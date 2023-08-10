亞馬遜峰會呼籲富裕國家履行氣候融資義務，但未能承諾2030年前實現「森林零砍伐」
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亞馬遜峰會於昨日落幕，雨林國家對富裕國家未能兌現氣候融資的承諾表示擔憂。而此次峰會雖在保護雨林上有所進展，但與會國仍未能承諾在2030年前實現「森林零砍伐」，且在石油探勘與採礦等議題上仍存在分歧。
由巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）發起的亞馬遜峰會（Amazon Summit）於週三（9）落幕，這次的會議除了通過《貝倫宣言》（Belem Declaration）加強區域合作之外，與會國也在最後發表一份聯合宣言，名為「團結保護我們的森林」（United for Our Forests），呼籲富裕國家履行氣候融資義務。
本次的會議除了巴西、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯、蘇利南、委內瑞拉，和聖文森及格瑞那丁等9個拉丁美洲的雨林國家外，更包含了位於東南亞的印尼，以及非洲2個雨林國家：剛果共和國、剛果民主共和國。
這12個與會國覆蓋了世界上主要的熱帶雨林，包含亞馬遜雨林、剛果盆地雨林以及蘇門答臘熱帶雨林。而雨林的重要性在於，它吸收了二氧化碳來調節地球的氣候，並擁有豐富且多元的生物系統。
亞馬遜峰會的成果：強化聯盟合作、打擊環境犯罪、建構氣候融資機制
在第一天的峰會上，8個「亞馬遜合作條約組織」（Amazon Cooperation Treaty，ACTO）的成員國通過了《貝倫宣言》，旨在保護亞馬遜雨林、消弭該地區的不平等，並促進雨林生態系統的可持續性。
8個亞馬遜雨林國家誓言，將打擊森林砍伐與環境犯罪、提升經濟與就業、促進性別平等與原住民權利、完善ACTO的運作制度，以及加強水資源管理監測。此外，《貝倫宣言》欲建立一個科學機構，計畫未來每年召開一次會議，並出版亞馬遜雨林相關的科學權威報告。
「我們注意到減少雨林砍伐的迫切性，我們想要避免到達科學家所謂的 『臨界點』。一個國家無法獨自實現目標，需要亞馬遜雨林國家之間共同合作。」世界自然基金會（WWF）巴西執行董事佛沃迪克（Mauricio Voivodic）說道。
在第二天的峰會結束時，12個國家發表「團結保護我們的森林」的聯合宣言，呼籲建立氣候融資機制，要求國際社會為森林帶來的效益付費。雨林國家們在宣言中對富裕國家未能實現每年提供1000億美元的氣候融資表示擔憂，並共同敦促富裕國家到2030年前，每年提供2000億美元來支持生物多樣性計畫。
巴西總統魯拉表示：「如果富裕國家想要有效地保護雨林，他們必須花錢。不僅僅是要照顧到樹木，更要照顧到生活在樹下的人們，這些人想要工作，想要學習，想要吃飯，也想要體面地生活。」
被批評缺乏具體目標，未能實現森林零砍伐
雖然此次峰會在保護雨林上有所進展，但《衛報》指出，與會國未能承諾在2030年前實現「森林零砍伐」，且在石油探勘與採礦等議題上仍存在分歧，而這些都是造成雨林破壞的主要因素。此外，環保人士也批評這些政策制訂的太慢，無法阻止全球暖化。
在石油探勘議題上，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）向各國呼籲，應停止在亞馬遜雨林尋找化石燃料，但巴西、委內瑞拉等石油生產國持相反意見，因為巴西正考慮在亞馬遜河口附近開發新石油資源。
另一方面，《貝倫宣言》也沒有制定結束非法採礦的確切期限，儘管與會國同意積極地打擊跨境環境犯罪。
亞馬遜峰會後的展望
巴西總統魯拉期待藉由此次峰會的談判與整合，雨林國家能在今年即將於杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP 28）上站在同一陣線，以共同呼籲富裕國家資助氣候行動，否則對發展中國家來說，減緩全球暖化所付出的成本是不小的負擔。
另一方面，2025年巴西將在貝倫主辦的第30屆聯合國氣候變化大會（COP 30），此次峰會也是為2年後的大會預熱。
新聞來源
- Rainforest countries form pact to demand conservation cash from rich nations（Reuters）
- What did Amazon nations agree upon at the summit in Brazil?（Al Jazeera）
- Amazon summit calls on developed nations to fulfil climate funding deals（Al Jazeera）
- Amazon leaders fail to commit to end deforestation by 2030（The Guardian）
延伸閱讀
- 巴西邀拉美諸國召開亞馬遜峰會，將在年底COP28推出熱帶雨林永續發展協議
- 巴西、印尼、民主剛果商討共組「雨林OPEC」，美媒憂巴西難以達成「零砍伐」目標
- 雨林變草原：若失去亞馬遜，高達900億噸二氧化碳將進入大氣
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號