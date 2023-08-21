柯文哲身邊能做事的人愈來愈少，如何留住人才？〈出師表〉已寫下最好的建議

相信許多人對〈出師表〉這篇文章非常熟悉，畢竟它是高中職國文課的經典課文，加上該文章被歷代後人賦與高度評價，也被列為中國三大抒情文之一，尤其在《文章軌範》（南宋・謝枋得）更有提到：

「讀諸葛亮〈出師表〉不墮淚者不忠。」

由上述引文可見，〈出師表〉在歷代文人眼中的重要性。當然這段形容是稍嫌浮誇，相信不止是學生，即便是老師也不見得會讀到想哭，但也因為《三國演義》小說故事在明清以降的通行，許多人都非常肯定諸葛亮的忠貞形象，加上影音電玩與三國題材的連結，要說〈出師表〉是讓許多學子印象深刻的文章，這點倒是非常貼切。

然而這篇文章給後人最深刻的認知，往往聚焦在諸葛亮是如此地忠貞，輔佐先帝劉備和後主劉禪之外，鞠躬盡瘁的老臣建言，更是為他感動也憐惜。但是我們站在諸葛亮為何要寫這篇文章的立場來想，其實他只是以公私兼具的老臣及相父身分，一而再、再而三的提醒劉禪要展現人君表率，以及如何對待下屬和用人而已，因為諸葛亮明白劉禪缺乏身為人君的態度原則，所以才會說〈出師表〉的重點在談「待人」及「用人」。

現今台灣的總統大選將近，檯面上的這幾位總統可能候選人中，在「待人」與「用人」最有討論度的，也莫過於柯文哲。回到〈出師表〉，第一段這段話就很值得探討：

「然侍衛之臣，不懈於內；忠志之士，忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。」

（翻譯：在宮廷服侍守護的臣子，對內盡責防衛不懈怠；在外征戰的戰士，忠勇獻身以抗敵，實在是因為追念先帝對他們的特殊待遇，他們想要回報陛下而已。）

簡單說，這些士臣有不少人最先都是跟隨著劉備，所以劉禪與這些老臣們的交集並不多，更談不上有太多革命情感，老臣會願意效忠劉禪，都是基於劉備對他們的知遇之恩，以及對蜀漢這塊招牌的認同。回想柯文哲最初競選台北市長時，在完全沒有任何政治資源下，不少其他黨派的人才立足於政治理念相近，紛紛加入團隊幫忙，甚至勝選後也加入市府團隊，這情形類似於諸葛亮對劉禪的提醒：「他們會認真投入，並不是因為你的關係。」

會對〈出師表〉這段有感，讓我想到過去台北市政府舉辦世大運的評價非常好，而這其中最大功臣首推蘇麗瓊，而她亦是陳菊昔日在擔任高雄市長任內的重要幕僚，柯文哲當初會讓蘇麗瓊來主導世大運，亦是想借重過去高雄市政府成功舉辦世運會的經驗，世大運的好評成功，同時也為柯文哲的市長連任打下好基礎。

然而蘇麗瓊最後還是離開台北市政府，柯文哲無法將人才留用，加上看到柯文哲多次用歧視字眼來形容陳菊，對比陳菊一路以來對柯文哲的沉默包容，蘇麗瓊在這裡面的角色扮演則更顯微妙，局外人雖然看不清事情真相，但柯文哲留不住人才是事實，重點是留不住人才的心。留住人心，回到〈出師表〉來看，當時諸葛亮有提到：