夏威夷野火吞噬小鎮至少53死，拜登宣布為重大災難，上萬人流離失所重建恐需數年
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根據茂宜郡官方新聞稿，在拉海納鎮後續又確認17名死者，截至10日中午，死亡人數攀升至53人，並夷平一座歷史小鎮，州長還說，預料死亡人數將顯著增加。《法新社》報導，白宮在聲明中表示：「今天，拜登（Joe Biden）總統宣布夏威夷州發生重大災難，下令釋出聯邦援助，以補足該州和地方對野火災區的重建行動。」
夏威夷野火吞噬小鎮至少53死，拜登宣布為重大災難
（中央社）美國總統拜登今（11）日宣布夏威夷州的野火是「重大災難」，為重災區茂宜島（Maui）釋出聯邦資金。根據茂宜郡官方新聞稿，在拉海納鎮後續又確認17名死者，截至10日中午，死亡人數攀升至53人，並夷平一座歷史小鎮，州長還說，預料死亡人數將顯著增加。
《法新社》報導，白宮在聲明中表示：「今天，拜登（Joe Biden）總統宣布夏威夷州發生重大災難，下令釋出聯邦援助，以補足該州和地方對野火災區的重建行動。」
茂宜島西海岸8日爆發野火，並迅速吞噬濱海的拉海納鎮（Lahaina Town），迫使一些居民逃到海中。
拜登辦公室表示，他今天跟夏威夷州長葛林（Josh Green）通過電話。根據白宮說法，總統「為失去的性命，以及大片土地和房地產被毀，致上最深的哀悼之意」。
葛林今天則說，預料火災死亡人數會「非常顯著地」增加。
他告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）：「1960年，一次大海嘯襲擊大島（又稱夏威夷島），我們死了61人。這次我們的死亡總人數非常有可能會顯著超越當年。」
上萬人流離失所，重建恐需數年
（中央社）美國夏威夷茂宜島當地野火造成的死亡人數上升至53人，並將有數百年歷史的小鎮拉海納局部化為灰燼。已有成千上萬居民急忙逃離家園。
《法新社》報導，茂宜郡政府在聲明中表示：「消防人員持續滅火之際，截至今天在仍活躍的拉海納（Lahaina）大火中一共發現至少36具罹難者遺體。」
夏威夷州緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）在聲明中表示，茂宜島野火從8日上午開始延燒，焚燒面積已超過800公頃，並造成島上住宅、商家、公用設施和3萬5000多位居民面臨危險。
夏威夷州緊急事故管理局指出說：「強陣風和天候乾燥，使得夏威夷大部分地區處於紅色警戒。儘管警報已於今晚解除，但大島（Big Island）和茂宜島卻出現更多火勢。」
一些急於逃生的島民跳入海中，以躲避快速蔓延的野火。
官員昨天稍早說，災情嚴重的拉海納有270多棟建築物受損或摧毀。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，由於茂宜島大片地區遭野火摧殘，夏威夷州副州長魯克（Sylvia Luke）今天表示：「復原之路將很漫長。」
官員表示，茂宜島已有成千上萬居民流離失所。
魯克說：「這些人是在茂宜島投資的小商家，以及當地的居民。我們有必要想出一個辦法在未來幾年內幫助很多人。（重建）將費時好幾年。」
《路透社》報導，夏威夷州運輸局官員斯尼芬（Ed Sniffen）表示，有超過1萬1000名遊客從茂宜島撤離。他稍早曾說，當地雖有至少16條道路封閉，但機場仍全面運作，航空公司也為了協助旅客離開茂宜島，而調降票價並提供取消機票免責。
《夏威夷即時新聞》（Hawaii News Now）引述官員報導，有至少20人嚴重燒傷，並已由飛機載運到歐胡島（Oahu）。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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