倫敦塗鴉之亂：「覆蓋、破壞」完整顯露中共本質，是這個時代最偉大的行為藝術
我們想讓你知道的是
中國政府成功塑造了一部分年輕人的價值觀，覺得維護共產黨統治的「虛無的價值」過程中，遭到破壞的自由思想毫無價值。被覆蓋掉的藝術讓人惋惜，但世界若能自此清醒，那麼我願講這次中國留學生的塗鴉，可以稱作是我們這個時代最偉大的行為藝術。
文：艾瑪．林（留美台灣藝術學生）
倫敦東區著名的自由塗鴉藝術街區，紅磚巷一整面牆被噴白，隨後改噴上習近平提出，在中共十八大通過的社會主義核心價值觀：「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」。到過中國的人對此不會陌生，習政權上台後，街道上充斥這此類宣傳塗鴉和海報。
這次塗鴉被認為是對當地文化的巨大破壞，其中包括遺作在內的諸多著名塗鴉遭到覆蓋，因此引起了全球的強烈譴責。
覆蓋的行為藝術完整顯露中共本質
但這也是一次出色乃至偉大的行為藝術，因為這讓人們深刻理解了真實的中國——即中國政府為了維護其統治，抑制自由民主思想對其衝擊，不斷用「虛無的價值」覆蓋人類社會豐富的思想。
而中國政府的同路人，則通過詭辯保護這種破壞的「自由」。
中國國內無疑是遭受破壞最嚴重的。街道上塗滿標語已經是最輕微的破壞，充斥中國娛樂產業的審查制度導致中國電影缺乏思想或隱晦莫測，季風書店、三里屯酒吧等提供人們娛樂交流的場所被關閉，香港選舉自由的破壞同時帶來的是對言論自由的全面打壓，維吾爾人、藏人、蒙古人的母語則從小學課本中抹去，替代以漢族語言殖民教育，已經是聯合國公認的種族文化滅絕。
而這種虛無的擴散並未止於中國，世界早已遭到嚴重影響。中國政府通過控制中國市場，以其巨大的經濟價值干擾各個領域的跨國公司，特別是電影工業等大衆娛樂產業的創作。例如2016年上映的《奇異博士》電影，其原作中奇異博士身為藏人喇嘛的導師古一，就被替換為白人女性。
歐美左派該全面覺醒了
由於中國延續蘇聯對於歐美左派的賄賂，導致歐洲各國傾向於左翼的人文領域學者，媒體及藝術家往往忽視此類「中國因素」，甚至為中國政府開脫。塗鴉藝術與此類文化大部分重疊，因此早些年間並未充分意識到中國的侵略。
這次中國留學生行為藝術的貢獻，則是提醒外國人特別是歐美左派，注意到中國政府正在進行的文化滅絕。
然而對原作者之前的行為及作品作分析，表明他們並非反抗中國政府的革命者，而是傾向於認同中國極權的「小粉紅」。這反映了發生在中國更為恐怖且荒誕的現象，即中國政府成功塑造了一部分年輕人的價值觀，即其認為沒有任何價值而僅以維護共產黨統治的「虛無的價值」值得去追求，而在此過程中遭到破壞的自由思想毫無價值。
而這次行為藝術，提醒了歐美各國中共正在實現中國全民的納粹化。
被覆蓋掉的藝術讓人惋惜，但世界若能自此清醒，避免發生在二戰時或今日烏克蘭的災難，那麼我願講這次中國留學生的塗鴉，可以稱作是我們這個時代最偉大的行為藝術。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：倫敦塗鴉──虛無的背後映射出中國影響世界的行爲藝術
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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