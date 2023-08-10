塔利班全國禁種罌粟消除鴉片氾濫，貧困農村家庭經濟來源被斷，數百萬人面臨飢餓風險

今（2023）年，阿富汗的局勢再次產生重大變革。綜合《外交政策》與《美國之音》報導，塔利班當局向毒品的宣戰，全國禁止種植罌粟、黃麻等鴉片原物料。在最高領袖希巴圖拉・阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）的帶領下，為期一年的毒品打擊有成，2023年鴉片種植面積大幅下降。不過，這項禁令卻奪走了許多貧困農村家庭賴以維生的唯一經濟途徑，使數百萬人面臨飢餓的風險。

官方宣稱徹底消除鴉片氾濫

塔利班發言人蘇海爾・沙欣（Suhail Shaheen）在卡塔爾多哈（Doha Qatar）的辦公室對《美國之音》表示，世界希望阿富汗採取禁毒行動，而他們已經做到了，目前正努力實施以徹底根除鴉片氾濫。據塔利班官員稱，為執行阿洪扎達的法令，塔利班部隊展開5799次禁毒行動，逮捕6781名毒販，繳獲毒品1799噸，並摧毀了585個海洛因生產實驗室。

聯合國表示，塔利班被趕下台後的近二十年內，阿富汗的罌粟種植和鴉片生產猛增，使這個內陸國家成為世界上最大的海洛因生產國。2017年至2018年是問題最嚴重的時候，當時罌粟種植面積高達到33萬公頃以上。阿富汗南部的赫爾曼德省生產了該國一半以上的非法毒品，目前，2023年的種植面積，已從2022年的12.9萬公頃，減少到僅剩740公頃。

由於擔心非法毒品經濟助長塔利班叛亂，以及滋長阿富汗政府機構的組織犯罪，美國投入數十億美元試圖解決這些隱憂。美國一直是阿富汗禁毒行動的最大捐助者，直至2021年12月為止，共撥款達90億美元。

禁毒令恐造成國內動盪

專家表示，罌粟禁令可能會導致嚴重的國內問題。英國觀察家、阿富汗毒品問題作家戴維・曼斯菲爾德 （David Mansfield）在 為《阿爾西斯》（Alcis）撰寫的分析中寫道：「塔利班高層在不提供任何替代方案的情況下，於一些最偏遠的地區實施禁毒令，強制毀壞農作物的行徑，可能會引發農村暴動，並導致其內部的異議日益增多，特別是那些來自鄉村地區的塔利班成員。」

塔利班遭受經濟制裁，在國際上不僅處於孤立狀態，也面臨著無數的安全、治理和經濟挑戰，因此阿富汗不太可能永久擺脫對毒品經濟的長期依賴。因國際暫停經濟援助該國，鴉片和冰毒成為坎大哈和赫爾曼德等省許多人民的最後經濟來源。 在阿富汗，一個公共部門最低工資低於每月60美元，而採摘麻黃每天即可帶來30美元的收入。

毒品商機可觀

美國獨立黨的伯德（Byrd）表示，鴉片禁令每年給阿富汗經濟造成約10億美元的衝擊，而嚴格執行罌粟禁令，將迫使人們移居國外尋找工作和收入，對本已經濟疲軟的阿富汗，會產生可怕的後果。根據《外交政策》農民與農村領導人表示，他們被塔利班當局告知，為了獲得認可和急需的人道主義援助，禁毒令這是必要的犧牲。

該國禁止種植罌粟等鴉片原物料的政策，讓阿富汗人和國際觀察家都感到困惑。阿富汗的毒品市場，為阿富汗人民帶來的收入，遠遠超過該國任何其他商品，根據資料顯示，2019年從阿富汗出口的所有合法產品的總價值僅為8.7億美元，與估計價值120至210億美元的非法鴉片市場比較起來，相形見絀。

密切關注局勢的分析師預測，鴉片價格未來會因原物料短缺而飆升。華盛頓布魯金斯學會高級研究員萬達・費爾巴布・布朗（Vanda Felbab-Brown）表示，她擔心塔利班個別指揮官可能會利用價格上漲，來增加自己的海洛因和冰毒投資，允許部分生產繼續處於他們的控制之下，進而造成通貨膨脹。此外，其他跡象顯示，在一些塔利班指揮官默許下，鴉片生產仍繼續進行，並未如官方宣稱的已完全消除。 去年10月，南部省份的一些農民告訴阿薩迪電台，他們被允許繼續收割鴉片原物料。

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核稿編輯：翁世航