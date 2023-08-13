臺灣有個好萊塢：戰後影視劇的臺語風潮（上） 臺語影劇浮生錄：戰後影視劇發展史
我們想讓你知道的是
本文將淺談戰後臺灣影視劇的發展歷程，討論國語政策對臺語影視劇的影響力——或是殺傷力，以及臺語影視劇「大喜大悲」的風格從何而來，最後回歸現代社會，思考臺語在此時此刻的臺灣扮演著什麼樣的角色。
文：高中生看世界／廖宥甯
近年來，臺灣影視劇掀起一股「本土」風潮，以刻畫臺灣本土歷史及小人物故事為主題創作，如描述遊子歸鄉後在親族關係間四處碰壁的《花甲男孩轉大人》、女性成長劇《俗女養成記》、臺客浪漫愛情電影《當男人戀愛時》、從女性角度出發的家庭片《孤味》……等等。
而在這些電影中，都不難見到「臺語」的身影，能看見片中角色說著一口國臺語混雜的「晶晶體」，兩種語言鑲嵌卻不顯違和，有時角色口中迸出的臺語詞彙似乎比國語更加貼切，製造出更為出色的戲劇效果。
然而，臺語影視劇在過去幾十年來，時常與「粗製濫造」、「粗鄙」等負面形象產生連結，有不少觀眾一聽到臺語影視劇，第一個想到的會是民視或三立電視臺播放的八點檔鄉土劇，因此對臺語劇抱有「浮誇」、「狗血」的印象。這些影視劇在觀眾眼裡顯然無法被稱之為「藝術」，恐怕連「上得了檯面」都相當困難。
不過事實上，臺語電影曾在1950、1960年代風靡全臺，在臺灣第一部自製電影《薛平貴與王寶釧》（1956）問世後，臺語電影如雨後春筍般百花齊放，甚至有不少外省導演加入拍攝臺語電影的行列；1970年代的布袋戲電視劇《雲州大儒俠》創造臺灣史上最高收視率，常見到萬人空巷只為在電視機前一睹「史艷文」的「轟動武林，驚動萬教」風姿。
所以，究竟是什麼事件造成臺語影視劇的沒落？臺語影視劇的「粗鄙」、「劣質」形象又是藉由什麼歷史與社會脈絡所形塑而成？帶著悲情底色的臺語影視劇，代表著臺灣哪個社會階層的人民、正在刻畫什麼類型的故事與刻板印象？
本文將淺談戰後臺灣影視劇的發展歷程，討論國語政策對臺語影視劇的影響力——或是殺傷力，以及臺語影視劇「大喜大悲」的風格從何而來，最後回歸現代社會，思考臺語在此時此刻的臺灣扮演著什麼樣的角色。
1950～1960年代：臺語片的茁壯、璀璨與夭折
在討論臺語影視劇的浮沉前，我們先從戰後臺灣電影的發展脈絡談起。
國民政府於1955年根據《電影檢查法》成立「電影檢查處」，規定各電影需要持有電影檢查處頒發的「准演執照」才可公開放映。而在隔年1956年，臺灣第一部自製臺語電影《薛平貴與王寶釧》上映，使臺語影壇在1957年至1959年之間迎來第一波高峰。
在1950和1960年代，每年平均有上百部臺語電影上映，而製作團隊包含以臺語為母語的台灣本省人、非臺語母語者的客家人和外省人、甚至是國外的香港和日本人。臺灣在當時甚至成為僅次於日本和印度的世界第三大劇情片生產國。
而這個年代的臺語電影也深諳「政治正確」之道，在電影中配合國民政府的中華民族情懷，拍攝抗日電影與反共電影，如以西來庵事件為主軸的《血戰噍吧哖》；1960年代的臺語片擺脫傳統的苦情形象，推出《大俠梅花鹿》、《王哥柳哥遊臺灣》此類喜劇片，口碑票房雙豐收，更領導全體臺灣電影對抗臺灣影壇公認外敵——進口日本片。
然而當時卻有立委在檢討日本片對臺灣影壇的入侵影響時，將問題歸咎於「有些影片不夠水準，尤其是臺語片」，這種說法讓實際上的「抗日」功臣臺語片蒙上一層莫須有的陰影。
此言無異於扼殺「正在茁壯的臺語片」，雖之而來的國語政策亦使臺語片在1970年代面臨雪崩式下滑，1969年臺語片年產量和國語電影出現「黃金交叉」，此後更從年產量百部一路下跌到二十部以下、甚至個位數。
反倒是此時的國語片產能蒸蒸日上，譬如瓊瑤「客廳、飯廳、咖啡廳」的三廳式愛情電影，看「二秦二林」（秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌）等帥哥美女談情說愛；國營片廠「中影」（中央電影事業股份有限公司）在靠著旗下影院播放香港邵氏電影公司出品的黃梅調港片《梁山伯與祝英台》解除過去的虧損債務危機後，開始大力推行源引自義大利新寫實主義電影並融合臺灣鄉村題材的「健康寫實風格」，主要是為了宣揚政績和展現鄉村現代化樣貌的政宣片，拍出《蚵女》、《養鴨人家》等膾炙人口的經典電影，有趣的是，這些健康寫實電影明明以臺灣農村為背景，卻不見片中角色說出半句臺語，看來此臺灣農村非彼臺灣農村。
1970年代：大銀幕國語電影和小螢幕臺語節目的分庭抗禮
回顧1950到1970年代的臺灣國語電影，有宣揚「省籍融合」觀念的臺灣第一部國臺語雙聲道電影《炎黃子孫》，漢人本位出發的漢原衝突劇情片《吳鳳》，以中國孝女傳說為背景的《緹縈》，或是中日戰爭劇情片《梅花》、《筧橋英烈傳》、《英烈千秋》、《八百壯士》等等，以上主題不外乎強化「中華民族」的意識形態，向臺灣人民傳遞中國文化思想，順便幫國民政府在二戰中的表現打廣告，官方也能同時回憶離去的光輝歲月。
而1970年代的臺灣面臨退出聯合國、與美國為首的世界各國斷交等等外交危機，亦需要推出大量「愛國片」以鞏固臺灣民眾對政府和「中華民族」的信心。
不過1978年《影響》雜誌引起的「十大爛片風波」，將政宣片《筧橋英烈傳》列入爛片名單中，引爆一場口水戰，《影響》雜誌甚至收到警備總部的電話「關切」，不過或許可引用作家小野所言：「當年看國片的都是白痴，是大家譏笑的對象。」來說明此現象。所以敗壞臺灣「國片」聲譽的究竟是被立委批評「不夠水準」的臺語片、還是宣傳大於品質的國語政宣片仍待商榷。
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- 2023-08-13 臺灣有個好萊塢：戰後影視劇的臺語風潮（上） 臺語影劇浮生錄：戰後影視劇發展史
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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