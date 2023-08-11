2023/08/11,
美加

美國2022自殺報告：自殺人數近5萬成歷史新高、槍枝為主要工具

美國2022自殺報告：自殺人數近5萬成歷史新高、槍枝為主要工具
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其他年齡區間的自殺死亡率與2021年相比，皆呈現增加的趨勢，不過10歲至24歲的自殺死亡率，則減少了8.4％。美國疾管署官員指出，這可能是由於大眾越來越重視青少年心理健康議題，並在學校等機構推動相關預防措施。

美國疾管署（Centers for Disease Control and Prevention）昨（7）日公布了去（2022）年的自殺統計數據。2022年全美自殺人數來到歷史新高，較前（2021）年相比，成長了2.6％，人數來到4萬9449人。

去年男性自殺人數為3萬9255人，女性則為1萬194人，與前年相比，分別增加了2.3%與3.8％。

在種族層面，白人的自殺人數是所有種族中最高的，為3萬7459人，佔2022年總自殺人數中的75％；自殺人數第2高的是拉丁裔，為5120人；第3高的則是非裔，為3825人；亞裔排名第4，人數為1458人，自殺人數與前年相比增加了5.7％。

若以年齡層做區分，自殺人數最多的是25歲至44歲這個區間，人數為1萬6834人；第2高為45歲至64歲，人數較前年增加6.6%，來到1萬5632人；人數第3高的是大於65歲的民眾，增加比例為所有年齡層中最高的，達到8.1%，自殺人數為1萬433人；自殺人數最低的年齡區間為10歲至24歲，2022年此區間共有6529人死於自殺。

直得注意的是，多數年齡區間的自殺死亡率與前年相比，皆呈現增加的趨勢，不過10歲至24歲的自殺死亡率，與前年相比，減少了8.4％。《美聯社》報導引述疾管署官員指出，這可能是由於大眾越來越重視青少年心理健康議題，並在學校等機構推動相關預防措施。

報告也指出，2021年每11分鐘，就有1人自殺死亡。且全美國有1230萬的成人，有自殺的念頭、350萬的成人做了自殺的計畫、170萬名成人嘗試自殺。

槍枝為主要自殺工具

根據《美聯社》的報導，美國自殺預防基金會（American Foundation for Suicide Prevention）的副總經理哈卡維-弗里德曼（Jill Harkavy-Friedman）表示，心理健康問題，以及美國槍枝供應量增加、擁槍家庭數增加，是自殺人數提高的原因。

而美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）於今（2023）年7月27日公布的1項報告指出，美國以槍枝自殺死亡的人數在去年創下歷史新高，2022年共有2萬6993人以槍枝自殺死亡，有將近55%的自殺死亡民眾是以槍枝自殺。而以槍枝自殺的人數，比被他人槍殺者來得多。2022年被他人槍殺死亡者共有1萬9592人。

這份報告也指出，槍枝是美國兒童與青少年（1歲至19歲）的主要死因。2022年共有4590位兒少，以槍枝自殺，或是被槍殺。而兒少的槍枝死亡率（自殺、他殺）在過去10年間，增加了87％。去年兒少的槍枝死亡率與前年相比，雖然下降了3%，但依舊是過去25年來第2高的。

約翰霍普斯金大學的報告也指出，槍枝不成比例地影響非裔兒少的死亡率。非裔兒少以槍枝自殺的比例，在2022年首度超過了白人兒童與青少年。而自2003年至2022年，非裔兒少的自殺率增加了2倍。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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