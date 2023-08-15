建構多元樣貌的共同體台灣，避免「台灣」二字成為類似「中國」、「中華民族」的霸權框架

文：陳嘉霖（法學博士／台灣韜略策進學會研究員）

從2000年首次政黨輪替之後，至2014年太陽花學運，台灣意識逐漸抬頭，去中國化、本土化的意識型態漸成主流。反映在社會運動、政治運動上，包含台灣正名運動、國家正常化、獨立公投等，「台灣」二字儼然是過去20多年來最煽動人心的字眼。然而，就筆者的觀察，泛獨派在認識論方面，對於台灣的定義似乎是從「否證」及批判的方法論途徑，定錨於「台灣不是中國的一部分」、「台灣人不是中國人」或「台灣還不是正常國家」等論述，但是卻少於正面理解什麼是「台灣」？誰是台灣人？台灣在哪裡？

就筆者過去曾是獨派政治工作者的經歷與觀察，許多獨派人物對於台灣與中國之間的世界觀，是屬二元對立。在這種二元結構中，加上台灣曾經歷數百年的殖民統治，內在多元結構已被破壞或壓抑，「台灣」在許多人的認知裡面成了一元、同質性存在，這是嚴重錯誤的偏誤。

當前台灣獨派史觀的主流構成，其實與早年黨外運動的政治受難及「本省與外省」的衝突經驗有關。被中國在台勢力迫害、壓迫等不正義的遭遇，是台灣獨立運動最起點的能量。這樣的獨立運動脈絡，發展至今變成了以福佬人為主的政治觀點，所謂的「咱攏是台灣人」內含的「我群」認同，其實也就單指福佬族群、次要是客家族群，而其他族群長期消失在台灣主流獨派的世界觀裡。「咱攏是台灣人」不僅是去中國化的，也是同質性的建構過程，然而這完全違背這座島嶼的真實特質。

「多樣性」是上天對台灣最初的安排，就如同台灣擁有世界數一數二的生物多樣性一樣，台灣本是多族群的國家。台灣地處亞太樞紐，漫長歲月之中的人類遷徙與複雜地形而發展出來的高密度南島語群數量，加上當代全球化下的資本分工體系帶來的勞動人口移住，東南亞新移民、移工與台灣的關聯日益增強。然而不論是南島語族或是東南亞族裔，在獨派的「台灣」概念中始終處於邊緣的地位，這樣的處境不僅是不正義的，也將阻礙台灣國家再建構，因此必須被正視。

以台灣原住民族而言，不僅在台灣獨派政治運動中完全不具話語權，在近年台灣意識抬頭之後的「轉型正義」政治工程中，原住民族也持續遭遇不正義的對待。在台派主流的「中國人壓迫台灣人」歷史視野中，福佬人壓迫原住民族的歷史事實卻被迴避。而且以福佬人為主的台灣社會，即使存在著當代原住民族文化復興的議題，卻往往落入「漢族中心主義」下的「異族的凝視」，或是被置入在資本主義架構中，文化舞台化、櫥窗化的趨勢，只為取悅政客及觀光客，讓部落族人與自身文化產生異化與疏離，從中國殖民轉變為經濟殖民或是福佬霸權，解殖之路遙遙無期。

另一個被主流的「台灣人」概念所排除的，就是為數眾多的東南亞新住民。不論是婚姻嫁娶或是勞動移動人口，目前約有83萬東南亞籍人士在台灣生活，已經成為漢族之外台灣的第二大族群。相較於台灣原住民族過去與福佬、客家或中國人在這座島嶼上複雜的糾葛與衝突經驗，「台灣人」對這些東南亞族裔，更多的是陌生、誤解及歧視。其飲食文化、母國政經概況、服飾穿著及宗教信仰，台灣社會一直抱持較為負面的態度。

以伊斯蘭教信仰為例，穆斯林在台灣就時常面臨被壓迫的境遇，例如2012年8月就發生族群文化歧視的事件，當時大批印尼籍移工在台北車站大廳聚會慶祝穆斯林開齋節，這個文化活動竟引起其他台灣民眾的恐慌，將其現象視為隱患與危機，而屬於國家權力一環的台灣鐵路公司也拉起封鎖線隔離穆斯林群眾，並限制活動範圍。

單是印尼籍在台穆斯林就高達25.5萬，而以自由、開放、多元民主自居的台灣，竟對穆斯林文化聚會有如此偏差的認知，顯見台灣社會對於東南亞族裔的漠視與蔑視。除此之外，其他日常生活中埋藏的歧視不計其數，更遑論83萬東南亞族裔在台灣本土化過程中能否佔有一席地與擁有話語權。

台灣獨立運動必須重新建構「台灣」概念，如果獨派打造的是單一想像的「同質性台灣」，而且是以福佬、客家等優勢族群的想像為依歸，在價值層面的錯誤，其實跟威權中國差異不大。主流政治運動口中的「我們都是台灣人」，僅是以福佬人的生命經驗為樣板，以自身的語言、文化與歷史感為台灣典範，超出這個範圍的「都不是台灣人」，原住民族、東南亞族裔都在這個版本的「台灣」中消失了。

這座島嶼過去百年來的被殖民經驗，可以說是同質化的歷程，尤其是中華民國政權來到台灣之後，摧毀台灣的多元社會結構與族群認同，建立單一的中華民族想像，打造虛假的中國認同情節，所有人都成了「中國人」。而當代台灣獨立運動批判中國霸權，卻也不自覺成為類似的霸權。如果獨立工作是要否認並解構「中華民族」這種殖民觀點，卻在建構「台灣」概念過程中打造了另一個同質性霸權框架。

「中國做為一個同質性的存在且不可分割」與「台灣做為一個同質性的存在且不可分割」，這兩個觀念在目前所謂統獨爭論中分別占有很主流的思維位子，但在邏輯上卻有相同的霸道底蘊。台灣獨派批判中國政權對於台灣、香港及東突厥斯坦的霸道，但卻也用相同的霸道面對島內的原住民族、東南亞族裔等：不允許、不認同少數族群擁有和多數族群不一樣的面貌。