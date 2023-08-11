菲中關係緊張， 菲政府喊停22項中資馬尼拉灣填海工程計劃

（中央社）中國海警近日阻撓菲律賓船隻前往南海仁愛暗沙運補，兩國關係緊張之際，馬尼拉當局宣布，已暫停由中國企業承包的馬尼拉灣填海工程，等待政府對其進行環境和社會影響審查。

菲律賓海巡隊和軍方近日指控中國海警船5日在南海發射高壓水柱並以危險動作攔截菲國海巡船和補給船，阻撓菲國運送物資給駐守在仁愛暗沙的菲國官兵。

菲中關係緊張之際，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）10日前往視察負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）總部，聽取西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）就中國海警發射高壓水柱事件進行簡報。

另一方面，GMA新聞網和菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）在總統府舉行的記者會中宣布，馬尼拉灣填海造陸的22項計畫目前都已暫停，「全部都在審查中」。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日表示，將暫停馬尼拉灣填海造陸的多項計畫。

Photo Credit: 中央社 馬尼拉當局10日宣布，已暫停由中國企業承包的馬尼 拉灣填海工程，等待政府對其進行環境和社會影響審 查。圖為位於美國駐菲大使館旁的馬尼拉灣多羅邁特 （Dolomite）人造海灘，攝於7月5日。

美國駐菲大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）2日說，美方已向菲國政府就馬尼拉灣填海造陸計畫對環境、馬尼拉和周邊區域的自然災害防禦及商業的潛在長期負面和不可逆轉影響表達疑慮。

美國駐菲大使館位於馬尼拉灣旁，填海造陸計畫預計將對使館周邊環境造成直接影響。

甘戈帕迪耶表示，美方也對中國交通建設公司參與填海造陸計畫表達關切。美國商務部於2020年以協助北京軍事化南海島嶼為由，對中國交建公司等中國國營企業祭出制裁。

All 22 of the Duterte-administration-approved reclamation projects in Manila Bay are suspended, Environment Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga said on Thursday, Aug. 10.



READ: https://t.co/JLNagjrs2D pic.twitter.com/YEi2bOmLCp — Manila Bulletin News (@manilabulletin) August 10, 2023

至少3名菲國參議員對暫停填海造陸計畫的決定表示歡迎。參議員維亞（Cynthia Villar）日前警告，馬尼拉灣填海工程可能導致馬尼拉都會區拉斯皮納斯市（Las Piñas）和周邊區域降雨時出現6到8公尺淹水。

菲國眾議院副多數黨領袖杜爾弗（Erwin Tulfo）也提交決議案，尋求調查馬尼拉灣填海工程是否因中國公司參與而存在國家安全風險。

決議案指眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）發現近百名中國船員在馬尼拉都會區巴賽市（Pasay）酒吧聚會。

杜爾弗接受ABS-CBN新聞台訪問時說：「我們如何確定他們只是正在享樂的普通船員？如果他們是中國人民解放軍成員或蒐集資訊的中國情報員怎麼辦？」

他表示，參與馬尼拉灣填海工程的其中一家中國公司也參與北京在南海的空軍和海軍基地建設。

杜爾弗說，馬尼拉灣目前約有60艘中國船隻，在當地從事疏浚和填海活動已好幾個月。

他表示，假設每艘船有20名船員，這意謂超過1000名中國人可能可以自由地在菲律賓上岸。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範