊會議設備滿足不同空間的工作場所需求，迎接多元化的視訊辦公型態，幫助企業降低成本，提升工作效率和溝通效果，讓AI智能解鎖辦公新邏輯！

AI智能解鎖辦公新邏輯，迎接多元視訊辦公型態

近年隨著全球企業對遠距工作和混合辦公的需求增加，視訊會議設備市場迅速發展，企業正積極尋找更彈性靈活的解決方案，以滿足多樣化的工作場景需求。

對此，Logitech台港澳總經理 施前江Aries表示：「自從 Logitech for Business 商務協作展示中心於今年(2023年) 5月中開幕以來，僅短短兩個多月的時間，已有超過200家企業預約參觀，並有90家企業客戶來參觀過並給予正面回饋。這顯示出視訊會議和混合協作的普及，使得視訊會議設備的需求持續增加。而Logitech 擁有全方位視訊會議解決方案，能夠滿足不同類型的工作場所需求，並且幫助企業提升工作效率。」

Aries更進一步表示：「疫情過後，混合辦公型態有5倍的增長，連動視訊會議設備的需求增加。Logitech 在商務視訊會議設備於2019年全球營收市場占比約為15%，於2021年則大幅成長至31%，全球市占率來到48%，相當於每兩間會議室就有一間安裝Logitech的視訊會議設備。而對於台灣市場，我們希望能夠持續加強台灣前500大企業的辦公協作體驗，提升視訊會議設備在台灣企業的滲透率，並幫助台灣企業開啟The New Logic of Work！」

Photo Credit : Logitech Logitech台港澳總經理 施前江Aries分享Logitech擁有全系列視訊會議設備，能夠滿足不同類型的工作場所需求。

全新 Sight AI 全景桌面攝影機，精準讀取每一個關鍵時刻，促進公平包容會議體驗

Logitech 同時致力於打造公平包容的會議體驗，專注讓每位現場和遠距與會者都能平等參與且更有效地表達意見。

為此，研發全新產品 Logitech Sight AI全景桌面攝影機，擁有最新AI科技驚艷功能：

絕佳視角：擁有智慧多人取景功能的315°視角和雙4K攝影鏡頭，與會議室前置攝影機Rally Bar 、Rally Bar Mini 完美搭配，智能調整最佳視角，讓每位與會者的表情和非語言動作都能夠清晰捕捉。

優異音訊：Sight 使用聲音來偵測發言者，配備可偵測達2.3公尺遠的7個波束成形麥克風，讓會議室中每位與會者的聲音都能夠清楚地被聽到。

公平會議：Sight的AI智能技術，能確保會議的互動性和平等性，從而促進更有效的協作和決策，是中大型多人會議室的最佳解決方案。

除了卓越功能，Logitech 亦致力於環保永續發展，為環境生態盡一份心力。Sight AI全景桌面攝影機採用經認證的環保回收塑料製成 (50% 用於珍珠白，59% 用於石墨灰)，讓來自舊消費電子產品的報廢塑膠重獲新生，並採用FSC™ 森林認證的包裝，為環境生態盡一份心力。同時，為減少碳足跡，生產製造流程亦通過碳中和認証，致力於打造兼具高品質且對環境友善的的視訊會議產品。

AI 賦能會議 Rally Bar Huddle 新登場，Rally 視訊會議家族全員到齊

Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統，是一款專為6人以下的小型房間和會議室設計的視訊會議設備除了標配的自動取景AI技術、完美成像，作為Rally Bar全功能視訊會議系統的最新家族成員，它的三個最新功能，還能進一步提升會議體驗：

隱私保障：當會議結束並關閉連線時，鏡頭遮罩會自動關閉，確保會議外的隱私得到保護。

新穎外型：預設石墨灰外罩為磁吸式可拆卸外罩，可更換為適合醫療場域的易清潔網狀外罩，也可根據空間設計和品牌調性，訂製客製化外罩，使其完美融入辦公環境中。

靈活安裝：可輕鬆安裝在牆壁、桌上或螢幕上方，以適應不同會議的場域配置，讓使用者能夠根據實際需求靈活安裝和擺放設備，會議建置和部署更加方便簡單。

此外，Rally Bar Huddle也是 Logitech第一款採用 42% 環保回收塑料和碳中和材料所製成的視訊會議系統，並採用FSC™ 森林認證的包裝，生產過程亦符合碳中和認證標準，致力於減少對環境的影響，創造可永續發展的世界。

