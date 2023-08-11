若不是曹操的天才軍師郭嘉不幸早逝，三國可能就要提早結束了
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話說郭嘉，真是個天才，要不是肺炎鏈球菌，三國可能就要提早結束，因為他要曹操殺掉劉備，其他人都阻止啊。郭嘉的謀略也備受曹操肯定，且看在許多大事件之後，曹操說出，「若郭嘉還在世，就不會落得此下場」就能略知一二了。
文：Ch Da
郭嘉，字奉孝，河內人，三國時代曹操的謀臣，以智謀聞名於天下。他少年時就有大志，不肯為官，而是閉門讀書，好結交英雄豪傑。
他曾北見袁紹，但見其不足為主，便離開遠去。後來經荀彧推薦，投奔曹操，成為曹軍祭酒。我請AI畫了如果郭嘉是個動漫人物，果然是體弱多病的瘦子，有著黑眼圈，什麼，黑眼圈啦，不是小美人魚迪士尼黑版，果然黑人風格也入侵動漫界了。
話說郭嘉，真是個天才，要不是肺炎鏈球菌（郭嘉北伐的時候得了肺病就一病不起），三國可能就要提早結束，因為他要曹操殺掉劉備，其他人都阻止啊。
郭嘉與曹操的互動非常密切，他為曹操出謀劃策，參與了多場重要的戰役。他曾建議曹操乘勝攻打呂布，用水淹三軍之計攻克下邳。他也勸阻曹操放走劉備，但未被採納。
在官渡之戰中，他與荀彧分析出曹袁間的十勝十敗之數，令曹操信心大增。他也預測了孫策會被刺客所害，並建議曹操先退兵讓袁紹兒子自相殘殺。
在白馬之戰中，他又建議曹操用火攻燒毀袁紹的糧草。在討伐烏桓時，他主張不帶輜重，輕騎兼程，出其不意。他也主張追殺袁尚，不讓其東山再起。
郭嘉不僅是一位卓越的謀士，也是一位才華洋溢的詩人。他與曹操有許多詩歌交流，如〈與曹公贈別〉、〈與曹公同登鄴城北楼〉等。他的詩風豪放雄健，氣勢磅礴。他也喜歡與曹操飲酒作樂，享受人生。
郭嘉一生忠誠於曹操，對其言聽計從。他也深得曹操的信任和寵愛。曹操常說：「使孤成大業者，必此人也。」郭嘉死後，曹操哭得昏厥三次，說：「奉孝去了！天下何人可與我言乎！」可見郭嘉在曹操心中的地位。
郭嘉參與的幾場著名的戰役
- 對呂布之戰
這是郭嘉第一次參與曹操的戰爭，在這場戰爭中，郭嘉展現了自己的智謀和果斷。當時呂布占領了下邳城，並與陳宮、高順等人抵抗曹操的圍攻。
呂布以為城池堅固，不易攻破，便安心守城。郭嘉建議曹操乘勝攻打下邳城，在城外挖掘溝渠，引水灌城，使城內水深一丈，呂布等人無法逃走。曹操採納了郭嘉的計策，命令兵士們挖掘溝渠，並派人去汴水、淮水、泗水等地開堰放水。
不久，下邳城內水淹至城牆，呂布等人被困在城中，無法抵抗。曹操率軍攻入城中，生擒了呂布、陳宮等人，並將他們斬首示眾。郭嘉的水淹三軍之計，使曹操一舉消滅了呂布這個強敵，為曹操的霸業奠定了基礎。
- 官渡之戰
這是郭嘉最為著名的戰役之一，在這場戰役中，郭嘉與荀彧合作，為曹操提供了重要的情報和策略。當時袁紹佔領了河北四州，兵力強盛，而曹操則佔領了兗州、豫州、徐州等地，兵力相對薄弱。袁紹決定趁勢南下攻打曹操，並在官渡設立大營。
郭嘉與荀彧分析了曹袁雙方的實力和形勢，得出了十勝十敗的結果。他們認為曹操雖然兵少，但有精銳的騎兵和忠誠的將士；而袁紹雖然兵多，但有內部的紛爭和不堪的將領。他們還指出了袁紹的糧草是他的弱點，建議曹操用火攻破壞他的糧草。
曹操聽了郭嘉和荀彧的分析和建議，心中大喜，說：「吾得二子者足以安天下矣！」於是曹操率軍與袁紹交戰，在白馬、延津等地連戰連勝。
最後，在郭嘉的建議下，曹操派許攸引路，用火攻焚燒了袁紹的糧草。袁紹見糧草盡失，不得不撤退。曹操乘勝追擊，大敗袁紹於黎陽。官渡之戰是三國時代的一場決定性的戰役，也是郭嘉智謀發揮最大的戰役之一。
- 討伐烏桓
這是郭嘉最後一次參與曹操的戰爭，在這場戰爭中，郭嘉展現了自己的遠見和果斷。當時袁尚和袁譚在官渡之戰後逃到了遼東，並與烏桓聯合起來反抗曹操。曹操決定親自率軍北伐烏桓，平定河北。郭嘉建議曹操不帶輜重，輕騎兼程，出其不意。
他說：「今若帶輜重而行，必不能速進；若不速進，則敵得以備；若敵得以備，則吾軍難以制也。今不帶輜重而行，則敵必不為備；若不為備，則吾軍可一鼓而下之也。」
曹操採納了郭嘉的計策，命令兵士們只帶三日糧草，輕裝急行。他們在十日之內就到達了白狼山，突然襲擊了袁尚和烏桓的大營。袁尚和烏桓大驚失色，毫無防備，被曹操的騎兵衝散。
曹操乘勝追擊，大殺四方，斬首萬餘級。袁尚和袁譚逃到了遼東城中，被高句麗所殺。郭嘉的不帶輜重之計，使曹操一舉平定了河北，消滅了袁氏的勢力。
- 赤壁之戰
這是郭嘉死後曹操所遭遇的一場大敗，在這場戰役中，郭嘉的缺席讓曹操失去了一位重要的謀士。當時曹操統一了北方後，決定南下攻打劉備和孫權。他率領八十萬大軍，在赤壁設立水陣。
劉備和孫權聯合抵抗曹操，派周瑜和諸葛亮等人指揮水軍。周瑜和諸葛亮用計誘使曹操借出精銳的鐵索連舟給黃蓋，並用火攻焚燒了曹操的水陣。曹操見火勢熾盛，水陣混亂，便下令退兵。劉備和孫權趁機追擊，大敗曹操於赤壁。
赤壁之戰是三國時代的一場轉折性的戰役，也是曹操一生中最大的失敗之一。如果郭嘉還在世，或許他能夠警覺曹操不要借出鐵索連舟，或者提供其他的對策，讓曹操避免這場災難。曹操可是感嘆的說：「若奉孝還在？何至於此。」
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：郭嘉-早逝的三國天才軍師
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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