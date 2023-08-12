2023/08/12,
政治

賴清德訪美：台美斷交40多年，「過境外交」如何成為「深思熟慮的妥協」？

賴清德訪美：台美斷交40多年，「過境外交」如何成為「深思熟慮的妥協」？
Photo Credit: Getty Images / BBC News

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分析台灣獨特的「過境外交」模式，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向《BBC中文》稱，此外交形式，讓美國和台灣可以利用對協議、中途停留城市的選擇、停留時間以及同台灣領袖會見的美國官員層級等方面的「調整」，作為風向標，表明美台關係。

台灣副總統賴清德即將8月12日啟程出訪台灣邦交國巴拉圭，他此行計劃18日返台，期間將先後過境美國紐約、舊金山。目前為止，賴清德對此行相對低調，然而中國已經在消息確定之後便高調向美抗議。

事實上，近30年來，從李登輝到蔡英文時期的台灣歷屆總統及副總統訪問中南美洲邦交國時，過境美國一直是常態，只是細節各異。台灣高層「過境美國」時，會到訪哪個城市，待多久，與誰碰面，會不會公開活動，並借此釋放何種政治訊息，以及產生何種政治效應，北京又會如何反應等話題，一直是台美斷交40多年來觀察台美中關係的特定模式。

此次賴清德以現任副總統身份出訪巴拉圭，途中也會再次過境美國，加上台灣大選在即，賴清德是代表執政黨的參選者，這次訪問再次讓台灣以「過境外交」維繫對美外交，開拓生存空間的種種挑戰浮上台面。

賴清德：「有走入白宮志氣」的副總統

7月19日中國駐美大使謝鋒公開批評賴清德過境美國是「正向我們衝來的灰犀牛」，要求白宮立即拒絕讓賴清德踏入美國 。而賴清德7月初在台灣宜蘭一場閉門選舉造勢活動中，順應支持者談話發言稱，台灣總統「要有走入白宮的志氣」，引發國際媒體關注及台灣輿論風波，英國《金融時報》獨家報導稱，美國有高層針對賴清德談話，要求解釋。不過，美國後來澄清沒有此事。

前美國在台協會（AIT）處長、前美國駐港總領事楊甦棣（Stephen M. Young）接受《BBC中文》訪問時稱，今年3月他在台北與美國智庫的朋友一起，和蔡英文以及賴清德有過坦率的交流，他憶及有談到美台關係應該在實質性事務上繼續發展，而非象徵性的宣稱。此次賴清德意外提到台灣領袖要往華府前進，他感到意外：「美國可以有參議員，眾議員或高級官員去紐約或洛杉磯與台灣高層碰面，但不會是在華盛頓。我以為這個訊息一直都很清楚。」

分析台灣獨特的「過境外交」模式，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向《BBC中文》稱，此外交形式，讓美國和台灣可以利用對協議、中途停留城市的選擇、停留時間以及同台灣領袖會見的美國官員層級等方面的「調整」，作為風向標，表明美台關係。「說到底，台灣的過境外交為美國和台灣進行實質性互動提供了『合理的推諉』空間。」他強調，這對北京也如此。

宋文笛認為，台灣在任總統或副總統不能與白宮有正式外交訪問，也無法建立正式外交關係，而且總是要處理北京的反應，因此所謂的「過境外交」，即前往第三國途中在美國停留，以航機「加油」為由，漸漸成為一種「深思熟慮的妥協」。

台灣和美國地圖

Photo Credit: Getty Images / BBC News

台灣總統或副總統不能與白宮有正式外交訪問，也無法建立正式外交關係。

「過境外交」的開端與起伏

過往，華府一直有不允許台灣現任的正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五人，踏入華盛頓哥倫比亞特區的不成文約束。台媒《報導者》說，因此聯合國總部所在地紐約市，也就成為台灣高層過境美國的首選，之後則是以西岸的洛杉磯或舊金山，或太平洋島嶼夏威夷。而且，除了城市安排的差別外，美國國務院批准台灣總統及副總統過境美國的停留時間與活動範圍，也是台美關係重要的指標。

美方過去也多以單趟24小時停留為原則，也會限制台方的活動範圍，只待在酒店公開行程不公開，甚至僅准許在機場等待班機加油不得落地入境。

「就連隨團的台灣媒體也都曾被要求不得在美國境內進行採訪，或者不得在總統行程結束、離境之前發佈現場新聞。」《報導者》說。

不過，2016年蔡英文入主台灣總統府後不久，美中貿易戰開打，中美關係遽降，相反美台關係升溫。2019年，白宮允許蔡英文過境美國，高調在紐約哥倫比亞大學演講。2023年，台灣外長吳釗燮與美國副國務卿雪蔓（Wendy R. Sherman）首次在華盛頓特區一河之隔的AIT總部碰面引發熱議，被視為美國開始有限度地打破過往默契的第一步，但也隨即引發北京強烈抗議。台灣高層過境外交的種種安排細節及時機，都明顯契合台美關係的溫度變化。

不過，台灣以過境外交對沖美中台三角關係的做法，普遍被認為始於已故的台灣首任民選總統李登輝。

李登輝在1990年代，執政逐漸穩固後，以「務實外交」為戰略──在有尊嚴的情況下，不甚計較名稱或形式（譬如不杯葛以「中華台北」參加奧運），試圖在國際空間開拓台灣外交，突破台北與華盛頓的關係。

1994年5月，李登輝在拜訪南非及中南美洲邦交國後，以舟車勞頓為理由，向華府申請回程「專機過境」。不過，時任美國總統柯林頓（克林頓，Bill Clinton）政府，拒絕發給李登輝過境簽證，亦不讓其專機在夏威夷過夜，僅准予在檀香山軍用機場「加油」停駐一晚。李登輝獲悉後以不打領帶，身著休閒衣物，拒絕下機，在飛機上與時任美國AIT主席白樂崎（Natale Hans Bellocchi）會晤，表示抗議，並意外引發美國政壇與輿論對台北的聲援及同情。美國反對黨及許多輿論批評柯林頓屈服北京壓力。

中美關係專家馬利德（Richard McGregor ）曾在著作裡評論，李登輝在此行之後即刻把握時機，見縫插針，因為美國政壇在「六四」天安門事件後對北京的不信任增加，也對北京開始崛起的自信感到壓力，而美中外交關係，也因為經貿問題產生許多摩擦。


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