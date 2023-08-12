TNL+ 2023/08/12,
科學

尋找「暗物質」，英國科學家將在約克郡地下914公尺建造粒子探測器

尋找「暗物質」，英國科學家將在約克郡地下914公尺建造粒子探測器
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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布爾比地底實驗室在過去數十年間，發展出了1套先進的暗物質探測技術，除了有2款WIMPs探測器外，也擁有能夠屏蔽掉大多數背景輻射的低背景輻射環境，讓WIMPs的直接搜尋能夠繼續進行。

文：賴明君

人類肉眼可見，或是能夠以儀器偵測到的物質，僅佔了宇宙中所有物質的5％，其餘部分由暗物質與暗能量所組成。為了找到至今尚未被偵測到的暗物質組成粒子，英國的科學家們，將在約克郡（Yorkshire）的布爾比礦場（Boulby Mine）中，建造1個距離地表3000英尺（約914公尺）的地底粒子探測器（particle detector）。

組成暗物質的WIMPs

宇宙中的物質由5％的一般物質、68％的暗能量，以及27％的暗物質所組成。科學家們相信，在宇宙加速膨脹的過程中，星球之所能夠聚在一起，而不是隨著宇宙的擴張而逐漸遠離，是因為暗物質所提供的重力吸引所導致。畢竟可偵測到的一般物質，並不足以提供那麼強的重力，讓物質聚集。

科學家們將暗物質的組成粒子稱作「大質量弱相互作用粒子」（Weakly Interacting Massive Particles，以下簡稱WIMPs）。這些如膠水一般，將星系黏在一起的WIMPs具有質量，但很少與其他物質進行作用，因此至今尚未有科學家成功觀測到。

倫敦大學學院（University College London）指出，科學界目前共有3種尋找WIMPs的途徑，分別為間接搜尋（indirect）、加速器搜尋（accelerator），以及直接搜尋（direct）。間接搜尋是利用位於太空與地面的儀器，搜尋WIMPs衰變所產生的訊號；加速器搜尋則是利用大型強子對撞機（Large Hadron Collider），在粒子對撞的過程中，推算WIMPs的質量。

不過間接搜尋的方式，容易被其他物質給影響，而加速器搜尋則難以維持粒子的穩定性。因此科學家們傾向以直接搜尋的方式，來尋找組成暗物質的WIMPs。而直接搜尋WIMPs的方式，需要將探測器設置在遠離地表的地底深處，才能夠屏蔽掉其他的宇宙射線與背景輻射。

布爾比地底實驗室

倫敦大學學院的加格（Chankaur Ghag）教授向《衛報》表示，英國的科學家們，將在約克郡布爾比礦場的地底，建造一個距離地表3000英尺（約914公尺）的粒子探測器。

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