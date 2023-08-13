2023/08/13,
影劇

臺灣有個好萊塢：戰後影視劇的臺語風潮（上） 臺語影劇浮生錄：戰後影視劇發展史

臺灣有個好萊塢：戰後影視劇的臺語風潮（上） 臺語影劇浮生錄：戰後影視劇發展史
Photo Credit：截圖自《王哥柳哥遊台灣》2016數位修復預告片

我們想讓你知道的是

本文將淺談戰後臺灣影視劇的發展歷程，討論國語政策對臺語影視劇的影響力——或是殺傷力，以及臺語影視劇「大喜大悲」的風格從何而來，最後回歸現代社會，思考臺語在此時此刻的臺灣扮演著什麼樣的角色。

文：高中生看世界／廖宥甯

近年來，臺灣影視劇掀起一股「本土」風潮，以刻畫臺灣本土歷史及小人物故事為主題創作，如描述遊子歸鄉後在親族關係間四處碰壁的《花甲男孩轉大人》、女性成長劇《俗女養成記》、臺客浪漫愛情電影《當男人戀愛時》、從女性角度出發的家庭片《孤味》……等等。

而在這些電影中，都不難見到「臺語」的身影，能看見片中角色說著一口國臺語混雜的「晶晶體」，兩種語言鑲嵌卻不顯違和，有時角色口中迸出的臺語詞彙似乎比國語更加貼切，製造出更為出色的戲劇效果。

然而，臺語影視劇在過去幾十年來，時常與「粗製濫造」、「粗鄙」等負面形象產生連結，有不少觀眾一聽到臺語影視劇，第一個想到的會是民視或三立電視臺播放的八點檔鄉土劇，因此對臺語劇抱有「浮誇」、「狗血」的印象。這些影視劇在觀眾眼裡顯然無法被稱之為「藝術」，恐怕連「上得了檯面」都相當困難。

不過事實上，臺語電影曾在1950、1960年代風靡全臺，在臺灣第一部自製電影《薛平貴與王寶釧》（1956）問世後，臺語電影如雨後春筍般百花齊放，甚至有不少外省導演加入拍攝臺語電影的行列；1970年代的布袋戲電視劇《雲州大儒俠》創造臺灣史上最高收視率，常見到萬人空巷只為在電視機前一睹「史艷文」的「轟動武林，驚動萬教」風姿。

所以，究竟是什麼事件造成臺語影視劇的沒落？臺語影視劇的「粗鄙」、「劣質」形象又是藉由什麼歷史與社會脈絡所形塑而成？帶著悲情底色的臺語影視劇，代表著臺灣哪個社會階層的人民、正在刻畫什麼類型的故事與刻板印象？

本文將淺談戰後臺灣影視劇的發展歷程，討論國語政策對臺語影視劇的影響力——或是殺傷力，以及臺語影視劇「大喜大悲」的風格從何而來，最後回歸現代社會，思考臺語在此時此刻的臺灣扮演著什麼樣的角色。

1950～1960年代：臺語片的茁壯、璀璨與夭折

在討論臺語影視劇的浮沉前，我們先從戰後臺灣電影的發展脈絡談起。

國民政府於1955年根據《電影檢查法》成立「電影檢查處」，規定各電影需要持有電影檢查處頒發的「准演執照」才可公開放映。而在隔年1956年，臺灣第一部自製臺語電影《薛平貴與王寶釧》上映，使臺語影壇在1957年至1959年之間迎來第一波高峰。

在1950和1960年代，每年平均有上百部臺語電影上映，而製作團隊包含以臺語為母語的台灣本省人、非臺語母語者的客家人和外省人、甚至是國外的香港和日本人。臺灣在當時甚至成為僅次於日本和印度的世界第三大劇情片生產國。

而這個年代的臺語電影也深諳「政治正確」之道，在電影中配合國民政府的中華民族情懷，拍攝抗日電影與反共電影，如以西來庵事件為主軸的《血戰噍吧哖》；1960年代的臺語片擺脫傳統的苦情形象，推出《大俠梅花鹿》、《王哥柳哥遊臺灣》此類喜劇片，口碑票房雙豐收，更領導全體臺灣電影對抗臺灣影壇公認外敵——進口日本片。

然而當時卻有立委在檢討日本片對臺灣影壇的入侵影響時，將問題歸咎於「有些影片不夠水準，尤其是臺語片」，這種說法讓實際上的「抗日」功臣臺語片蒙上一層莫須有的陰影。

此言無異於扼殺「正在茁壯的臺語片」，雖之而來的國語政策亦使臺語片在1970年代面臨雪崩式下滑，1969年臺語片年產量和國語電影出現「黃金交叉」，此後更從年產量百部一路下跌到二十部以下、甚至個位數。

反倒是此時的國語片產能蒸蒸日上，譬如瓊瑤「客廳、飯廳、咖啡廳」的三廳式愛情電影，看「二秦二林」（秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌）等帥哥美女談情說愛；國營片廠「中影」（中央電影事業股份有限公司）在靠著旗下影院播放香港邵氏電影公司出品的黃梅調港片《梁山伯與祝英台》解除過去的虧損債務危機後，開始大力推行源引自義大利新寫實主義電影並融合臺灣鄉村題材的「健康寫實風格」，主要是為了宣揚政績和展現鄉村現代化樣貌的政宣片，拍出《蚵女》、《養鴨人家》等膾炙人口的經典電影，有趣的是，這些健康寫實電影明明以臺灣農村為背景，卻不見片中角色說出半句臺語，看來此臺灣農村非彼臺灣農村。

1970年代：大銀幕國語電影和小螢幕臺語節目的分庭抗禮

回顧1950到1970年代的臺灣國語電影，有宣揚「省籍融合」觀念的臺灣第一部國臺語雙聲道電影《炎黃子孫》，漢人本位出發的漢原衝突劇情片《吳鳳》，以中國孝女傳說為背景的《緹縈》，或是中日戰爭劇情片《梅花》、《筧橋英烈傳》、《英烈千秋》、《八百壯士》等等，以上主題不外乎強化「中華民族」的意識形態，向臺灣人民傳遞中國文化思想，順便幫國民政府在二戰中的表現打廣告，官方也能同時回憶離去的光輝歲月。

而1970年代的臺灣面臨退出聯合國、與美國為首的世界各國斷交等等外交危機，亦需要推出大量「愛國片」以鞏固臺灣民眾對政府和「中華民族」的信心。

不過1978年《影響》雜誌引起的「十大爛片風波」，將政宣片《筧橋英烈傳》列入爛片名單中，引爆一場口水戰，《影響》雜誌甚至收到警備總部的電話「關切」，不過或許可引用作家小野所言：「當年看國片的都是白痴，是大家譏笑的對象。」來說明此現象。所以敗壞臺灣「國片」聲譽的究竟是被立委批評「不夠水準」的臺語片、還是宣傳大於品質的國語政宣片仍待商榷。


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