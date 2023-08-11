賴清德出訪巴拉圭過境美國，外交部：中國拉攏中南美媒體進行抹黑大外宣

（中央社）副總統賴清德12日將啟程訪問巴拉圭。國安相關人士昨指出，中國近日拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣，其中還與巴拉圭多家主流媒體簽訂為期1個月的租約，發布挺中反賴內容。

據指出，中國為打壓賴清德此次出訪成效，近日規劃拉攏中南美洲媒體，發動涉台負面外宣，主要做法包含「與巴國媒體簽訂短期租約」、「散布『褒中貶台』內容」、「結合鄰國傳媒擴大效益」。

中國還透過「DMG印紀傳媒」等大陸海外傳媒公司，與巴拉圭「ABC色彩報」、「最新時刻報」、「五日報」等主流媒體簽訂為期1個月的短期租約，規劃在此期間散布「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」、「歡迎中國讓巴拉圭更進步」、「巴拉圭不歡迎台灣政治人物到訪進行選舉作秀」等內容。

此外，中國也協調「中美洲日報」、TV2等瓜地馬拉主流媒體及「新聞報」等尼加拉瓜傳媒，投放反台媒體訊息，並由新華社、人民日報海外版、中國環球電視網等官媒向全球發送，以擴大影響效果。

國安人士研判，回顧此前中國打壓總統蔡英文出訪中美洲邦交國、同時過境美國之行徑；賴清德此次以總統特使身分出訪，中國勢必循前例，對台發動外交打壓、離間台巴雙邊關係之認知戰操弄，並藉故實施軍演挑釁。

根據情資，中共為抗議賴清德此次出訪過境美國，除策動「全美中國和平統一促進會」10日舉辦新聞發布會外，也動員紐約、舊金山親中僑團，分別於12日及16日抵達2地舉辦陳抗活動，並策聯當地具影響力的中文報紙刊登抗議聲明。

國安人士指出，可預見的是，陸媒早已整裝待發，大肆炒作「疑賴論」，再由台灣親中媒體轉引回銷國內同溫社群炒熱議題，老調重彈「戰爭與和平選擇論」，圖謀影響國人及友台盟國認知。

賴清德12日將啟程出訪巴拉圭，出席該國新任總統就職典禮，預計17日返台，期間將過境美國紐約與舊金山。

外交部：已掌握中國收買外媒，打壓台灣正常外交

副總統賴清德將出訪巴拉圭，國安人士透露，中國近日拉攏中南美媒體發動負面外宣。外交部昨（10）日表示，已掌握中國收買他國媒體企圖抹黑及打壓台灣之舉，將及時澄清各項不實報導。

外交部發布新聞稿指出，中國打壓台灣外交空間一向不遺餘力，並持續利誘國內外的媒體接二連三釋放醜化台灣外交工作的假訊息，對民眾進行認知作戰，並企圖干擾賴副總統出訪，外交部呼籲各界認清真相，切勿落入中方圈套而遭誤導。

外交部表示，已掌握中國收買他國媒體企圖抹黑及打壓台灣正常外交作為之舉，外交部及外館除持續密切掌握相情況，及時澄清各項不實報導，也正告北京當局，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與友邦的往來是國家主權的正常作為，不容其他國家置喙，也不會屈服於中國威權政府的脅迫。

外交部表示，台灣將堅守自由民主的價值，聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，積極爭取國際的認同及支持，拓展台灣應有的國際地位。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範