Rally 視訊會議家族還包括 Rally Plus、Rally Bar和Rally Bar Mini等產品，為不同大小和類型的會議室提供了全方位的視訊會議解決方案。

Rally Plus音視訊會議系統：適用於15-46人的大型和超大型會議室，搭配超高清 PTZ 攝影機、模組化音訊和 AI 驅動性能。最多可擴充至 7 個麥克風，達到更廣的收音範圍，讓每個人都享有高效優質的會議體驗。

Rally Bar全功能視訊會議系統：適用於12-20人的中到大型會議室，專門的 AI 智能鏡頭能強化自動取景，搭配功能強大的低失真揚聲器和技術先進的麥克風系統，可營造出音訊、視訊俱佳的劇院級會議體驗。

Rally Bar Mini全功能視訊會議系統：適用於6-12人的小到中型會議室，擁有AI場景感知功能、自動取景完美成像，再加上智慧線纜簡化的時尚外型，搭配120度超廣角鏡頭，部署輕鬆又美觀。

個人協作AI智能辦公解決方案，協助企業降低成本，提高員工效能

Logitech的個人協作解決方案同樣具備 AI 音訊演算功能，創造流暢且清晰的會議體驗。個人空間的會議好幫手「Logi Dock 全功能擴充底座工作站」，榮獲美國時代雜誌 2022 年度最佳創新獎，具備強大會議整合功能，音響、麥克風、集線All-in-One，搭配6個降噪麥克風與揚聲器，不僅能簡單一鍵入會，集線功能還能取代不需要的充電器和電源線，讓桌面乾淨不雜亂，工作效率再升級，小空間既簡潔美觀也達到身歷其境的會議級效果。

此外，Logitech MX 高階商務鍵鼠組 — 企業版亦是旗艦款的辦公助手，「MX Keys Mini 無線智能鍵盤」球狀碟形按鍵提供順暢、精確的打字體驗，智能背光的聰穎設計及搭配升級快捷鍵精確，讓專業人士高效辦公，創造最大產值。「MX Master 3S 無線智能滑鼠」，靜音配備 8,000 DPI 光學感應器，在高解析度螢幕上提供更好的精確性，而且幾乎可在任何表面上進行追蹤，增加工作效率。此外，「Zone Vibe 125 無線藍牙耳機麥克風」配備的AI降噪技術與智能靜音，每次視頻通話時都能清晰收音；搭配「Brio 505 商務網路攝影機」Full HD 1080p 解析度和AI臉部影像校正，提供優異的影像品質。

更令人驚喜的是 Logitech 商務鍵鼠協作軟體 Logi Options+ 的全新黑科技「Smart Actions 智能啟動」功能，能一鍵自動化重複動作，使用者能設定符合個人需求的快捷鍵，將各項繁瑣程序一鍵完成，簡化日常重複性作業，事半功倍，提升辦公效率。「Smart Actions 智能啟動」共有12種範本模板，如利用時下熱門的「ChatGPT 回覆」，一秒彈出 ChatGPT 頁面生成文字快速回信；「開啟上班」可快速打開個人喜愛應用程式；「會議助手」則可加速線上會議的準備，其他設定還包含「放鬆時間」、「專案執行」、「網頁開啟」和「剪片」等功能，不僅優化使用體驗，更提升工作生產力。

Logitech 個人協作系列助力高效辦公，企業團購85折優惠開跑

Logitech個人協作解決方案在混合辦公的環境下，也同樣能大力協助員工提升辦公效率。同時呼應現在企業主都開始意識到會議及辦公設備對工作效率和溝通的重要性，有效提早投資並導入智能協作工具，降低管理成本，提升工作效率，一起創造雇主和員工的雙贏。歡迎各企業客戶申請企業專屬團購85折優惠價，誠摯邀請各位一起感受高效辦公新體驗，開啟 The New Logic of Work！

台灣企業團購85折優惠申請: https://reurl.cc/DAx215



瞭解更多請參考

● Logitech For Business 官方網站：https://lp.logitechclub.com/vc/zh-tw

● Logitech For Business FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/LogitechBusinessHKTW