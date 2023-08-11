2023/08/11,
政治

郭台銘訪苗栗，鍾東錦、藍正副議長站台，徐耀昌高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」

郭台銘訪苗栗，鍾東錦、藍正副議長站台，徐耀昌高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」
鴻海集團創辦人郭台銘（中）舉辦「主流民意大聯 盟」造勢晚會，10日在苗栗縣登場，苗栗縣長鍾東錦 （左）、前縣長徐耀昌（右）到場站台。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

鴻海創辦人郭台銘晚間在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢活動，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌站台支持，徐耀昌更高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」讓兩黨反省。

郭台銘訪苗栗藍正副議長陪同，前縣長徐耀昌挺選總統

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘昨（10）日到苗栗縣頭份市永貞宮拜媽祖，國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬陪同，國民黨前苗栗縣長徐耀昌說，如果郭台銘選總統，將義無反顧支持。

郭台銘下午參拜時，除張淑芬以永貞宮主任委員身分接待，包括徐耀昌、李文斌、苗栗縣議員張佳玲、徐功凡及苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺到場陪同。

郭台銘參拜結束後與地方人士閉門座談、未受訪。

徐耀昌被媒體問及是否支持郭台銘選總統時表示，在藍白各陣營間很難抉擇，但他與郭台銘弟弟郭台強有20多年交情，且郭台銘在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間捐疫苗，「台灣人都欠他一個人情」。

他說，郭台銘是善盡企業責任的成功企業家，相信有能力把台灣生活、經濟帶往更好境界，「於公於私，我義無反顧支持」。不妨試試撇開政黨派系魔咒，選企業家領導台灣。

至於郭台銘是否為選總統積極搶攻客家票倉，張淑芬說，她不很清楚，但身為永貞宮主委，「來者是客」，苗栗人很熱情，任何人造訪都非常歡迎。

郭台銘參拜頭份田寮永貞宮
Photo Credit: 中央社
鴻海集團創辦人郭台銘10日下午赴苗栗縣頭份市田寮永貞宮參拜媽祖，好奇媽祖神尊穿客家花布樣式聖袍。

挺郭台銘苗栗造勢，徐耀昌喊下架民進黨國民黨

（中央社）鴻海創辦人郭台銘晚間在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢活動，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌站台支持，徐耀昌更高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」讓兩黨反省。

徐耀昌會後面對媒體追問何以說要下架國民黨，先是答稱「不予置評」，隨後在徐功凡、楊明燁等議員緩頰下頻頻稱「口誤」。

主流民意大聯盟第2場造勢晚會，晚間在苗栗縣竹南運動公園舉辦，大批民眾身穿雨衣、揮舞國旗冒雨相挺，郭台銘較表定時間提前抵達，並由徐耀昌、鍾東錦等人陪同大進場，許多支持者熱情爭相握手，高喊「加油」「支持郭台銘」，苗栗縣多名藍營議員也到場站台。

徐耀昌在晚會前即向媒體表態支持郭台銘參選總統，並將擔任「台灣阿銘之友會」苗栗總會長。晚會致詞時，徐耀昌表示，苗栗向來是國民黨鐵票區、大本營，選民在中央政黨輪替的前提下，持續讓國民黨在苗栗縣執政；但在去年縣長選舉，鍾東錦拿下12萬4000餘票，國民黨提名的落選人謝福弘僅獲3萬多票，「選民用選票唾棄國民黨」。

徐耀昌挺郭台銘 喊下架民進黨、國民黨
Photo Credit: 中央社
鴻海集團創辦人郭台銘（左4）10日晚間在苗栗舉辦 主流民意大聯盟造勢活動，前苗栗縣長徐耀昌（持麥克風者）站台支持，並高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」。

徐耀昌說，自己已經是退休人員，從政30年，但國民黨過去沒有真正照顧到苗栗，選民已在去年縣長選舉投票表達，希望大家以此同理，在這次總統選舉時支持郭台銘，他更一度情緒激昂高喊「不光要下架民進黨，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省」。

徐耀昌指出，國、民兩黨多年來不是黨內鬥爭，就是政黨、派系之爭，大家應該團結起來支持郭台銘，讓國民黨下架，換一個企業家來領導台灣，重新開始，給國民黨、民進黨4年時間韜光養晦，好好反省。

徐耀昌也說，自己之所以如此激動，非得支持郭台銘不可，除了與郭台銘胞弟郭台強有20多年結拜情誼，又感於永齡基金會公益行善，郭台銘是成功企業家，他認為台灣應該找一個有道德觀、具國際前瞻視野的領導人，讓台灣更好。

郭台銘表示，各縣市無論離島偏鄉都是一家人，執政黨中央應公平對待，苗栗縣好山好水、民風純樸，但卻長期被忽視，中央統籌分配稅款不公，讓苗栗財政陷入長期困境。

郭台銘說，台灣的命運不能被政黨壟斷，不能被政客綁架，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，這是台灣主流民意，只有團結合作，組成主流民意大聯盟，呼應人民的期待，推出最好人選，在總統立委選舉徹底下架民進黨，中華民國才有希望。

鍾東錦致詞時指出，郭台銘在台灣疫情嚴峻時，帶頭出錢購買捐贈疫苗，幫助台灣人民度過危機，而苗栗縣工商投資策進會總幹事陳怡樺也是永齡基金會親善大使，在苗栗推動公益，感謝郭台銘照顧苗栗弱勢鄉親，「祝福他心想事成」。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰告訴《中央社》記者，今天晚會主題是主流民意聯盟，郭台銘也尚未登記成為總統候選人，在這之前，黨中央的態度都是團結一切非綠聯盟力量力拚勝選，至於徐耀昌去年替鍾東錦輔選的違紀案，目前還在黨中央，地方黨部無從而知。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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