臺灣有個好萊塢：戰後影視劇的臺語風潮（下） 哀豔與戲謔：臺語片中的臺灣社會縮影
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在今天，那些刻畫「臺客」形象的電影裡，說臺語的主角貌似擺脫不了悲情和「魯蛇」的特質，比方說《當男人戀愛時》男主角邱澤在片中是個罹患癌症的催債小混混；《花甲男孩轉大人》主角盧廣仲家庭失和，學業也面臨瓶頸；茄子蛋熱門歌曲〈浪子回頭〉與〈浪流連〉MV主角皆為歷經滄桑的漂泊中年歐吉桑......
文：高中生看世界／廖宥甯
導演王童曾言：「語言的重要就在於能讓電影『定調』。」而臺語影視劇甚至是臺語歌曲的「調性」，似乎都脫不了以苦情作為底色的哀艷、和以熱鬧喧騰的歡樂貫穿全片這兩大宗，大悲或大喜的氛圍形成台語片最主要的調性。
在我們苦難的馬戲班，為你跳一場歇斯底里的芭蕾：臺語劇中的悲喜
相較於喜劇，臺語流行文化作品中的悲劇元素似乎更為龐大且明顯，而臺語劇中的悲劇元素融合了西方18世紀工業革命後所流行的「通俗劇」、日本文學與電影裡的苦戀愛情、以及1960年代戰後義大利「新寫實主義電影」等等元素；於是臺語作品中常見描繪工人階級和中下階層的劇情主線，刻畫遭遇困境的「魯蛇」男性，而如果男女主角想要談戀愛呢？那一定會經歷各種天災人禍、最後很有可能還是以悲劇收場。
臺語片中的苦情成分可以大致分為「離鄉背井」（例：侯孝賢電影《戀戀風塵》和《風櫃來的人》）、「家庭失和（甚至是家暴）」（例：《高雄發的尾班車》裡，女主父親因為積欠債務，希望女主嫁給債主之子而非男主，所以囚禁自己的女兒）、「貧窮與疾病」（例：《蘋果的滋味》中，被美軍座車撞傷的男主家庭貧困）這幾大類型。
離鄉背井到城市打拚的故事來自於臺灣戰後工業化時代的集體記憶，不少農村子弟選擇到大都市裡謀求生路，於是電影裡出現不少「鄉下人進城」、「在都市賺錢」、「和都市人打交道」的情節，刻畫出角色對鄉村的眷戀和嫌棄，既嚮往都市又感到迷惘的矛盾情緒，那種「臺北不是我的家，我的家沒有霓虹燈」的思鄉之情以及對都市的疏離感，是許多遊子共同分享的哀傷底色。
因此在大銀幕上看到與自身生命經驗雷同的故事線，難免產生共鳴。有趣的是，臺語片相當喜歡諷刺資本主義下的社會，會將私人企業的領導階層刻畫成吝嗇苛刻的「慣老闆」形象，而追求物質和社會地位的愛慕虛榮角色最後都不會有什麼好下場。
至於家庭失和及家暴的戲碼，有些是根據於現實生活，戰後臺灣鄉村從來不缺被不成材丈夫虐待荼毒的悲情妻子、遭婆家凌虐的苦情媳婦或者童養媳等等家庭失和事件。當戲劇反映現實，便很容易讓正身困於家庭困境中的觀眾——尤其是女性觀眾——將自身情感投射到戲劇中，透過觀賞影視劇尋求心靈慰藉。
雖然有些人會質疑究竟是戲劇反映現實、還是現實中的犯罪模仿戲劇，但從後來的鄧如雯殺夫案以及家暴法的推行等等事件來看，家暴在戰後的臺灣社會——甚至是整個華人父權社會——裡從來都不是稀有產物，影視劇上的人物悲劇不過是現實生活中眾多女性家暴受害者的縮影。
因此，臺語電影裡的家庭題材儘管有時為了劇情張力難免有所誇飾，但這些家庭通俗劇依然貼近現實，而且是最能提出犀利批判的類型電影。
而臺語片中的疾病元素有三種最常出現的症狀：失明、瘋癲和情感因素造成的精神耗弱，臺語片中的精神障礙角色現身得相當頻繁，多數都是因為遭遇生活中的巨大創傷而導致瘋癲，這些創傷似乎又可歸咎於貧窮——最致命的暴力形式。貧窮導致生活品質無法改變，所以在罹患疾病時無法獲得妥善的治療，疾病又使當事人無法脫貧造成惡性循環；或者是角色必須從事低階且高風險的勞力工作而發生意外。這些社會原因塑造出臺語片中的悲情因子，但還是老話一句：戲劇反映現實，這一切悲劇皆可在當代臺語母語者的群體中找到現實案例。
而比起追求「哀豔」——除了哀戚外，這場悲劇要華麗又唯美——的臺語悲劇，臺語喜劇多走諧星丑角路線，比方說著名臺語喜劇片《王哥柳哥遊臺灣》兩位外型和說話風格迥異的主角，融合了西方喜劇裡的「雙人搭檔」（double act ）概念與馬戲團傳統、當代日本流行的「好友鬧劇」、還有東亞國家的相聲文化，可以視為跨文化的演出模式。
但臺語喜劇依然難以擺脫苦情底色，喜劇片中常描寫中低階層的角色，在流浪和謀生的過程插科打諢，自嘲自己的人生遭遇，近看雖讓觀眾捧腹大笑，遠看卻是一場不折不扣的悲劇，這種刻意喧鬧搞笑的喜劇便如《兒子的大玩偶》裡的小丑一般，在濃墨重彩的面孔底下，是辛酸眼淚累積成的黑色幽默。
總而言之，臺語影視劇和歌曲等流行文化作品，皆以臺灣農工階級的生命故事作為題材，反映臺灣庶民如何在戰後工業化和再殖民化的社會變遷中，如何調適並自我描繪。而那些滄桑悲涼的戲碼和曲調，是這座島嶼上的遭到邊緣化的百姓們擁抱自我、尋找認同的途徑。
語言角色的象徵符號：「誰」在説臺語？
在解嚴後母語運動發展還算穩定的臺灣，臺語影視劇也逐漸擺脫從前的邊緣地位，重新走進大眾視野裡，尤其在近幾年「本土」熱潮中，常見將臺灣民俗文化和歷史事件融入劇本的影視作品如宮廟背景的《通靈少女》、歷史電視劇《茶金》，臺語也不再是見不得人的「次等語言」，更有許多影視劇將客語、原住民等語言加入作品中，呈現臺灣真實的多元語言社會如原住民題材的《賽德克 · 巴萊》和《斯卡羅》。
然而，臺語在不少觀眾甚至是編劇眼裡，似乎依然是代表某個群體的象徵符號，比如某網友在和父母一起觀賞女性成長劇《俗女養成記》後，和父母討論劇情時聽父親問：「如果陳嘉玲（女主角）是一個曾在都市生活的摩登白領，為什麼還會用臺語這種『次等語言』來呈現內心獨白？」
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！