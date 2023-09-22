小孩說肚子痛，檢查卻一切正常？小兒腸胃科醫師談「功能性腹痛疾患」

文：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

慢性腹痛一般定義為超過兩個月（或三個月）的肚子痛。醫師透過詳細的問診、身體檢查，安排適當的檢驗，可以解答大部分的問題。但「兒童功能性腹痛疾患」往往是檢查沒有結果，但腹痛怎麼也好不了的病症。即使醫師根據腹痛的位置與特徵診斷出來，但到底什麼是「功能性腹痛疾患」呢？好虛幻的診斷，讓人不知道該怎麼辦。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

我們的腸胃道有一套自己的神經系統，稱為腸神經系統，它負責腸胃道消化、吸收、蠕動與分泌的功能，有著「第二大腦」的稱號。腸神經系統與中樞神經系統（大腦）間平常會不斷進行上對下、下對上的訊息傳遞，透過「腸-腦軸」彼此互相影響。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

正常的時候，我們不會意識到身體器官的運作。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

但是功能性腹痛的患者卻對腸胃正常運作的感覺非常強烈。這是怎麼回事呢？

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

目前醫學認為「功能性腹痛疾患」的原因來自於腸胃道與大腦間的交互作用異常（disorders of gut brain interaction）。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

致病的機制其實相當複雜。某些人因為基因的影響特別容易受到後天因素的干擾而致病。後天的干擾因素包括生理因素：腸道菌相不佳、使用抗生素、腸道感染或過敏以及腸道蠕動障礙；心理社會因素：幼時身體遭遇的疼痛或傷害、家庭壓力、教養衝突、受虐經驗、焦慮、憂鬱或壓力事件以及應對問題的能力不足等。

在嬰兒及孩童時期正是腸-腦軸發展的重要階段，也是最脆弱易受傷害的階段。在此階段遭受到上述干擾因素傷害的人，就有可能導致腸-腦交互作用異常，最後發展成為「功能性腹痛疾患」。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

腸-腦交互作用異常會產生內臟過度敏感的現象（visceral hypersensitivity）。也就是腸胃道對於疼痛的閾值降低了，所以即便是很平常的腸胃蠕動、擴張壓力、或化學刺激都會變成疼痛的感覺。就像是過度敏感的警報器，一隻蒼蠅飛過去就會觸發警報。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

另一個腸-腦交互作用異常的結果是中樞過度警覺（central hypervigilance）。除了對疼痛做出強烈反應之外，大腦還會不斷搜索身體疼痛的訊號，甚至關注一切跟疼痛相關的訊息。這樣一來，疼痛的症狀會被加強甚至延續。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

最後就是漫長的腹痛。孩子沒辦法上學，對於腹痛產生焦慮與憂鬱，無法好好交朋友，爸媽也沒辦法好好上班。功能性腹痛的症狀往往會持續數月到數年不等。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

根據「羅馬標準第四版」（Rome IV criteria），兒童功能性腹痛疾患分為四類，分別是功能性消化不良、腸躁症、腹部偏頭痛與其他未分類的功能性腹痛，各自有明確的診斷標準。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

在治療期間，除了對疾病的認知外，設定符合實際的目標也是很重要的步驟。追求快速消除疼痛是不可能達成的，治療目標應著眼在恢復日常生活功能（上學、參與課外活動等）。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

兒童功能性腹痛的治療必須涵蓋生理、心理與社會各面向，才會有令人滿意的治療成效。生理部分除了醫師建議的藥物與益生菌之外，維持規律作息、充足睡眠與適量運動非常重要。飲食的部分目前在兒童沒有特殊建議，但還是可以跟醫師就個別狀況討論。

心理層面則是可以透過一些放鬆練習來強化疼痛的應對技巧。另外如果有焦慮與憂鬱的問題，一定要妥善處理。這個部分有時需要專業的身心科醫師與心理治療師協助。由於復原的過程很漫長，家庭與學校的支持也不可或缺。

希望透過這篇簡單的衛教，讓孩子與家長更了解「兒童功能性腹痛」的全貌，有了這一層理解，就更能支持、陪伴孩子渡過難關。

Photo Credit：小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師

本文經小肚肚-小兒腸胃科 賴馥蘋醫師授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航