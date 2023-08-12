賴清德訪美：台美斷交40多年，「過境外交」如何成為「深思熟慮的妥協」？
我們想讓你知道的是
分析台灣獨特的「過境外交」模式，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向《BBC中文》稱，此外交形式，讓美國和台灣可以利用對協議、中途停留城市的選擇、停留時間以及同台灣領袖會見的美國官員層級等方面的「調整」，作為風向標，表明美台關係。
台灣副總統賴清德即將8月12日啟程出訪台灣邦交國巴拉圭，他此行計劃18日返台，期間將先後過境美國紐約、舊金山。目前為止，賴清德對此行相對低調，然而中國已經在消息確定之後便高調向美抗議。
事實上，近30年來，從李登輝到蔡英文時期的台灣歷屆總統及副總統訪問中南美洲邦交國時，過境美國一直是常態，只是細節各異。台灣高層「過境美國」時，會到訪哪個城市，待多久，與誰碰面，會不會公開活動，並借此釋放何種政治訊息，以及產生何種政治效應，北京又會如何反應等話題，一直是台美斷交40多年來觀察台美中關係的特定模式。
此次賴清德以現任副總統身份出訪巴拉圭，途中也會再次過境美國，加上台灣大選在即，賴清德是代表執政黨的參選者，這次訪問再次讓台灣以「過境外交」維繫對美外交，開拓生存空間的種種挑戰浮上台面。
賴清德：「有走入白宮志氣」的副總統
7月19日中國駐美大使謝鋒公開批評賴清德過境美國是「正向我們衝來的灰犀牛」，要求白宮立即拒絕讓賴清德踏入美國 。而賴清德7月初在台灣宜蘭一場閉門選舉造勢活動中，順應支持者談話發言稱，台灣總統「要有走入白宮的志氣」，引發國際媒體關注及台灣輿論風波，英國《金融時報》獨家報導稱，美國有高層針對賴清德談話，要求解釋。不過，美國後來澄清沒有此事。
前美國在台協會（AIT）處長、前美國駐港總領事楊甦棣（Stephen M. Young）接受《BBC中文》訪問時稱，今年3月他在台北與美國智庫的朋友一起，和蔡英文以及賴清德有過坦率的交流，他憶及有談到美台關係應該在實質性事務上繼續發展，而非象徵性的宣稱。此次賴清德意外提到台灣領袖要往華府前進，他感到意外：「美國可以有參議員，眾議員或高級官員去紐約或洛杉磯與台灣高層碰面，但不會是在華盛頓。我以為這個訊息一直都很清楚。」
分析台灣獨特的「過境外交」模式，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向《BBC中文》稱，此外交形式，讓美國和台灣可以利用對協議、中途停留城市的選擇、停留時間以及同台灣領袖會見的美國官員層級等方面的「調整」，作為風向標，表明美台關係。「說到底，台灣的過境外交為美國和台灣進行實質性互動提供了『合理的推諉』空間。」他強調，這對北京也如此。
宋文笛認為，台灣在任總統或副總統不能與白宮有正式外交訪問，也無法建立正式外交關係，而且總是要處理北京的反應，因此所謂的「過境外交」，即前往第三國途中在美國停留，以航機「加油」為由，漸漸成為一種「深思熟慮的妥協」。
「過境外交」的開端與起伏
過往，華府一直有不允許台灣現任的正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五人，踏入華盛頓哥倫比亞特區的不成文約束。台媒《報導者》說，因此聯合國總部所在地紐約市，也就成為台灣高層過境美國的首選，之後則是以西岸的洛杉磯或舊金山，或太平洋島嶼夏威夷。而且，除了城市安排的差別外，美國國務院批准台灣總統及副總統過境美國的停留時間與活動範圍，也是台美關係重要的指標。
美方過去也多以單趟24小時停留為原則，也會限制台方的活動範圍，只待在酒店公開行程不公開，甚至僅准許在機場等待班機加油不得落地入境。
「就連隨團的台灣媒體也都曾被要求不得在美國境內進行採訪，或者不得在總統行程結束、離境之前發佈現場新聞。」《報導者》說。
不過，2016年蔡英文入主台灣總統府後不久，美中貿易戰開打，中美關係遽降，相反美台關係升溫。2019年，白宮允許蔡英文過境美國，高調在紐約哥倫比亞大學演講。2023年，台灣外長吳釗燮與美國副國務卿雪蔓（Wendy R. Sherman）首次在華盛頓特區一河之隔的AIT總部碰面引發熱議，被視為美國開始有限度地打破過往默契的第一步，但也隨即引發北京強烈抗議。台灣高層過境外交的種種安排細節及時機，都明顯契合台美關係的溫度變化。
不過，台灣以過境外交對沖美中台三角關係的做法，普遍被認為始於已故的台灣首任民選總統李登輝。
李登輝在1990年代，執政逐漸穩固後，以「務實外交」為戰略──在有尊嚴的情況下，不甚計較名稱或形式（譬如不杯葛以「中華台北」參加奧運），試圖在國際空間開拓台灣外交，突破台北與華盛頓的關係。
1994年5月，李登輝在拜訪南非及中南美洲邦交國後，以舟車勞頓為理由，向華府申請回程「專機過境」。不過，時任美國總統柯林頓（克林頓，Bill Clinton）政府，拒絕發給李登輝過境簽證，亦不讓其專機在夏威夷過夜，僅准予在檀香山軍用機場「加油」停駐一晚。李登輝獲悉後以不打領帶，身著休閒衣物，拒絕下機，在飛機上與時任美國AIT主席白樂崎（Natale Hans Bellocchi）會晤，表示抗議，並意外引發美國政壇與輿論對台北的聲援及同情。美國反對黨及許多輿論批評柯林頓屈服北京壓力。
中美關係專家馬利德（Richard McGregor ）曾在著作裡評論，李登輝在此行之後即刻把握時機，見縫插針，因為美國政壇在「六四」天安門事件後對北京的不信任增加，也對北京開始崛起的自信感到壓力，而美中外交關係，也因為經貿問題產生許多摩擦。
Tags：
打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
找幸福工作？年輕人，來當個狠角色吧👉 https://lihi1.com/wbLC3/youngtnl