2023/08/12,
運動

遊走灰色地帶，誠信何在？談林子偉和王柏融交易案對聯盟造成的傷害

遊走灰色地帶，誠信何在？談林子偉和王柏融交易案對聯盟造成的傷害
Photo Credit: 圖片擷取自「Rakuten Monkeys」臉書

我們想讓你知道的是

樂天拿出大包裹打算交換林子偉，撇開誰搶劫誰被搶，誰划算誰吃虧之外，這次交易有更值得關注之處，在最糟的狀況下，此一交易是否有更值得注目與討論之處？事實上，球員在交易過程中可能面臨極大風險，甚至可能會打出仲裁官司，為了避免這個情況，也避免成立30年的中職再度走草創、人治的回頭路，中職會長應該跳出來中止這筆交易。

文：大艦巨砲主義萬歲！

中華職棒，震撼彈。

林子偉換王柏融，而且還可能再多帶更多包裹，我想大家應該都很想知道「還有誰」，而且球迷應該也想看這些討論，不過在這裡，我想提出另一個切入的層面，就是大家可能不太喜歡的法律野球。

先說在前面，不管這個交易最後是否能成功，我認為在報紙報導為真的前提下，會長應該要出面喊停。

中職規章漏洞

至於為什麼呢，理由很簡單，在中華職棒規章的交易規則裡，並沒有談到如何交易「還沒加入，但是確定必須加入」的球員，因此才會切成兩筆交易。

有一位先進大德對這筆傳聞中的交易做出非常準確的評價，就是：「規章沒寫可以，知道沒寫可以而故意拆成兩筆規避，這是擺明了違規，跟期約賄選的意思一樣，一個正常的聯盟是不會准的。」

中華職棒該不該是個正常的聯盟，這可是個好問題。

可能會有人說，交易有什麼不好，不是平常都嫌沒有交易，現在交易來了不是嗎？

誠然，有交易是好事，可是還是希望在規則內交易，而不是憑默契、憑私約規避應該負擔的權利和義務，同時也可能衍生有害球員權益的狀況下進行交易。

至於該怎麼說呢，先從交易最理想的狀況談起吧。

「確定會加入，但是還沒加入」的球員可以被交易？

首先要先說明，根據中職規章，王柏融回歸中職就是樂天所屬球員，這是板上釘釘的事情，所以不存在「出售議約權」，因為他的契約權是由承接Lamigo的樂天所有，說「議約權」應該是方便解釋王柏融現在的狀況。

如前所述，中華職棒並不允許交易「確定會加入，但是還沒加入」的球員，林子偉勢必要和臺鋼先談合約，成為簽約之後成為臺鋼球員，然後再和樂天交易。

接著王柏融回歸中職，依據旅外球員辦法規定，他仍然是樂天所屬球員，臺鋼可能會支付一筆現金，用現金得到王柏融。

最理想的狀況是：實際上林子偉和王柏融分別直接和樂天以及臺鋼談合約，雙方最後走個過場，交易圓滿結束，大家各取所需，球迷戰成一團，討論誰賺到誰大虧。

那不理想的狀況呢？問題就來了。

假如樂天砍林子偉薪水

首先，林子偉和臺鋼談合約，確定加盟臺鋼進入中職，接著發動交易，一切都很順利，問題是如果樂天這時候提出的合約和當初談的不一樣呢？

比如說，原本答應月薪百萬，還有激勵獎金若干，也說好「會承接臺鋼的合約」，結果交易發動以後直接翻臉，月薪先減30%，獎金也縮水，那，林子偉能怎麼辦？

答案是「不能怎麼辦」，對，這就是中職的現況，他頂多說「七十萬有七十萬的打法」然後消極打球，不然就是直接任意引退，而且任意引退還得要球團同意。

之後頂多去走仲裁把想要的薪水要回來，不過仲裁路漫漫，大家等著看。再不然就真的打法律野球，提出當初樂天有答應的證據，告上法院去要薪水，不過告完東家的球員以後在球隊裡該如何自處，這就真的是個好問題了。

假設到這邊都很順利，樂天沒有吃書，臺鋼拿到想要的球員，也和王柏融談好條件，甚至跟日本火腿談妥，讓王柏融今年回歸中職，年底以擴充選秀選走的形式交易，或是稍微等一下，明年再來，改以交易形式處理。

這時候問題又來了。

樂天反悔，怎麼辦？

王柏融提早回來，結果樂天一試成主顧，沒放到18人名單外，臺鋼選不到。又或是王柏融真的明年才回來，樂天想一想還是決定把人留下，撕毀跟臺鋼的約定，這時候臺鋼該怎麼辦？

答案是：臺鋼必須經由法律途徑，要求樂天履行之前的約定，假如臺鋼凶猛一點，可能會請求法院做一些動作，比如「在合約解決以前，王柏融和林子偉都不能上場打球」，這個是可以做到的。

不管是「林子偉簽約以後再交易，結果權益受損」，還是「樂天突然吃書，拒絕讓出王柏融」，最終的結果都是球員的權益會受到衝擊，這就是憑默契靠私約做成交易的風險，而且風險竟然是球員必須承擔，這不是很奇怪嗎？

用默契、私約進行交易，最終受害的是球員

講到這裡要先強調，交易成立的話，樂天吃書的可能性是非常小的，因為以後大家還是要見面，這種事情搞出一次可能就會讓球隊陷入無法再進行任何交易的窘境。

不過仔細想想，中華職棒的交易一向都非常不活躍，真的要說有損失什麼倒也未必。認真說就是在一個交易並不活絡的聯盟失去交易可能，對球隊真的算損失嗎？

我們很願意相信人性，但是也知道人性經不起考驗，凡事都要有規則，有規則，才有公平可言。

誠信、公平、合法是任何職業體育聯盟應該秉持的原則，而這次交易的可能產生的爭議，正是由於其中的不確定性和遊走灰色地帶的手法所引起的。

球迷對於聯盟的期望不僅僅是球場上的精彩比賽，更是希望見證一個公平競爭、法制健全的比賽環境。

更重要的是，看來看去，最後可能承擔最大損失的是球員，覺得「應該要存在這種交易形式」，那就應該要修改規定讓他可以交易。

私下要約規避規章，如果允許這種事情發生，規章就形同虛設，等於是中華職棒打了三十幾年，最後還是走回聯盟草創，人治聯盟的路子，這怎麼說都不是好事。

我很願意相信會長堅持改革，既然是這樣，不管交易是否成立，都應該明確表態「不允許這種交易方式」，以維護過去改革的成果和堅定未來改革的道路。

如果存在最糟糕的可能性是，球員工會出來嚴厲譴責，但是除了嚴厲譴責以外其他協助都難以奏效，球員權益受到影響，聯盟形象大打折扣，那麼就應該在發生以前予以斷絕。


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