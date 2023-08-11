郭台銘訪苗栗，鍾東錦、藍正副議長站台，徐耀昌高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」
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鴻海創辦人郭台銘晚間在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢活動，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌站台支持，徐耀昌更高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」讓兩黨反省。
郭台銘訪苗栗藍正副議長陪同，前縣長徐耀昌挺選總統
（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘昨（10）日到苗栗縣頭份市永貞宮拜媽祖，國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬陪同，國民黨前苗栗縣長徐耀昌說，如果郭台銘選總統，將義無反顧支持。
郭台銘下午參拜時，除張淑芬以永貞宮主任委員身分接待，包括徐耀昌、李文斌、苗栗縣議員張佳玲、徐功凡及苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺到場陪同。
郭台銘參拜結束後與地方人士閉門座談、未受訪。
徐耀昌被媒體問及是否支持郭台銘選總統時表示，在藍白各陣營間很難抉擇，但他與郭台銘弟弟郭台強有20多年交情，且郭台銘在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間捐疫苗，「台灣人都欠他一個人情」。
他說，郭台銘是善盡企業責任的成功企業家，相信有能力把台灣生活、經濟帶往更好境界，「於公於私，我義無反顧支持」。不妨試試撇開政黨派系魔咒，選企業家領導台灣。
至於郭台銘是否為選總統積極搶攻客家票倉，張淑芬說，她不很清楚，但身為永貞宮主委，「來者是客」，苗栗人很熱情，任何人造訪都非常歡迎。
挺郭台銘苗栗造勢，徐耀昌喊下架民進黨國民黨
（中央社）鴻海創辦人郭台銘晚間在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢活動，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌站台支持，徐耀昌更高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」讓兩黨反省。
徐耀昌會後面對媒體追問何以說要下架國民黨，先是答稱「不予置評」，隨後在徐功凡、楊明燁等議員緩頰下頻頻稱「口誤」。
主流民意大聯盟第2場造勢晚會，晚間在苗栗縣竹南運動公園舉辦，大批民眾身穿雨衣、揮舞國旗冒雨相挺，郭台銘較表定時間提前抵達，並由徐耀昌、鍾東錦等人陪同大進場，許多支持者熱情爭相握手，高喊「加油」「支持郭台銘」，苗栗縣多名藍營議員也到場站台。
徐耀昌在晚會前即向媒體表態支持郭台銘參選總統，並將擔任「台灣阿銘之友會」苗栗總會長。晚會致詞時，徐耀昌表示，苗栗向來是國民黨鐵票區、大本營，選民在中央政黨輪替的前提下，持續讓國民黨在苗栗縣執政；但在去年縣長選舉，鍾東錦拿下12萬4000餘票，國民黨提名的落選人謝福弘僅獲3萬多票，「選民用選票唾棄國民黨」。
徐耀昌說，自己已經是退休人員，從政30年，但國民黨過去沒有真正照顧到苗栗，選民已在去年縣長選舉投票表達，希望大家以此同理，在這次總統選舉時支持郭台銘，他更一度情緒激昂高喊「不光要下架民進黨，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省」。
徐耀昌指出，國、民兩黨多年來不是黨內鬥爭，就是政黨、派系之爭，大家應該團結起來支持郭台銘，讓國民黨下架，換一個企業家來領導台灣，重新開始，給國民黨、民進黨4年時間韜光養晦，好好反省。
徐耀昌也說，自己之所以如此激動，非得支持郭台銘不可，除了與郭台銘胞弟郭台強有20多年結拜情誼，又感於永齡基金會公益行善，郭台銘是成功企業家，他認為台灣應該找一個有道德觀、具國際前瞻視野的領導人，讓台灣更好。
郭台銘表示，各縣市無論離島偏鄉都是一家人，執政黨中央應公平對待，苗栗縣好山好水、民風純樸，但卻長期被忽視，中央統籌分配稅款不公，讓苗栗財政陷入長期困境。
郭台銘說，台灣的命運不能被政黨壟斷，不能被政客綁架，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，這是台灣主流民意，只有團結合作，組成主流民意大聯盟，呼應人民的期待，推出最好人選，在總統立委選舉徹底下架民進黨，中華民國才有希望。
鍾東錦致詞時指出，郭台銘在台灣疫情嚴峻時，帶頭出錢購買捐贈疫苗，幫助台灣人民度過危機，而苗栗縣工商投資策進會總幹事陳怡樺也是永齡基金會親善大使，在苗栗推動公益，感謝郭台銘照顧苗栗弱勢鄉親，「祝福他心想事成」。
國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰告訴《中央社》記者，今天晚會主題是主流民意聯盟，郭台銘也尚未登記成為總統候選人，在這之前，黨中央的態度都是團結一切非綠聯盟力量力拚勝選，至於徐耀昌去年替鍾東錦輔選的違紀案，目前還在黨中央，地方黨部無從而知。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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