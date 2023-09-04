如何平衡「窮國債務減免」與「國內經濟放緩」？債權大戶中國陷兩難
我們想讓你知道的是
債務上的爭議與「一帶一路」倡議分不開關係。支持者認為，一帶一路促進GDP，提高中國聯通世界市場的能力，提供給發展中國家加速基建的機會。反對者裡，有的認為這是「賠本買賣」，不如把資金投入國內發展；外部的聲音則認為中國在搞經濟帝國主義，設置債務陷阱，以獲得戰略性資源。
新冠疫情的後遺症不僅發生在患者身上，也出現在國際債務領域，多個低收入國家同時面臨債務違約的風險——其中最具戲劇性的是斯里蘭卡，該國債務違約，物價飛漲，貨幣暴跌，甚至總統在大規模抗議中逃離。
對於這些國家而言，不得不向自己的債權人申請「債務減免」，類似的債務危機在上世紀80年代還發生或一次，但這次不同的是，這次的債權國中有了一位體量龐大的新玩家——中國。
為什麼中國對外債權規模近年來激增？在減債的博弈中，中國和西方存在哪些分歧？更重要的是，在國內經濟放緩下，對外減債意味著什麼？
川普 vs 「一帶一路」
「債務減免」一向是富國遊戲，二戰之後，民族國家紛紛獨立，不少窮國向富國借債以發展本國經濟，然而不是每一筆錢都能如期如數償還，一旦發生戰爭、天災或是經濟危機，債務償還就可能遇上麻煩。
此時就需要債務國和債權國坐下談判，商量一個新的方案，使窮國們有能力償還一部分債務，也使富國們不至於顆粒無收。
債權國們為了更好地協調處置債務問題，在1961年，21個全球最富裕的國家組成了一個「巴黎俱樂部」。這個組織在1980年代的債務危機中發揮了主導作用。
然而，當年的國際組織已無法處理當前的債務危機，因為以中國和沙特為主的非巴黎俱樂部債權國所佔的債務份額已經超過21個富國的總和。
2016年川普上台後踐行「美國第一」的口號，大幅減少對外借貸規模；中國則在此時推出「一帶一路」倡議，巨量資金注入全球數以千計的基礎設施項目之中，推高了中國對外債務規模。
此消彼長下，中美對窮國的債權佔比發生反轉——1980年代的頭五年，美國在債權國中佔比約為27.5%，中國為2.1%；到了2016-2021的五年，美國佔比降至2.4%，中國則飆升至30.4%。
中國到底借出去多少外債？
由於缺乏官方數據，不同口徑統計並不一致。
美國弗吉尼亞州的威廉瑪麗學院（College of William and Mary）和世界銀行、哈佛大學肯尼迪學院的學者們共同發佈的報告中稱，中國在2008年至2021年間一共向22個發展中國家提供融資2400億美元。
僅就非洲來看，倫敦智庫查塔姆研究所的報告顯示，從2000年到2020年，非洲整體外債增加了五倍多，達到6960億美元，其中12%是欠中國債權人的，即835.2億美元。
世界銀行國際債務統計（IDS）數據庫是中低收入國家跨國負債信息的最全面的來源。根據其數據顯示，低收入國家的2000多億外債中，巴黎俱樂部約為三成，中國佔比超過五成，其餘為印度、沙特、阿聯酋、科威特等國家和機構。
也有中文媒體估計，中國符合「暫緩最貧困國家債務償付倡議」（DSSI）的主權債務規模在2000億美元左右，大致相當於1.5萬億人民幣。
世界銀行數據顯示，在73個符合DSSI條件的國家中，中國是半數以上國家的主要債權國，債權佔比的中位數在54%，最高達72%。相比之下，巴黎俱樂部的22個國家合計佔比的中位數僅為21%，多數不超過40%。
但也有分析指出，雖然中國對外債權多過歐美，但後者其實更多是轉換了借債形式。
中國社科院世界經濟與政治研究所副所長徐奇淵在一篇論文中表示，歐美等傳統債權國的雙邊債權規模之所以下降，相當程度上是因為這些國家為發展中國家提供債務融資的方式發生了轉變，從雙邊主權借貸模式更多轉向了為多邊機構放貸提供啟動資金的多邊模式，或由私人部門直接購買主權債券的市場模式。
「但是在國際輿論和各種多邊磋商機制中，發展中國家主權債務問題的壓力則主要集中在雙邊債權人身上，中國又是最重要的雙邊債權人，因此面臨最大的債務處置壓力。」徐奇淵表示。
疫情來襲，債務違約
安邦智庫創始人陳功向BBC中文表示，一方面，國際經濟環境不景氣，而窮國尤甚，債務壓力加大；另一方面是中國的原因，中國外債中商業性援助規模較大，窮國因此承受更高的利率。此外，20國集團「暫緩債務償付倡議」到期和利率即將上升，窮國發現越來越難以償付其債務，因此要求減免的呼聲明顯高漲。
此外，經濟學家也經常提到的債務危機原因還有，最近一年半，美聯儲大幅加息下，使融資成本水漲船高；以及個別國家過度舉債，缺乏合理的財政管理制度。
上面提及的「暫緩最貧困國家債務償付倡議」（DSSI）在2020年G20會議上通過，意味著全球最大的20個經濟體將暫時停止向世界上最貧窮的國家收取債務，其中，中國佔所有債權的30%，佔暫停償債的63%。
約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的中非研究所(China Africa Research Initiative)報告顯示，在該倡議下，中國「相當出色地履行了自己的職責」，比如安哥拉的中國債權人在兩年期間提供了97%的債務減免，在肯尼亞，暫停了2021年預期債務金額的40%左右。
2022年底，這一倡議即到期，債務減免的需求在今年變得急迫起來。而根據國際貨幣基金組織披露，疫情後，超過20個主權國家的國際債務處於違約狀態或在尋求重組。
G20達成了一個新方案，即《緩債倡議後續債務處理共同框架》（下稱「共同框架」），這個「共同框架」最重要的作用就是囊括中國、沙特等非巴黎俱樂部債權國，達成新的債務減免機制。
債務減免談判：中國 vs 全世界
Tags：
提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。