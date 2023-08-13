當以移工身份下班後，他是來自菲律賓的YouTuber Kuya

只見Kuya拿起Gopro，在台北車站前方侃侃而談，對著鏡頭分享他的故事，儘管我不懂任何菲律賓語，仍可以感受他那在鏡頭前的自信及熱情。平時在桃園汽車零件工廠工作的Kuya，在卸下廠工身份後，是一名在菲律賓移工圈裡有一定知名度的YouTuber，當天我們帶著想了解更多經營頻道背後故事的心情和Kuya見面，沒想到兩小時的相處過後，我們才發現YouTube僅僅只是他生活中的一部分，他其實是一個非常斜槓的人呢。

Photo Credit：One-Forty 來自菲律賓的移工Kuya

騎車帶給我的是種彈性及自由感

Kuya是一個喜愛冒險、熱愛生活的人，在來台灣之前其實也曾經思考過去日本、加拿大、澳洲等地，但最後因緣際會來到台灣，就此扎根，至今已來台超過12年。說到 Kuya的工作，他其實從很年輕就開始掙錢，16歲高中畢業後，他透過打工送礦泉水來存錢，也因此從那時起愛上了騎車。騎車曾經是他的生財管道，現在更是他生活中很重要的興趣之一。我問他：「為什麼騎車如此吸引著你？騎車的時候能夠帶給你什麼感受？」他回答：「相比搭火車或是其他大眾交通工具，騎車非常有趣，因為你可以很直接地看到戶外的風景，並且當你想到河邊時隨時都可以停下來欣賞。」當時在描述著騎車感受時的Kuya，眼神是如此柔和並且充滿嚮往，我彷彿在當下嗅到一絲自由的氣息，也許這字裡行間中真正對Kuya重要的是「自由的感受」吧。

內心有著創業家的靈魂

在來台灣之前，Kuya其實曾在菲律賓開闢自己的海藻事業，然而事業一直沒有起色所以決定來到台灣闖一闖。在對話中我發現 Kuya著實有著創業家的靈魂，儘管之前在菲律賓的生意並沒有理想中順遂，他仍持續嘗試開展新的想法，原本是在聊他創辦Youtube頻道的過程，卻又無意間得知他現在正遠端經營著在菲律賓的出租套房事業，我問他：「未來還有想創什麼業嗎？」他說：「希望未來有機會成為新移民後，可以在台灣開設跟菲律賓有關的生意。」我想Kuya儘管已經在台灣生活了12年，他的心都還是繫著彼端的菲律賓的，不論是YouTube頻道創立的初衷，還是未來想創辦的生意，其實都跟自己的家鄉菲律賓脫離不了關係。

Kuya說起他跟One-Forty的初見面，是在基礎中文課及創業課中，他印象最深刻的是創業課教他的成長型心態，也許正是這成長心態讓他的創業靈魂可以更加茁壯及穩固，他也很開心地跟我們說「創業課裡的知識真的可以套用到生活中！」近期他也再次成為 One-Forty創業課的學生，希望能持續學習更多的創業知識，讓我們一起期待未來 Kuya的新事業吧！

Photo Credit：One-Forty Kuya在One-Forty 菲律賓創業課與同學們的大合照

哈囉我是 Kuya，我是一名 YouTuber！

「為什麼你想創立 YouTube頻道呢？」 「希望可以讓更多菲律賓移工了解在台灣的生活。」

Kuya是一名擁有1.2萬訂閱的YouTuber，點開YouTube頻道可以看到一篇篇他採訪在台灣的菲律賓人的故事，希望透過這些故事帶大家看見在台灣生活的樣貌，我想也是期待可以透過這些真實的故事，讓更多移工建立起在異地生活的自信心吧。拍照跟錄製影片對Kuya來說，是一件在工作之餘非常享受的事，他從2017年在臉書攝影社團中自學，漸漸建立起自己對錄影的專業度，才有今天能夠這樣對著鏡頭展露自信的他。

儘管每週在工廠上班已經相當疲累，他仍然會在休假的週日，帶著他那裝滿攝影設備的後背包，去將一則又一則的故事記錄下來。「可以跟人互動很開心，可以幫助到其他人也是一件很棒的事。」

Photo Credit：One-Forty Kuya的Youtube頻道採訪了很多在台灣的菲律賓人，也紀錄了在台灣的生活樣態

謝謝12年前的自己做了這個決定

「我很想念在菲律賓的家人，也很想念在菲律賓登山的時光，台灣的山徑大多都是有規劃過的，在菲律賓很不一樣，是需要自己去開拓走出一條自己的路。」像在菲律賓登山一般，Kuya 也成為了一個喜愛冒險闖出自己故事的人，儘管不確定山的終點在哪，或可能會經過哪些路徑，但他不畏懼，選擇嘗試、開拓看看，而這就是人生有趣之處。

在台灣一待就是12年的時光，近期Kuya也剛申請到「移工留才久用方案」【 註 1 】，決定繼續他在台灣的旅程，期待再下一個12年後，我們可以再次相聚，分享過去這些年他在台灣的學習成長。

【註1】移工留才久用方案：自111年4月30日起實施「移工留才久用方案」，在臺工作滿6年以上的移工或取得我國副學士學位以上僑外生，在符合薪資與相關技術條件規定的標準下，可透過雇主申請轉為中階技術人力，每次許可最長3年，期滿可申請展延，且無工作年限的限制。

「謝謝你，雖然中間有一些波折，但還是成功在台灣生活了，很感謝12年前的自己做了來到台灣的這個決定。」當下，我請Kuya對12年前的自己說說話，靜靜聆聽地過程中，我看見了生活的樣貌，儘管路途中總有艱辛的部分，但途中可以看見許多生活中美好的風景。

Photo Credit：One-Forty

你的每一份捐款除了將回饋到移工教育上，也將支持著我們在移工議題這條路上繼續前行，透過各種創新的倡議方式，如年度大型展覽、分享移工人生故事等，弭平社會上對於移工的歧視與偏見，進而打造一個更多元友善的台灣社會。

如果你也認同One-Forty，歡迎支持我們，讓我們可以更穩定地前進，種下屬於台灣的影響力。

文字｜梁藝瀠 YY

攝影｜廖芸嫻 Yulie

撰寫日期｜2023.06.20

本篇文章獲One-Forty授權刊登，原文在此。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元