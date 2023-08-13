當以移工身份下班後，他是來自菲律賓的YouTuber Kuya
我們想讓你知道的是
來台工作已12年的Kuya，平時是一名汽車零件工廠的移工，同時也是一名在菲律賓移工圈裡有一定知名度的YouTuber，他的頻道可以看到許多在台灣的菲律賓人的故事，他希望透過這些故事帶大家看見菲律賓人在台灣生活的樣貌，
只見Kuya拿起Gopro，在台北車站前方侃侃而談，對著鏡頭分享他的故事，儘管我不懂任何菲律賓語，仍可以感受他那在鏡頭前的自信及熱情。平時在桃園汽車零件工廠工作的Kuya，在卸下廠工身份後，是一名在菲律賓移工圈裡有一定知名度的YouTuber，當天我們帶著想了解更多經營頻道背後故事的心情和Kuya見面，沒想到兩小時的相處過後，我們才發現YouTube僅僅只是他生活中的一部分，他其實是一個非常斜槓的人呢。
騎車帶給我的是種彈性及自由感
Kuya是一個喜愛冒險、熱愛生活的人，在來台灣之前其實也曾經思考過去日本、加拿大、澳洲等地，但最後因緣際會來到台灣，就此扎根，至今已來台超過12年。說到 Kuya的工作，他其實從很年輕就開始掙錢，16歲高中畢業後，他透過打工送礦泉水來存錢，也因此從那時起愛上了騎車。騎車曾經是他的生財管道，現在更是他生活中很重要的興趣之一。我問他：「為什麼騎車如此吸引著你？騎車的時候能夠帶給你什麼感受？」他回答：「相比搭火車或是其他大眾交通工具，騎車非常有趣，因為你可以很直接地看到戶外的風景，並且當你想到河邊時隨時都可以停下來欣賞。」當時在描述著騎車感受時的Kuya，眼神是如此柔和並且充滿嚮往，我彷彿在當下嗅到一絲自由的氣息，也許這字裡行間中真正對Kuya重要的是「自由的感受」吧。
內心有著創業家的靈魂
在來台灣之前，Kuya其實曾在菲律賓開闢自己的海藻事業，然而事業一直沒有起色所以決定來到台灣闖一闖。在對話中我發現 Kuya著實有著創業家的靈魂，儘管之前在菲律賓的生意並沒有理想中順遂，他仍持續嘗試開展新的想法，原本是在聊他創辦Youtube頻道的過程，卻又無意間得知他現在正遠端經營著在菲律賓的出租套房事業，我問他：「未來還有想創什麼業嗎？」他說：「希望未來有機會成為新移民後，可以在台灣開設跟菲律賓有關的生意。」我想Kuya儘管已經在台灣生活了12年，他的心都還是繫著彼端的菲律賓的，不論是YouTube頻道創立的初衷，還是未來想創辦的生意，其實都跟自己的家鄉菲律賓脫離不了關係。
Kuya說起他跟One-Forty的初見面，是在基礎中文課及創業課中，他印象最深刻的是創業課教他的成長型心態，也許正是這成長心態讓他的創業靈魂可以更加茁壯及穩固，他也很開心地跟我們說「創業課裡的知識真的可以套用到生活中！」近期他也再次成為 One-Forty創業課的學生，希望能持續學習更多的創業知識，讓我們一起期待未來 Kuya的新事業吧！
哈囉我是 Kuya，我是一名 YouTuber！
「為什麼你想創立 YouTube頻道呢？」
「希望可以讓更多菲律賓移工了解在台灣的生活。」
Kuya是一名擁有1.2萬訂閱的YouTuber，點開YouTube頻道可以看到一篇篇他採訪在台灣的菲律賓人的故事，希望透過這些故事帶大家看見在台灣生活的樣貌，我想也是期待可以透過這些真實的故事，讓更多移工建立起在異地生活的自信心吧。拍照跟錄製影片對Kuya來說，是一件在工作之餘非常享受的事，他從2017年在臉書攝影社團中自學，漸漸建立起自己對錄影的專業度，才有今天能夠這樣對著鏡頭展露自信的他。
儘管每週在工廠上班已經相當疲累，他仍然會在休假的週日，帶著他那裝滿攝影設備的後背包，去將一則又一則的故事記錄下來。「可以跟人互動很開心，可以幫助到其他人也是一件很棒的事。」
謝謝12年前的自己做了這個決定
「我很想念在菲律賓的家人，也很想念在菲律賓登山的時光，台灣的山徑大多都是有規劃過的，在菲律賓很不一樣，是需要自己去開拓走出一條自己的路。」像在菲律賓登山一般，Kuya 也成為了一個喜愛冒險闖出自己故事的人，儘管不確定山的終點在哪，或可能會經過哪些路徑，但他不畏懼，選擇嘗試、開拓看看，而這就是人生有趣之處。
在台灣一待就是12年的時光，近期Kuya也剛申請到「移工留才久用方案」【 註 1 】，決定繼續他在台灣的旅程，期待再下一個12年後，我們可以再次相聚，分享過去這些年他在台灣的學習成長。
【註1】移工留才久用方案：自111年4月30日起實施「移工留才久用方案」，在臺工作滿6年以上的移工或取得我國副學士學位以上僑外生，在符合薪資與相關技術條件規定的標準下，可透過雇主申請轉為中階技術人力，每次許可最長3年，期滿可申請展延，且無工作年限的限制。
「謝謝你，雖然中間有一些波折，但還是成功在台灣生活了，很感謝12年前的自己做了來到台灣的這個決定。」當下，我請Kuya對12年前的自己說說話，靜靜聆聽地過程中，我看見了生活的樣貌，儘管路途中總有艱辛的部分，但途中可以看見許多生活中美好的風景。
你的每一份捐款除了將回饋到移工教育上，也將支持著我們在移工議題這條路上繼續前行，透過各種創新的倡議方式，如年度大型展覽、分享移工人生故事等，弭平社會上對於移工的歧視與偏見，進而打造一個更多元友善的台灣社會。
如果你也認同One-Forty，歡迎支持我們，讓我們可以更穩定地前進，種下屬於台灣的影響力。
文字｜梁藝瀠 YY
攝影｜廖芸嫻 Yulie
撰寫日期｜2023.06.20
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航