亞馬遜峰會呼籲富裕國家履行氣候融資義務，但未能承諾2030年前實現「森林零砍伐」

由巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）發起的亞馬遜峰會（Amazon Summit）於週三（9）落幕，這次的會議除了通過《貝倫宣言》（Belem Declaration）加強區域合作之外，與會國也在最後發表一份聯合宣言，名為「團結保護我們的森林」（United for Our Forests），呼籲富裕國家履行氣候融資義務。

本次的會議除了巴西、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯、蘇利南、委內瑞拉，和聖文森及格瑞那丁等9個拉丁美洲的雨林國家外，更包含了位於東南亞的印尼，以及非洲2個雨林國家：剛果共和國、剛果民主共和國。

這12個與會國覆蓋了世界上主要的熱帶雨林，包含亞馬遜雨林、剛果盆地雨林以及蘇門答臘熱帶雨林。而雨林的重要性在於，它吸收了二氧化碳來調節地球的氣候，並擁有豐富且多元的生物系統。

亞馬遜峰會的成果：強化聯盟合作、打擊環境犯罪、建構氣候融資機制

在第一天的峰會上，8個「亞馬遜合作條約組織」（Amazon Cooperation Treaty，ACTO）的成員國通過了《貝倫宣言》，旨在保護亞馬遜雨林、消弭該地區的不平等，並促進雨林生態系統的可持續性。

8個亞馬遜雨林國家誓言，將打擊森林砍伐與環境犯罪、提升經濟與就業、促進性別平等與原住民權利、完善ACTO的運作制度，以及加強水資源管理監測。此外，《貝倫宣言》欲建立一個科學機構，計畫未來每年召開一次會議，並出版亞馬遜雨林相關的科學權威報告。

「我們注意到減少雨林砍伐的迫切性，我們想要避免到達科學家所謂的 『臨界點』。一個國家無法獨自實現目標，需要亞馬遜雨林國家之間共同合作。」世界自然基金會（WWF）巴西執行董事佛沃迪克（Mauricio Voivodic）說道。

在第二天的峰會結束時，12個國家發表「團結保護我們的森林」的聯合宣言，呼籲建立氣候融資機制，要求國際社會為森林帶來的效益付費。雨林國家們在宣言中對富裕國家未能實現每年提供1000億美元的氣候融資表示擔憂，並共同敦促富裕國家到2030年前，每年提供2000億美元來支持生物多樣性計畫。

巴西總統魯拉表示：「如果富裕國家想要有效地保護雨林，他們必須花錢。不僅僅是要照顧到樹木，更要照顧到生活在樹下的人們，這些人想要工作，想要學習，想要吃飯，也想要體面地生活。」

被批評缺乏具體目標，未能實現森林零砍伐

雖然此次峰會在保護雨林上有所進展，但《衛報》指出，與會國未能承諾在2030年前實現「森林零砍伐」，且在石油探勘與採礦等議題上仍存在分歧，而這些都是造成雨林破壞的主要因素。此外，環保人士也批評這些政策制訂的太慢，無法阻止全球暖化。

在石油探勘議題上，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）向各國呼籲，應停止在亞馬遜雨林尋找化石燃料，但巴西、委內瑞拉等石油生產國持相反意見，因為巴西正考慮在亞馬遜河口附近開發新石油資源。

另一方面，《貝倫宣言》也沒有制定結束非法採礦的確切期限，儘管與會國同意積極地打擊跨境環境犯罪。

亞馬遜峰會後的展望

巴西總統魯拉期待藉由此次峰會的談判與整合，雨林國家能在今年即將於杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP 28）上站在同一陣線，以共同呼籲富裕國家資助氣候行動，否則對發展中國家來說，減緩全球暖化所付出的成本是不小的負擔。

另一方面，2025年巴西將在貝倫主辦的第30屆聯合國氣候變化大會（COP 30），此次峰會也是為2年後的大會預熱。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航