臺灣有個好萊塢：戰後影視劇的臺語風潮（中） 光輝歲月與彩色天花板：國語政策和底片限制下的臺語片
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官方對臺語片發展造成的阻礙主要可以分為「國語政策」和「底片進口限制政策」，其中「底片進口政策」扼殺1950、60年代蓬勃發展的臺語電影希望，導致不少臺語電影人轉入電視界另尋出路，臺語電影的成長因此面臨長期停滯與真空，影響不可謂不深遠。
文：高中生看世界／廖宥甯
縱觀臺灣影視劇發展史，可以發現臺語戲劇在1950和1970年代分別仰賴電影和電視劇大鳴大放，但這些榮光似乎都極其短暫，無法獲得長期發展並建立穩定傳統的機會，讓臺語影視劇常面臨斷裂和低谷。而這些發展危機，比起商品市場的競存，更多是肇因於國民政府對臺語影視劇的不友善政策，使得臺語影視劇一路走得坎坷波折。
官方對臺語片發展造成的阻礙主要可以分為「國語政策」和「底片進口限制政策」，其中「底片進口政策」扼殺1950、60年代蓬勃發展的臺語電影希望，導致不少臺語電影人轉入電視界另尋出路，臺語電影的成長因此面臨長期停滯與真空，影響不可謂不深遠。
底片進口限制政策：黑白樓地板和彩色天花板的夾擊與窒息
國民政府在戒嚴時期實施計劃經濟，限制貨品進口，而電影底片也在限制範圍內，民間進口底片需要預先申請、繳交高額進口稅，而國民政府早期將底片等電影器材視為奢侈品，所以購買國外底片還要再被課30%~80%的稅額。
如導演何基明在1955年拍攝臺灣第一部自製臺語片《薛平貴與王寶釧》時，就發生過買不到電影底片的窘境，拜託中影將快過期的庫存底片借出才解決短缺問題。
1957年《底片押稅進口辦法》出現，臺語影業可以藉和香港影視公司「合作拍攝」或是受香港「委託拍攝」進口底片並獲得免稅優惠，臺語片也因此在1957到1959年間攀上第一波高峰。
1950年代的臺語電影題材五花八門，從歌唱片、社會寫實片、溫馨喜劇到家庭倫理大悲劇無所不包，也帶動電影海報、特刊宣傳等等產業發展，當時的臺語片擁有一段瘋狂又繽紛的黃金歲月。
但國民政府在1959年修改《底片押稅進口辦法》，將臺語片排除在該辦法的適用範圍之外，不少臺語影人不得不求助於「底片黑市」。不過後來官方的國家貿易政策決定從計劃經濟轉向市場經濟，推動一系列外貿改革，臺語影人因此搭上這波浪潮獲得喘息空間，並間接受益於美援引入的電影製片技術，臺語電影的「底片樓地板」在短暫崩塌後重新拼湊，1962年後臺語片的產量再度獲得提升。
不過，1960年代末期全球電影的「彩色化歷程」，又為剛重建不久的臺語影業帶來衝擊，當時全球的彩色底片市場被美國伊士曼柯達公司壟斷，黑白底面的進口來源也越來越不穩定甚至漲價，臺語影業又受限於政府的進口管制相關政策，在連器材都湊不齊的情況下，更遑論拍出好電影。有不少臺語影人因此轉換跑道，集體轉進電視圈。
而在臺語影壇面臨「彩色天花板」的瓶頸時，國語電影界倒是將國外的彩色底片買到斷貨，如此風潮不可謂不熱絡，和慘淡的臺語影業相較之下只能說沒有比較沒有傷害。
《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》以彩色技術轉型和黑白底片斷源的「兩段衰亡論」解釋臺語電影的消逝過程，書中提到在全球電影發展史的架構下，其他各國在1950到1970年代間皆面對從黑白片過渡到彩色電影的進程，電影色彩的多元化也代表著製片成本的上升與技術轉型。在絢麗的電影色彩背後，隱藏著政府介入電影市場的政治經濟學，臺語片在政府與市場造成的「黑白底片地板」和「彩色天花板」雙重夾擊下近乎窒息，不得不另尋出路。
國語政策與方言節目：壓垮駱駝的稻草
國語政策的影響則可以從以下幾個面向切入：
- 1. 日治默片年代留存的臺語辯士消失
在日治時期的臺灣曾有有過一段「默片時代」，而「辯士」即為默片說明者，為默片或外語片配上旁白、為觀眾講解劇情。而在有聲片取代默片後，臺灣地區的日本觀眾可以聽電影的日語配音、或是看洋片的日文字幕，所以日語辯士受到衝擊漸漸退場；但臺語辯士仍常見於各大戲院中，因為臺灣觀眾依然需要辯士幫忙說明日語片、上海片和西洋片。
甚至到了戰後1950年代，日本片和洋片仍然是臺灣觀眾的最愛，所以還是能在劇院中見到辯士的身影。而辯士除了擔任電影解說旁白，甚至有時會身兼鄉里廣播和維持劇院秩序等多職，在舞臺上讓大人「管好你家的囡仔！」，或是播報「枝仔冰來了喔，賴桑有人在找你」。
日治時期的臺灣，若要擔任辯士則需通過各州警察審查，確認該辯士沒有「思想問題」方能獲得執照；而1959年教育部為了推行「國語政策」禁說方言，規定戲院禁止使用臺語辯士，讓不少臺語辯士丟了飯碗。
不過當代民眾識字率也逐漸提升，可以自行閱讀中文字幕，不再需要辯士講解劇情。因此辯士的消失除了與國語政策禁說臺語有關，也肇因於群眾教育程度的變化。
- 2. 1950年代的國語政策與臺語流行文化「自我日本化」
1950年代因為國語政策的強制推進，引發以臺語和日語為母語的本省人恐慌，臺灣人在日治時期因學校普及，大多都有學習日文的經驗，日語也因此成為臺灣不同族群的溝通工具，也成為臺灣人汲取現代文明和西方知識的重要途徑。
所以，國民政府致力於立即改變臺灣語言生態的國語政策顯得過於躁進，剝奪臺灣人的文化權力、甚至會因為不諳國語而遭到差別待遇，讓擁有日文聽寫能力的臺灣「失語世代」成為「識字文盲」。
國民政府積極「去日本化」的作為，反而造成臺語流行文化「自我日本化」的反效果，臺語歌曲在1950年代出現大量日本「演歌」元素，電視劇和電影也能見到臺灣人在日治時代的生活經驗與記憶，這種「脱中傾日」的現象，可以視為臺灣本省人為了療癒因語言政策產生的族群傷痕，尋求自我救贖和認同感的過程。
- 3. 「方言節目」和臺語電視劇的諸神黃昏
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