倫敦塗鴉之亂：「覆蓋、破壞」完整顯露中共本質，是這個時代最偉大的行為藝術

文：艾瑪．林（留美台灣藝術學生）

倫敦東區著名的自由塗鴉藝術街區，紅磚巷一整面牆被噴白，隨後改噴上習近平提出，在中共十八大通過的社會主義核心價值觀：「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」。到過中國的人對此不會陌生，習政權上台後，街道上充斥這此類宣傳塗鴉和海報。

這次塗鴉被認為是對當地文化的巨大破壞，其中包括遺作在內的諸多著名塗鴉遭到覆蓋，因此引起了全球的強烈譴責。

覆蓋的行為藝術完整顯露中共本質

但這也是一次出色乃至偉大的行為藝術，因為這讓人們深刻理解了真實的中國——即中國政府為了維護其統治，抑制自由民主思想對其衝擊，不斷用「虛無的價值」覆蓋人類社會豐富的思想。

而中國政府的同路人，則通過詭辯保護這種破壞的「自由」。

中國國內無疑是遭受破壞最嚴重的。街道上塗滿標語已經是最輕微的破壞，充斥中國娛樂產業的審查制度導致中國電影缺乏思想或隱晦莫測，季風書店、三里屯酒吧等提供人們娛樂交流的場所被關閉，香港選舉自由的破壞同時帶來的是對言論自由的全面打壓，維吾爾人、藏人、蒙古人的母語則從小學課本中抹去，替代以漢族語言殖民教育，已經是聯合國公認的種族文化滅絕。

而這種虛無的擴散並未止於中國，世界早已遭到嚴重影響。中國政府通過控制中國市場，以其巨大的經濟價值干擾各個領域的跨國公司，特別是電影工業等大衆娛樂產業的創作。例如2016年上映的《奇異博士》電影，其原作中奇異博士身為藏人喇嘛的導師古一，就被替換為白人女性。

歐美左派該全面覺醒了

由於中國延續蘇聯對於歐美左派的賄賂，導致歐洲各國傾向於左翼的人文領域學者，媒體及藝術家往往忽視此類「中國因素」，甚至為中國政府開脫。塗鴉藝術與此類文化大部分重疊，因此早些年間並未充分意識到中國的侵略。

這次中國留學生行為藝術的貢獻，則是提醒外國人特別是歐美左派，注意到中國政府正在進行的文化滅絕。

Photo Credit: 中央社

然而對原作者之前的行為及作品作分析，表明他們並非反抗中國政府的革命者，而是傾向於認同中國極權的「小粉紅」。這反映了發生在中國更為恐怖且荒誕的現象，即中國政府成功塑造了一部分年輕人的價值觀，即其認為沒有任何價值而僅以維護共產黨統治的「虛無的價值」值得去追求，而在此過程中遭到破壞的自由思想毫無價值。

而這次行為藝術，提醒了歐美各國中共正在實現中國全民的納粹化。

被覆蓋掉的藝術讓人惋惜，但世界若能自此清醒，避免發生在二戰時或今日烏克蘭的災難，那麼我願講這次中國留學生的塗鴉，可以稱作是我們這個時代最偉大的行為藝術。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：倫敦塗鴉──虛無的背後映射出中國影響世界的行爲藝術

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航