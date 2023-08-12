TNL+ 2023/08/12,
動漫

【電玩】《柏德之門III》：老玩家等待23年的CRPG經典續作，值得入坑嗎？

【電玩】《柏德之門III》：老玩家等待23年的CRPG經典續作，值得入坑嗎？
圖片來源：《柏德之門III》

我們想讓你知道的是

《柏德之門III》能在當前推出，對CRPG或《龍與地下城》粉絲而言，無疑是一份等待超過二十年的禮物。從2000年的《柏德之門II：安姆疑雲》計起，不算上中間零星的加強版或資料片，等於是經歷近二十三年，才有正統續作問世，堪稱真正的「有生之年」系列。

你意識到魔網讓你們二人合而為一。你只要幻想，蓋爾便會得知：

  1. 想像著親吻他。先是輕柔啄弄，然後是熱情如火。
  2. 想像你與蓋爾十指緊扣，浪漫地散著步。
  3. 想像一腳踢在他的肚子上。
  4. 想像他的腦袋被釘在尖樁上。
  5. 什麼也不想。這不是個好主意。

──《柏德之門III》旁白

今（2023）年三月，《龍與地下城：盜賊榮耀》電影上映，受到許多桌遊／RPG同好及觀眾好評，被視為以《龍與地下城》為基礎發展的傑作。可惜因為檔期安排失誤、宣傳策略不周等因素，讓電影叫好不叫座，結算院線收支是實質虧損。所幸製作及發行商仍有意開發後續，影迷若想看到相關故事的之後發展，依然值得期待。

在那之前，就先來試試最新上市的《柏德之門III》吧。

最早在1998年底發行的初代《柏德之門》，普遍被視為CRPG（Computer Role-Playing Game）的經典。然而，作為將桌上型角色扮演遊戲（Tabletop Role Playing Game, TRPG）搬上電腦的這種遊戲類型，由於規則相對複雜，普遍而言還是比較小眾。

加上腳本寫作難度很高，使得包括《冰風之谷》、《絕冬城之夜》、《異域鎮魂曲》等作品或系列，雖然大名鼎鼎，續作卻始終無以為繼。加上當代遊戲設計更強調立即性的感官刺激和成就感，CRPG慢熱、重視故事鋪陳的特性，在過去便更難受到大眾青睞。

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圖片來源：《異域鎮魂曲》
《異域鎮魂曲》被不少人視為西方奇幻RPG的巔峰，但較難親近的內容也使其曲高和寡。

也因此，《柏德之門III》能在當前推出，對CRPG或《龍與地下城》粉絲而言，無疑是一份等待超過20年的禮物。從2000年的《柏德之門II：安姆疑雲》計起，不算上中間零星的加強版或資料片，等於是經歷近23年，才有正統續作問世，堪稱真正的「有生之年」系列。

首日暴衝伺服器卡卡：CRPG創紀錄的關注度

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圖片來源：《柏德之門III》
等了20多年，許多老玩家已經迫不及待重返柏德之門。

負責開發的拉瑞安工作室（Larian Studios），早在2020年，就已經有發布本作部分前期內容的「搶先體驗版」（Early Access, EA）。不過，8月3日晚間23：00開放正式版下載時，仍然因為同時湧入過多玩家流量，導致Steam伺服器一度降速。比預期數量還更多的熱情玩家或許令人意外，但癥結點更在於：官方沒有提供先行預載，主程式也和EA版不通用，才導致玩家必須在同一時間登入下載。

以一款容量高達122GB的超巨型遊戲而言，不開放預載，多少是有點不明智的。從結果來看，《柏德之門III》因此又創造了新的話題性，為聲勢和買氣推波助瀾，當然可喜可賀。但那也是Steam伺服器夠給力有撐下來，要不然到時候客訴電話還不被打爆？

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