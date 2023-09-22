小孩說肚子痛，檢查卻一切正常？小兒腸胃科醫師談「功能性腹痛疾患」
我們想讓你知道的是
小朋友頻喊肚子痛，但檢查卻一切正常？「兒童功能性腹痛疾患」往往是檢查沒有結果，但腹痛怎麼也好不了的病症。即使醫師根據腹痛的位置與特徵診斷出來，但到底什麼是「功能性腹痛疾患」呢？好虛幻的診斷，讓人不知道該怎麼辦。
慢性腹痛一般定義為超過兩個月（或三個月）的肚子痛。醫師透過詳細的問診、身體檢查，安排適當的檢驗，可以解答大部分的問題。但「兒童功能性腹痛疾患」往往是檢查沒有結果，但腹痛怎麼也好不了的病症。即使醫師根據腹痛的位置與特徵診斷出來，但到底什麼是「功能性腹痛疾患」呢？好虛幻的診斷，讓人不知道該怎麼辦。
我們的腸胃道有一套自己的神經系統，稱為腸神經系統，它負責腸胃道消化、吸收、蠕動與分泌的功能，有著「第二大腦」的稱號。腸神經系統與中樞神經系統（大腦）間平常會不斷進行上對下、下對上的訊息傳遞，透過「腸-腦軸」彼此互相影響。
正常的時候，我們不會意識到身體器官的運作。
但是功能性腹痛的患者卻對腸胃正常運作的感覺非常強烈。這是怎麼回事呢？
目前醫學認為「功能性腹痛疾患」的原因來自於腸胃道與大腦間的交互作用異常（disorders of gut brain interaction）。
致病的機制其實相當複雜。某些人因為基因的影響特別容易受到後天因素的干擾而致病。後天的干擾因素包括生理因素：腸道菌相不佳、使用抗生素、腸道感染或過敏以及腸道蠕動障礙；心理社會因素：幼時身體遭遇的疼痛或傷害、家庭壓力、教養衝突、受虐經驗、焦慮、憂鬱或壓力事件以及應對問題的能力不足等。
在嬰兒及孩童時期正是腸-腦軸發展的重要階段，也是最脆弱易受傷害的階段。在此階段遭受到上述干擾因素傷害的人，就有可能導致腸-腦交互作用異常，最後發展成為「功能性腹痛疾患」。
腸-腦交互作用異常會產生內臟過度敏感的現象（visceral hypersensitivity）。也就是腸胃道對於疼痛的閾值降低了，所以即便是很平常的腸胃蠕動、擴張壓力、或化學刺激都會變成疼痛的感覺。就像是過度敏感的警報器，一隻蒼蠅飛過去就會觸發警報。
另一個腸-腦交互作用異常的結果是中樞過度警覺（central hypervigilance）。除了對疼痛做出強烈反應之外，大腦還會不斷搜索身體疼痛的訊號，甚至關注一切跟疼痛相關的訊息。這樣一來，疼痛的症狀會被加強甚至延續。
最後就是漫長的腹痛。孩子沒辦法上學，對於腹痛產生焦慮與憂鬱，無法好好交朋友，爸媽也沒辦法好好上班。功能性腹痛的症狀往往會持續數月到數年不等。
根據「羅馬標準第四版」（Rome IV criteria），兒童功能性腹痛疾患分為四類，分別是功能性消化不良、腸躁症、腹部偏頭痛與其他未分類的功能性腹痛，各自有明確的診斷標準。
在治療期間，除了對疾病的認知外，設定符合實際的目標也是很重要的步驟。追求快速消除疼痛是不可能達成的，治療目標應著眼在恢復日常生活功能（上學、參與課外活動等）。
兒童功能性腹痛的治療必須涵蓋生理、心理與社會各面向，才會有令人滿意的治療成效。生理部分除了醫師建議的藥物與益生菌之外，維持規律作息、充足睡眠與適量運動非常重要。飲食的部分目前在兒童沒有特殊建議，但還是可以跟醫師就個別狀況討論。
心理層面則是可以透過一些放鬆練習來強化疼痛的應對技巧。另外如果有焦慮與憂鬱的問題，一定要妥善處理。這個部分有時需要專業的身心科醫師與心理治療師協助。由於復原的過程很漫長，家庭與學校的支持也不可或缺。
希望透過這篇簡單的衛教，讓孩子與家長更了解「兒童功能性腹痛」的全貌，有了這一層理解，就更能支持、陪伴孩子渡過難關。
本文經小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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