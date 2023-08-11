2023/08/11,
理財

存股00878、0056漲多是否該賣出？我的答案比較特別

存股00878、0056漲多是否該賣出？我的答案比較特別
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

存錢是為了儲蓄也賺利息，領出來的時機是因為「有需求」。存股何嘗不是如此呢？為了累積財富也賺取合理的股息，不是嗎？因此我認為：對於存股高股息ETF，賣出的時機唯有「需要資金時」。

文：小股東

近期除了「AI」是熱搜，「存股ETF是否賣出？」應該也是熱搜吧！

想當然爾，我也被問到了！然而本人的00878庫存早在19元時已出清，好像沒話語權了喔！所以近期對高股息ETF也較少發文。我並不認為存股ETF，漲多就一定要獲利，什麼賣出再低接啦，什麼先把成本收回來啦，也無所謂對錯。

把投資當成一場遊戲，手上的錢始終都是自己的。我的邏輯相較於當前巿場主流是比較特別的，有興趣，請詳閱：

存股高股息ETF漲多是否該賣出？

這一開始已經回答了。因為你是存股嘛！

在我們那年代，學生都被鼓勵要存錢儲蓄，學校幫忙一起開立郵局帳戶。而當我們把錢存進去，什麼時候會領出來呢？

  • 我好想買一隻可愛的哈士奇！
  • 我好想買一把吉他！
  • 哇，郵局利息低到悲哀，被騙了，我要領出來另存到其它銀行。

是的，存錢是為了儲蓄也賺利息，領出來的時機是因為「有需求」

存股何嘗不是如此呢？為了累積財富也賺取合理的股息，不是嗎？

筆者長期的投資歷程大概就一個縮影：持股滿檔。大概也是受巴菲特影響吧！我也深信時間及複利。

時間回到2008金融海嘯。筆者年輕，沒錢但卻死命地賺錢，並且把所有錢投入股巿。那年代商業類周刊很盛行，幾乎每本周刊都倡導著「現金為王」，面對深不見底的情勢，保本至上。把自己再次投射回2008年，彷若昨日。

雷曼兄弟不可思議的倒閉了，房地美股價崩跌99%最後被美國政府接管，美國開始正式邁入長達十年的超低利率時代。金融體系崩潰猶如海嘯一般湧向全世界。提出「金融海嘯」這詞的人應該獲頒最佳創意獎。

就在讀了「現金為王」的周刊內容後，我將該月份的薪水買入了38元的中華電信。我並不知道明天的股巿會漲會跌，我帳上的投資也呈現顯著的虧損，但我認為台灣證交所不會倒閉，人類的文明和科技也不會被金融海嘯摧毀，我選擇繼續存錢買股票。

當我們選擇了存股、存錢，選擇儲蓄這種流動性資產的時候是有「目的性」的。

而投資人必須很明白，你的「目的」為何。

我認為對於存股高股息ETF，賣出的時機唯有「需要資金時」

  • 我現在的生活更需要一部車，所以我賣出現股ETF
  • 我找到了中意的房子，我有頭期款的資金需求
  • 我評估了一檔風險更低，獲利率更高的個股或ETF，所以我決定開始逐步轉倉換股
台股封關日小漲5點（1）
Photo Credit: 中央社

如此一說，那ETF漲多了，也不應該賣嗎？

ETF的特性，是基金經理人拿投資受益人的錢依契約買進相應的標的，成份股有其汰換機制，我們只能依成份股巿值來計算ETF的淨值，並無法如同評價一般公司的獲利和展望，來預測ETF的未來股價。

ETF漲多了或跌深了都是不太科學的說法。舉例來說，00878在下個週期換股時，如果在AI概念股高檔時換股出脫，順利轉進了低基期的新成份股，那麼00878的淨值也將在高水位前題下往下一波高位邁進，又何來漲多了呢？

投資需要有一顆活潑的靈魂，在筆者的專欄裡反覆地強調ETF的投資只是懶人投資法罷了！在你無睱作投資研究、在你工作繁忙時，ETF可謂是投資的一時之選，代價就是讓投信公司賺一點錢。而既然選擇了「存股高股息ETF」，就是一場儲蓄和財富累積的過程，何來獲利賣股之說呢！

（分享於2023年8月3日。以上內容僅供參考，不作為任何股票交易之推薦。投資人應自行評估風險）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：存股00878、0056該賣了嗎！我的答案比較特別

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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