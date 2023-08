AI智能解鎖辦公新邏輯 Logitech打造公平包容會議體驗 促進團隊合作提升效率，全新上市Sight AI全景桌面攝影機 零死角讀取每一個精準決策時刻

我們想讓你知道的是

Logitech for Business 提供企業客戶「商務視訊設備」以及「個人協作系列」全方位解決方案,專注提升企業團隊協作和高效辦公體驗。其產品包括視訊會議攝影機、麥克風、音訊設備和會議室配備等完整方案,並整合三大主流視訊平台 ( Microsoft Teams、Zoom 和 Google Meet ) ,打造高效辦公新體驗,開啟The New Logic of Work!