菲中關係緊張， 菲政府喊停22項中資馬尼拉灣填海工程計劃
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受到近日中國海警船水炮攻擊事件影響，菲中關係陷入緊張，菲環境部長10日宣布中資在馬尼拉灣填海造陸的22項計畫都已暫停，而美國駐菲大使館也表示贊同，因為大使館就位在馬尼拉灣旁。
（中央社）中國海警近日阻撓菲律賓船隻前往南海仁愛暗沙運補，兩國關係緊張之際，馬尼拉當局宣布，已暫停由中國企業承包的馬尼拉灣填海工程，等待政府對其進行環境和社會影響審查。
菲律賓海巡隊和軍方近日指控中國海警船5日在南海發射高壓水柱並以危險動作攔截菲國海巡船和補給船，阻撓菲國運送物資給駐守在仁愛暗沙的菲國官兵。
菲中關係緊張之際，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）10日前往視察負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）總部，聽取西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）就中國海警發射高壓水柱事件進行簡報。
另一方面，GMA新聞網和菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）在總統府舉行的記者會中宣布，馬尼拉灣填海造陸的22項計畫目前都已暫停，「全部都在審查中」。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日表示，將暫停馬尼拉灣填海造陸的多項計畫。
美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）2日說，美方已向菲國政府就馬尼拉灣填海造陸計畫對環境、馬尼拉和周邊區域的自然災害防禦及商業的潛在長期負面和不可逆轉影響表達疑慮。
美國駐菲大使館位於馬尼拉灣旁，填海造陸計畫預計將對使館周邊環境造成直接影響。
甘戈帕迪耶表示，美方也對中國交通建設公司參與填海造陸計畫表達關切。美國商務部於2020年以協助北京軍事化南海島嶼為由，對中國交建公司等中國國營企業祭出制裁。
至少3名菲國參議員對暫停填海造陸計畫的決定表示歡迎。參議員維亞（Cynthia Villar）日前警告，馬尼拉灣填海工程可能導致馬尼拉都會區拉斯皮納斯市（Las Piñas）和周邊區域降雨時出現6到8公尺淹水。
菲國眾議院副多數黨領袖杜爾弗（Erwin Tulfo）也提交決議案，尋求調查馬尼拉灣填海工程是否因中國公司參與而存在國家安全風險。
決議案指眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）發現近百名中國船員在馬尼拉都會區巴賽市（Pasay）酒吧聚會。
杜爾弗接受ABS-CBN新聞台訪問時說：「我們如何確定他們只是正在享樂的普通船員？如果他們是中國人民解放軍成員或蒐集資訊的中國情報員怎麼辦？」
他表示，參與馬尼拉灣填海工程的其中一家中國公司也參與北京在南海的空軍和海軍基地建設。
杜爾弗說，馬尼拉灣目前約有60艘中國船隻，在當地從事疏浚和填海活動已好幾個月。
他表示，假設每艘船有20名船員，這意謂超過1000名中國人可能可以自由地在菲律賓上岸。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航