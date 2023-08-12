遊走灰色地帶，誠信何在？談林子偉和王柏融交易案對聯盟造成的傷害
我們想讓你知道的是
樂天拿出大包裹打算交換林子偉，撇開誰搶劫誰被搶，誰划算誰吃虧之外，這次交易有更值得關注之處，在最糟的狀況下，此一交易是否有更值得注目與討論之處？事實上，球員在交易過程中可能面臨極大風險，甚至可能會打出仲裁官司，為了避免這個情況，也避免成立30年的中職再度走草創、人治的回頭路，中職會長應該跳出來中止這筆交易。
文：大艦巨砲主義萬歲！
中華職棒，震撼彈。
林子偉換王柏融，而且還可能再多帶更多包裹，我想大家應該都很想知道「還有誰」，而且球迷應該也想看這些討論，不過在這裡，我想提出另一個切入的層面，就是大家可能不太喜歡的法律野球。
先說在前面，不管這個交易最後是否能成功，我認為在報紙報導為真的前提下，會長應該要出面喊停。
中職規章漏洞
至於為什麼呢，理由很簡單，在中華職棒規章的交易規則裡，並沒有談到如何交易「還沒加入，但是確定必須加入」的球員，因此才會切成兩筆交易。
有一位先進大德對這筆傳聞中的交易做出非常準確的評價，就是：「規章沒寫可以，知道沒寫可以而故意拆成兩筆規避，這是擺明了違規，跟期約賄選的意思一樣，一個正常的聯盟是不會准的。」
中華職棒該不該是個正常的聯盟，這可是個好問題。
可能會有人說，交易有什麼不好，不是平常都嫌沒有交易，現在交易來了不是嗎？
誠然，有交易是好事，可是還是希望在規則內交易，而不是憑默契、憑私約規避應該負擔的權利和義務，同時也可能衍生有害球員權益的狀況下進行交易。
至於該怎麼說呢，先從交易最理想的狀況談起吧。
「確定會加入，但是還沒加入」的球員可以被交易？
首先要先說明，根據中職規章，王柏融回歸中職就是樂天所屬球員，這是板上釘釘的事情，所以不存在「出售議約權」，因為他的契約權是由承接Lamigo的樂天所有，說「議約權」應該是方便解釋王柏融現在的狀況。
如前所述，中華職棒並不允許交易「確定會加入，但是還沒加入」的球員，林子偉勢必要和臺鋼先談合約，成為簽約之後成為臺鋼球員，然後再和樂天交易。
接著王柏融回歸中職，依據旅外球員辦法規定，他仍然是樂天所屬球員，臺鋼可能會支付一筆現金，用現金得到王柏融。
最理想的狀況是：實際上林子偉和王柏融分別直接和樂天以及臺鋼談合約，雙方最後走個過場，交易圓滿結束，大家各取所需，球迷戰成一團，討論誰賺到誰大虧。
那不理想的狀況呢？問題就來了。
假如樂天砍林子偉薪水
首先，林子偉和臺鋼談合約，確定加盟臺鋼進入中職，接著發動交易，一切都很順利，問題是如果樂天這時候提出的合約和當初談的不一樣呢？
比如說，原本答應月薪百萬，還有激勵獎金若干，也說好「會承接臺鋼的合約」，結果交易發動以後直接翻臉，月薪先減30%，獎金也縮水，那，林子偉能怎麼辦？
答案是「不能怎麼辦」，對，這就是中職的現況，他頂多說「七十萬有七十萬的打法」然後消極打球，不然就是直接任意引退，而且任意引退還得要球團同意。
之後頂多去走仲裁把想要的薪水要回來，不過仲裁路漫漫，大家等著看。再不然就真的打法律野球，提出當初樂天有答應的證據，告上法院去要薪水，不過告完東家的球員以後在球隊裡該如何自處，這就真的是個好問題了。
假設到這邊都很順利，樂天沒有吃書，臺鋼拿到想要的球員，也和王柏融談好條件，甚至跟日本火腿談妥，讓王柏融今年回歸中職，年底以擴充選秀選走的形式交易，或是稍微等一下，明年再來，改以交易形式處理。
這時候問題又來了。
樂天反悔，怎麼辦？
王柏融提早回來，結果樂天一試成主顧，沒放到18人名單外，臺鋼選不到。又或是王柏融真的明年才回來，樂天想一想還是決定把人留下，撕毀跟臺鋼的約定，這時候臺鋼該怎麼辦？
答案是：臺鋼必須經由法律途徑，要求樂天履行之前的約定，假如臺鋼凶猛一點，可能會請求法院做一些動作，比如「在合約解決以前，王柏融和林子偉都不能上場打球」，這個是可以做到的。
不管是「林子偉簽約以後再交易，結果權益受損」，還是「樂天突然吃書，拒絕讓出王柏融」，最終的結果都是球員的權益會受到衝擊，這就是憑默契靠私約做成交易的風險，而且風險竟然是球員必須承擔，這不是很奇怪嗎？
用默契、私約進行交易，最終受害的是球員
講到這裡要先強調，交易成立的話，樂天吃書的可能性是非常小的，因為以後大家還是要見面，這種事情搞出一次可能就會讓球隊陷入無法再進行任何交易的窘境。
不過仔細想想，中華職棒的交易一向都非常不活躍，真的要說有損失什麼倒也未必。認真說就是在一個交易並不活絡的聯盟失去交易可能，對球隊真的算損失嗎？
我們很願意相信人性，但是也知道人性經不起考驗，凡事都要有規則，有規則，才有公平可言。
誠信、公平、合法是任何職業體育聯盟應該秉持的原則，而這次交易的可能產生的爭議，正是由於其中的不確定性和遊走灰色地帶的手法所引起的。
球迷對於聯盟的期望不僅僅是球場上的精彩比賽，更是希望見證一個公平競爭、法制健全的比賽環境。
更重要的是，看來看去，最後可能承擔最大損失的是球員，覺得「應該要存在這種交易形式」，那就應該要修改規定讓他可以交易。
私下要約規避規章，如果允許這種事情發生，規章就形同虛設，等於是中華職棒打了三十幾年，最後還是走回聯盟草創，人治聯盟的路子，這怎麼說都不是好事。
我很願意相信會長堅持改革，既然是這樣，不管交易是否成立，都應該明確表態「不允許這種交易方式」，以維護過去改革的成果和堅定未來改革的道路。
如果存在最糟糕的可能性是，球員工會出來嚴厲譴責，但是除了嚴厲譴責以外其他協助都難以奏效，球員權益受到影響，聯盟形象大打折扣，那麼就應該在發生以前予以斷絕。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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