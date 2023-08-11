國內出現食腦變形蟲死亡案例，新北通知642人健康監測，張上淳：相關病例全球稀有
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王美華表示，業者今天已經預防性暫停營業，並且清消。與疾管署討論後，考量感染源不明，依傳染病防治法規範，先要求業者提供7月21日至8月9日顧客630人及工作人員12人的名單，將逐一以電話追蹤通知確認健康狀態，並提醒自我健康監測2星期，期間若不適應儘速就醫。
女染食腦變形蟲亡，張上淳：相關病例全球稀有
（中央社）國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，疾管署昨（10）日召開專家會議提出5大防治措施。感染症醫師張上淳說，相關病例全球稀有，親水設施業者確實遵循衛生規範有助降低風險。
衛生福利部疾病管制署前天表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部30多歲女性於7月26日發病、6天後死亡。
台灣大學副校長、感染科醫師張上淳昨天接受媒體聯訪表示，因為全球報告個案都不多，基本上是非常稀有的狀況，評估染病風險很低。
張上淳指出，福氏內格里阿米巴原蟲在淡水環境都可能存在，自然外界的水源環境較難控制，但在游泳池、溫泉等人造親水設施，業者應確實遵循衛生主管機關所訂衛生規範，即可減少水環境污染情況，除阿米巴原蟲，也防範其他病原，降低民眾使用風險。
疾管署發言人曾淑慧接受媒體聯訪表示，昨天已邀集台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成，以及張上淳等人召開專家會議，檢視現階段各項防治作為，並參酌美國、加拿大、澳洲、日本等國家防治措施，提出5大強化防治建議。
決議包含昨天下午由疾管署會同專家及地方政府再次訪視個案曾前往的室內親水設施，詳細檢視設施整體狀況，必要時做進一步採驗。
籲請相關業者落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、自由餘氯量符合1到3ppm等，並完備相關自主衛生管理措施。
請當事業者提供7月21日至8月9日曾至該場域遊憩的民眾名冊，由地方政府進行追蹤關懷至最後1次暴露日後14天。
親水設施業者已於8月9日預防性停業及進行環境清消，業者於完成環境澈底清消，且經地方主管機關同意後才可復業。
發布致醫界通函，籲請醫師診療具疑似症狀個案加強詢問親水設施相關暴露史，並強化民眾衛生教育宣導。
疾管署提醒，目前正值暑假，民眾若戲水、泡溫泉，要避免水進入鼻腔或把頭泡到水中，若在野溪等自然水域，要避免攪動池底淤泥。地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，分別由地方衛生單位及疾管署檢測，預計3到4天可有初步檢驗結果。
此案為國內2011年發生首起個案以來第2例。曾淑慧說，國內持續監測不明原因腦炎，進行病毒、細菌、寄生蟲等41種病原體檢測；2012年至今總計通報2000多案不明原因腦炎，僅有這1例檢出福氏內格里阿米巴原蟲。
女子感染食腦變形蟲亡，新北通知642人健康監測
（中央社）一名女子感染福氏內格里阿米巴原蟲死亡，新北衛生局昨天說，考量感染源不明，已要求室內親水業者提供7月21日至8月9日顧客及工作人員名單共642人，將逐一通知自我健康監測。
國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，新北市政府衛生局下午發布新聞表示，接獲疾管署通知，個案在潛伏期間曾至新北市某室內親水設施，9日會同中央前往採檢由中央帶回檢驗。
衛生局表示，依「營業衛生傳染病防治管理規則」，泳池池水餘氯濃度建議保持每公升1-3毫克（mg/L），現場檢測水池餘氯含量皆未達標準（大池0.86mg/L、小池0.06mg/L）。
衛生局疾病管制科長王美華告訴《中央社》記者，現場輔導業者改善並加強清潔消毒，後續等中央疾管署水質檢驗結果出爐，如確實檢出阿米巴原蟲，將依消費者保護法，開罰新台幣6萬至150萬元。
王美華表示，業者今天已經預防性暫停營業，並且清消。與疾管署討論後，考量感染源不明，依傳染病防治法規範，先要求業者提供7月21日至8月9日顧客630人及工作人員12人的名單，將逐一以電話追蹤通知確認健康狀態，並提醒自我健康監測2星期，期間若不適應儘速就醫。
衛生局說，自我健康監測期間，如果發現有頭痛、發燒、噁心、嘔吐等症狀，儘速就醫時，也請告知醫師有相關的親水設施接觸史。
衛生局說，呼籲民眾於戲水或泡溫泉時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡水中。於自然水域戲水時，也應避免攪動底部池水或淤泥。
至於發病後死亡率約99%，等發病後再就醫是否來得及，衛生局疾病管制科長王美華告訴《中央社》記者，今天與衛生福利部疾病管制署一起舉行專家學者會議，與會者討論後認為，目前只能自我健康監測，這是共識。
王美華說，如果身體不適想諮詢的民眾，可致電衛生局常設24小時傳染病諮詢專線02-22586923詢問。
疾管署討論食腦變形蟲用藥，必要時召開專家會議
（中央社）台灣時隔12年又出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，且尚無有效藥物治療。疾管署昨天表示，正討論相關用藥，仍須評估更多實證，必要時將召開專家會議。
衛生福利部疾病管制署前天表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部30多歲女性於7月26日發病、6天後死亡。
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬昨天接受媒體電訪指出，抗生素對福氏內格里阿米巴原蟲無效，國際上找到有種抗黴菌藥物有一些效果，因臨床經驗不足，無法非常確定使用後效果如何。
台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋在臉書（Facebook）提到，食腦蟲致死率高，目前文獻僅有的5名倖存者還是提供寶貴的治療經驗，可早期使用特殊抗菌藥物米替福新miltefosine（Impavido）治療，這款藥2016年通過美國食藥署核准，但屬於孤兒藥，初步搜尋台灣似乎沒有此藥，如今台灣已有相關案例，政府可以考慮專案進口儲備。
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航