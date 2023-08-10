2023/08/10,
印太

泰國第二大黨為泰黨領軍組內閣，9黨聯盟共238席拼執政

泰國第二大黨為泰黨領軍組內閣，9黨聯盟共238席拼執政
圖為為泰黨總理候選人賽塔（左）與貝東塔（左2）。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

泰國第一大黨前進黨組閣二次受阻後，將組閣機會讓給第二大黨為泰黨，而前進黨則因保守派的抵制退出聯盟。目前，以為泰黨為首的聯盟目前共招攬了9個政黨，238個席位，第三次總理選舉的日期至今尚未確定。

（中央社）泰國國會第一大黨前進黨因遭保守勢力反對無法順利組閣，由第二大黨為泰黨和第三大黨泰自豪黨加上6個小黨結盟，準備組閣。今天聯盟再添一新政黨，9黨聯盟總席次達到了238席。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，眾議員共500席，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔在7月13日和19日連續兩次總理選舉失利，把組閣機會讓給為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選，許多政黨也表示只要前進黨還在，就不會加入聯盟，前進黨最後只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。

經過連日來的拜會和討論，為泰黨先和擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，接著和舊8黨聯盟內的民族黨（Prachachat）、泰自由黨（Liberal Thai或Seri Ruam Thai）、新社會力量黨（New Social Power或Palang Sangkhom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟。

聯盟內另外再加入兩個新的政黨泰地方黨（Thongthee Thai）和勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla），形成新的8黨聯盟共228席。

為泰黨今天宣佈8黨聯盟再添一個政黨也就是擁有10席的泰國家發展黨（ChartThai Pattana），如此一來9黨聯盟共有238席，為泰黨希望可以獲得更多參議員和眾議員的支持以便組閣。

在7月19日的國會總理選舉中，議員們投票決定皮塔無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，而把案子交給憲法法庭裁決，憲法法庭將在16日做出判決，第三次總理選舉將等憲法法庭做出判決後才能確定日期，為泰黨已表示會推地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

GettyImages-1489467374
Photo Credit:GettyImages
為泰黨總理候選人賽塔。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

  • 責任編輯：歐穎慈 核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。