夏威夷野火吞噬小鎮至少53死，拜登宣布為重大災難，上萬人流離失所重建恐需數年

夏威夷野火吞噬小鎮至少53死，拜登宣布為重大災難

（中央社）美國總統拜登今（11）日宣布夏威夷州的野火是「重大災難」，為重災區茂宜島（Maui）釋出聯邦資金。根據茂宜郡官方新聞稿，在拉海納鎮後續又確認17名死者，截至10日中午，死亡人數攀升至53人，並夷平一座歷史小鎮，州長還說，預料死亡人數將顯著增加。

《法新社》報導，白宮在聲明中表示：「今天，拜登（Joe Biden）總統宣布夏威夷州發生重大災難，下令釋出聯邦援助，以補足該州和地方對野火災區的重建行動。」

茂宜島西海岸8日爆發野火，並迅速吞噬濱海的拉海納鎮（Lahaina Town），迫使一些居民逃到海中。

拜登辦公室表示，他今天跟夏威夷州長葛林（Josh Green）通過電話。根據白宮說法，總統「為失去的性命，以及大片土地和房地產被毀，致上最深的哀悼之意」。

葛林今天則說，預料火災死亡人數會「非常顯著地」增加。

他告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）：「1960年，一次大海嘯襲擊大島（又稱夏威夷島），我們死了61人。這次我們的死亡總人數非常有可能會顯著超越當年。」

上萬人流離失所，重建恐需數年

（中央社）美國夏威夷茂宜島當地野火造成的死亡人數上升至53人，並將有數百年歷史的小鎮拉海納局部化為灰燼。已有成千上萬居民急忙逃離家園。

《法新社》報導，茂宜郡政府在聲明中表示：「消防人員持續滅火之際，截至今天在仍活躍的拉海納（Lahaina）大火中一共發現至少36具罹難者遺體。」

夏威夷州緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）在聲明中表示，茂宜島野火從8日上午開始延燒，焚燒面積已超過800公頃，並造成島上住宅、商家、公用設施和3萬5000多位居民面臨危險。

夏威夷州緊急事故管理局指出說：「強陣風和天候乾燥，使得夏威夷大部分地區處於紅色警戒。儘管警報已於今晚解除，但大島（Big Island）和茂宜島卻出現更多火勢。」

一些急於逃生的島民跳入海中，以躲避快速蔓延的野火。

官員昨天稍早說，災情嚴重的拉海納有270多棟建築物受損或摧毀。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，由於茂宜島大片地區遭野火摧殘，夏威夷州副州長魯克（Sylvia Luke）今天表示：「復原之路將很漫長。」

官員表示，茂宜島已有成千上萬居民流離失所。

魯克說：「這些人是在茂宜島投資的小商家，以及當地的居民。我們有必要想出一個辦法在未來幾年內幫助很多人。（重建）將費時好幾年。」

《路透社》報導，夏威夷州運輸局官員斯尼芬（Ed Sniffen）表示，有超過1萬1000名遊客從茂宜島撤離。他稍早曾說，當地雖有至少16條道路封閉，但機場仍全面運作，航空公司也為了協助旅客離開茂宜島，而調降票價並提供取消機票免責。

《夏威夷即時新聞》（Hawaii News Now）引述官員報導，有至少20人嚴重燒傷，並已由飛機載運到歐胡島（Oahu）。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航