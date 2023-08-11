美國7月CPI年增率升至3.2％為13個月來首升，逐月通膨持穩，升息疑慮減退

美國7月CPI年增率略升至3.2％，月增率持平

（中央社）昨（10）日公布的官方數據顯示，美國7月消費者通貨膨脹率略增，但維持在溫和水準。美國貨幣決策官員正在評估是否進一步調高利率，因此密切關注物價漲勢。

法新社報導，美國勞工部公布，關鍵通膨指標消費者物價指數（CPI）7月數據較去年同期上升3.2％，增幅高於6月的3.0％，並打破先前連續下降趨勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）為了緩和經濟需求及抑制通膨，自去（2022）年初以來已大幅調高美國基準放款利率，最近一次在7月的升息已使利率攀上2001年以來最高水準。

儘管全球最大經濟體美國正出現降溫跡象，但聯準會官員表示，他們仍將依據數據來做出利率決策。他們得在拉低通膨與避免經濟落入衰退之間謹慎求取平衡。

根據昨天公布的數據，美國7月CPI與6月相較，增幅持平於0.2％。去除波動的食品和能源價格後，美國7月核心CPI則較去年同期上升4.7％，增幅續降。

美國勞工部表示，7月物價上漲逾90％來自居住成本，此外車輛保險也貢獻漲勢。

美國CPI年增率13個月來首升，逐月通膨持穩

（中央社）最新數據顯示，美國7月消費者物價年增3.2％，13個月來首度回升。但逐月物價漲幅持穩，反映房租、保險等費用的核心通貨膨脹也持續緩和，可讓決策官員安心。

勞工部昨天公布，美國7月CPI年增率3.2％，高於6月創2年多來新低的3％，也是去年7月起連12降後首度反彈，但低於市場預期的3.3％。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從4.8％降至4.7％，符合市場預期。

至於單月變化，CPI經季節調整月增0.2％，核心CPI月增率也是0.2％，連2個月保持在如此水準。

美國CPI年增率回升，經濟學家普遍認為是基期效應作祟。這項數據去年6月衝上40年高點9.1％，之後下滑，使得今年逐月物價漲幅即使持穩，年增率仍可能攀升。未來幾個月，CPI年增率可能不時回升，但聯邦準備理事會（Fed）官員不致太過擔心，而是會緊盯反映物價基本趨勢的核心通膨數值。

最新數據使3個月年化核心通膨率降至3.1％，創2年來新低。

投資人正面看待7月通膨數據，刺激美股開高，道瓊工業指數早盤漲逾350點，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅分別逾1％、1.2％。

根據勞工部數據，包含租屋的居住費用占7月物價漲幅超過90％，持續扮演拉高整體物價的元凶。此外，車險、教育、休閒費用也帶動物價上漲。

單月房租漲幅0.4％，低於前2個月保持的0.5％，與經濟學家預期房租隨需求降溫下滑的走勢相符，有利於核心通膨持續緩和。

過去一年多，聯準會積極升息對抗通膨，聯邦資金利率目標區間已升到22年來最高的5.25％至5.5％，遠高於去年3月升息循環開啟前趨近零的水準。隨著購屋、購車貸款利率攀升，景氣逐步降溫，業者漲價空間隨之縮小，但通膨與聯準會目標2％仍有一段距離。

依聯準會官員6月預測，今年剩餘3場例會還會升息1碼（0.25個百分點）。下次例會時間是9月19日至20日，8月CPI報告將官員集會前一週公布，對最新利率決策深具影響。

美升息疑慮減退但中國需求堪憂，國際油價下跌

（中央社）通膨數據出爐後，市場對於美國將繼續升息的臆測減退，且石油輸出國家組織（OPEC）對需求前景依然樂觀，但人們擔心中國陷入通貨緊縮後的石油需求，國際油價今天下跌。

紐約商品交易所西德州中級原油9月交割價下跌1.58美元，來到每桶82.82美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價下滑1.15美元，來到每桶86.40美元。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航