兆豐辦理財夏令營 從小扎根金融教育

兆豐銀行指出，隨著投資理財資訊的快速傳遞，年輕世代越來越早接觸理財，根據內部統計資料顯示，自2021年底以來，18歲以下的理財客戶數逐年遞增，成長幅度約為8%，反映年輕世代投資理財意識不斷提高。兆豐銀行表示，9至11歲的國小學童對數字和計算已有基本的認識，父母更應該把握教育孩子管理金錢的黃金時期，讓孩子從小培養良好的理財習慣。

在本次活動課程中，從讓孩子每天「記帳」做起，開啟認識金錢的第一步，藉由每個月收入、支出記帳，引導從生活事務中了解如何區分「需要」與「想要」，學會珍惜並量入為出。另外，兆豐銀行也發揮金融外匯領域專業，透過貨幣世界、保險小學堂、投資百寶箱、機器人理財等課程，讓孩子們對金融知識有更深入的了解。

Photo Credit : 兆豐銀行 兆豐銀行舉辦理財夏令營，推動理財教育從小札根啟蒙，善盡企業社會責任。雷仲達董事長（中）、胡光華總經理（左）共同出席與小朋友合影留念。

為了讓孩子贏在起跑點，兆豐銀行提供「MegaLite」數位存款帳戶專屬理財優惠方案，首3筆基金定期定額交易，享免收申購手續費優惠，扣款達24次(含)以上還免收信託管理費，每次扣款金額最低只要新台幣100元，協助父母有計畫地幫孩子做好理財規劃，穩健規劃教育基金與財富傳承，比別人更早一步開始累積財富。

※活動詳情及限制請見兆豐銀行官網活動訊息公告，或親洽各分行理財專員，其餘未盡事宜，悉依兆豐銀行公告活動辦法為主；投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。