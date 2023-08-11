嘻哈音樂50週年：從音樂風格到街頭潮流，已像馬賽克般鑲嵌在當代流行文化之中

文：Taylor Mei

陪伴著許多人成長的嘻哈音樂，在今（2023）年邁向了50週年。這個從美國發揚至全世界的音樂風格，無論是剛接觸的嘻哈「初心者」，還是已經沈浸在阿姆（Eminem）、Drake、Pitball或Nicki Minaj歌曲中的粉絲們，都不得不承認嘻哈對人們的影響甚鉅。

「嘻」說從頭

現在談論嘻哈，想光用幾個歌手或幾首歌就「一言以蔽之」，幾乎是個不可能的任務。因為這股從50年前興起的音樂浪潮，已造就了數不清的歌星、歌曲和地點，也形成了其獨特且難以撼動的文化。

而50年前，由幾個青少年在紐約舉辦的返校派對，成了嘻哈音樂蓬勃發展至今的起始點。根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，1973年8月11日，住在布朗克斯（Bronx）的辛蒂．坎培爾（Cindy Campbell），希望能在開學前辦個有趣的派對，但又希望能夠壓低成本，便請了她懂玩音樂的哥哥克里夫．坎培爾（Clive Campbell）擔任DJ。

後來克里夫以嘻哈粉熟知的DJ Kool Herc之名，活躍於嘻哈界，他使用雙唱盤，並透過「碎拍」（Break Beats）與循環播放等方式，讓前來參加派對的人們盡情享受不間斷的音樂和跳舞樂趣。也是從那個時候開始，DJ的角色除了變得為人所之外，也成了當時許多公園和夜店的寵兒，據《BBC》報導指出，嘻哈常用的碎拍，後來甚至成為了街舞中霹靂舞（Breakdance）的名稱由來。

雖然一般人會認為，嘻哈就只是跟著節奏適時押韻，但其實除了在音樂上懂寫詞、懂押韻、懂節拍，要真能被稱為是嘻哈，必須滿足以下四個要素：

Emceeing：要能夠以說唱的方式，跟著音樂節拍將富有意義的歌詞內容，傳達給聽眾。 Deejaying：如同多數人對DJ的想像一般，要能夠同時操控唱盤控制器上的兩個唱盤，透過混音或其他手法讓音樂持續播放，或另外再創造出新的音樂。 B-boying：要能夠透過霹靂舞或肢體的律動，來傳遞想要表達的情感。 塗鴉：透過噴漆塗鴉或進行其他樣式的藝術創作。

是開創音樂新世紀，不是兒戲

「嘻哈就像馬賽克這種鑲嵌藝術一樣，是由各種不同顏色、尺寸、形狀所組合而成的，它也是最偉大的藝術形式之一。」美國知名音樂人羅斯（Dante Ross）這樣形容。此外，羅斯也強調，嘻哈是當今流行文化的核心，「不管是街頭穿搭、球鞋文化、街頭塗鴉等藝術，都可以追溯回嘻哈。」他說。