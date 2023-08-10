泰國第二大黨為泰黨領軍組內閣，9黨聯盟共238席拼執政

（中央社）泰國國會第一大黨前進黨因遭保守勢力反對無法順利組閣，由第二大黨為泰黨和第三大黨泰自豪黨加上6個小黨結盟，準備組閣。今天聯盟再添一新政黨，9黨聯盟總席次達到了238席。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，眾議員共500席，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔在7月13日和19日連續兩次總理選舉失利，把組閣機會讓給為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選，許多政黨也表示只要前進黨還在，就不會加入聯盟，前進黨最後只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。

經過連日來的拜會和討論，為泰黨先和擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，接著和舊8黨聯盟內的民族黨（Prachachat）、泰自由黨（Liberal Thai或Seri Ruam Thai）、新社會力量黨（New Social Power或Palang Sangkhom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟。

聯盟內另外再加入兩個新的政黨泰地方黨（Thongthee Thai）和勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla），形成新的8黨聯盟共228席。

為泰黨今天宣佈8黨聯盟再添一個政黨也就是擁有10席的泰國家發展黨（ChartThai Pattana），如此一來9黨聯盟共有238席，為泰黨希望可以獲得更多參議員和眾議員的支持以便組閣。

在7月19日的國會總理選舉中，議員們投票決定皮塔無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，而把案子交給憲法法庭裁決，憲法法庭將在16日做出判決，第三次總理選舉將等憲法法庭做出判決後才能確定日期，為泰黨已表示會推地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

Photo Credit:GettyImages 為泰黨總理候選人賽塔。

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