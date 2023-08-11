台灣住宿設施採用tripla Book來增加直接預訂量

公司預訂網站的轉化率是平均水平的4倍。

台北2023年8月10日 /美通社/ -- 為住宿設施提供 IT 解決方案的 tripla Co., Ltd.宣佈，台灣已有20家住宿設施安裝了該公司的住宿預訂引擎「tripla Book」。隨著Hub Hotel Group和SWIIO Hotel等台灣領先連鎖酒店也陸續安裝「tripla Book」，該引擎的全球安裝總數現已超過2,000。

對於住宿設施而言，增加自有網站的預訂量是降低佣金成本和增加回頭客的重要手段，這也是全球酒店業所面臨的共同挑戰。特別是在台灣，過夜客人的數量尚未恢復到新冠疫情前的水平，因此更需要最大限度增加收入。然而，很多台灣本土的預訂引擎並不方便用戶使用，導致客人難以進行預訂，或無法提供可帶來回頭客的功能，而超過80%的住宿預訂是由在線旅行社（OTA）完成的。

因此，tripla一直在努力改進其預訂引擎，以便在提升便捷性的同時，提高其網站的預訂率和重複預訂量。此外，得益於tripla Book已對接配備身份驗證服務的本地支付網關服務，以及覆蓋60%以上台灣住宿設施的四大物業管理系統（PMS）和渠道管理器，現在更多酒店可以使用該引擎。

tripla Book經過精心設計，不僅提供便於預訂的用戶界面和用戶體驗（UI/UX），還配備了很多增收功能，其中包括會員功能，該功能被視為獲取回頭客的關鍵功能。除了可在公司自有網站上設定最低價格的最優惠價功能，以及可輕鬆發放優惠券的優惠券功能外，該系統還提供本地預訂引擎無法提供的服務，如多語言支持和納入Google酒店搜索等標準功能。

事實上，安裝了tripla Book的台灣酒店的內部預訂比例從0.1%提高到了7%，內部預訂網站的轉化率（CVR）也從1%提升至8%，約為台灣住宿預訂網站平均轉化率（一般約為2%）的四倍。

Hub Hotel Group總裁David Wei表示：「tripla Book讓酒店經營者能夠靈活使用各種功能。多語言支持、促銷和會員制等實用功能可增加直接預訂量。此外，通過使用該引擎，酒店還可以在Google酒店廣告中列出官網的客房價格，從而增加我們網站的曝光率。」

欲瞭解更多信息，請訪問https://tw.tripla.io/。

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