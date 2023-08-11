美國7月CPI年增率升至3.2％為13個月來首升，逐月通膨持穩，升息疑慮減退
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勞工部昨天公布，美國7月CPI年增率3.2％，高於6月創2年多來新低的3％，也是去年7月起連12降後首度反彈，但低於市場預期的3.3％。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從4.8％降至4.7％，符合市場預期。
美國7月CPI年增率略升至3.2％，月增率持平
（中央社）昨（10）日公布的官方數據顯示，美國7月消費者通貨膨脹率略增，但維持在溫和水準。美國貨幣決策官員正在評估是否進一步調高利率，因此密切關注物價漲勢。
法新社報導，美國勞工部公布，關鍵通膨指標消費者物價指數（CPI）7月數據較去年同期上升3.2％，增幅高於6月的3.0％，並打破先前連續下降趨勢。
美國聯邦準備理事會（Fed）為了緩和經濟需求及抑制通膨，自去（2022）年初以來已大幅調高美國基準放款利率，最近一次在7月的升息已使利率攀上2001年以來最高水準。
儘管全球最大經濟體美國正出現降溫跡象，但聯準會官員表示，他們仍將依據數據來做出利率決策。他們得在拉低通膨與避免經濟落入衰退之間謹慎求取平衡。
根據昨天公布的數據，美國7月CPI與6月相較，增幅持平於0.2％。去除波動的食品和能源價格後，美國7月核心CPI則較去年同期上升4.7％，增幅續降。
美國勞工部表示，7月物價上漲逾90％來自居住成本，此外車輛保險也貢獻漲勢。
美國CPI年增率13個月來首升，逐月通膨持穩
（中央社）最新數據顯示，美國7月消費者物價年增3.2％，13個月來首度回升。但逐月物價漲幅持穩，反映房租、保險等費用的核心通貨膨脹也持續緩和，可讓決策官員安心。
勞工部昨天公布，美國7月CPI年增率3.2％，高於6月創2年多來新低的3％，也是去年7月起連12降後首度反彈，但低於市場預期的3.3％。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從4.8％降至4.7％，符合市場預期。
至於單月變化，CPI經季節調整月增0.2％，核心CPI月增率也是0.2％，連2個月保持在如此水準。
美國CPI年增率回升，經濟學家普遍認為是基期效應作祟。這項數據去年6月衝上40年高點9.1％，之後下滑，使得今年逐月物價漲幅即使持穩，年增率仍可能攀升。未來幾個月，CPI年增率可能不時回升，但聯邦準備理事會（Fed）官員不致太過擔心，而是會緊盯反映物價基本趨勢的核心通膨數值。
最新數據使3個月年化核心通膨率降至3.1％，創2年來新低。
投資人正面看待7月通膨數據，刺激美股開高，道瓊工業指數早盤漲逾350點，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅分別逾1％、1.2％。
根據勞工部數據，包含租屋的居住費用占7月物價漲幅超過90％，持續扮演拉高整體物價的元凶。此外，車險、教育、休閒費用也帶動物價上漲。
單月房租漲幅0.4％，低於前2個月保持的0.5％，與經濟學家預期房租隨需求降溫下滑的走勢相符，有利於核心通膨持續緩和。
過去一年多，聯準會積極升息對抗通膨，聯邦資金利率目標區間已升到22年來最高的5.25％至5.5％，遠高於去年3月升息循環開啟前趨近零的水準。隨著購屋、購車貸款利率攀升，景氣逐步降溫，業者漲價空間隨之縮小，但通膨與聯準會目標2％仍有一段距離。
依聯準會官員6月預測，今年剩餘3場例會還會升息1碼（0.25個百分點）。下次例會時間是9月19日至20日，8月CPI報告將官員集會前一週公布，對最新利率決策深具影響。
美升息疑慮減退但中國需求堪憂，國際油價下跌
（中央社）通膨數據出爐後，市場對於美國將繼續升息的臆測減退，且石油輸出國家組織（OPEC）對需求前景依然樂觀，但人們擔心中國陷入通貨緊縮後的石油需求，國際油價今天下跌。
紐約商品交易所西德州中級原油9月交割價下跌1.58美元，來到每桶82.82美元。
倫敦北海布倫特原油10月交割價下滑1.15美元，來到每桶86.40美元。
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。