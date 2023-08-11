台鋼雄鷹1換4交易林子偉引熱議，桃猿領隊：王柏融契約權已獲聯盟同意
我們想讓你知道的是
中職台鋼雄鷹與樂天桃猿昨（10）日公開一筆使球迷熱議的交易包裹，台鋼雄鷹將以今年選秀狀元林子偉，換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫，以及未來王柏融返台的契約權。由於王柏融還在日職，桃猿領隊浦韋青強調是「1換3+1」，都有請示過聯盟。雄鷹總教練表示，球隊目前還不是很成熟，需要有經驗選手來帶著小鷹們快速成長
（中央社）中職台鋼雄鷹隊在今年選秀第1指名選進林子偉，不過10日宣布與樂天桃猿隊達成交易共識，用林子偉與桃猿隊交易王柏融契約權之轉讓，以及王溢正、翁瑋均、藍寅倫3名選手。
台鋼雄鷹隊今年手握狀元籤，最後選了有豐富旅美資歷的野手林子偉；不過，10日與樂天桃猿隊共同宣布，雄鷹隊用林子偉與桃猿隊交易，換來王柏融契約權之轉讓，以及投手王溢正、投手翁瑋均、外野手藍寅倫，總共有4名選手。選手交易案於8月15日正式生效實行。
王柏融在2018年底取得旅外自由球員資格，轉戰日職日本火腿鬥士隊發展，不過若王柏融回到中職，桃猿隊仍有優先議約權。
雄鷹隊總教練洪一中表示，「當然我們當初要交易這個東西，大家開會經過很多次討論，台鋼目前是一個新球隊，有很多位置都還不是很成熟，我們這群年輕選手需要幾個年紀比較大、有經驗的選手來幫助，變成一個成熟的選手。」
這次透過交易換來的王柏融、王溢正、翁瑋均、藍寅倫4名選手，都是洪一中之前在Lamigo桃猿隊帶過的子弟兵，洪一中說：「他們在場上的拚鬥精神是我百分之百可以信任的，所以我希望他們來這裡可以盡快融入球隊，帶著小鷹們快速成長，對台鋼明年一軍戰力一定會有很大幫助。」
洪一中指出，本來很希望林子偉留在球隊，但因為林子偉的行情夠、知名度夠、技術夠，其他球團願意用多名選手交換，「經過深思熟慮之後，目前是台鋼所需要的，促成了這次交易，用林子偉1個選手換樂天4個選手。」
這次拋下震撼彈，洪一中坦言，當然一定會有不同見解，有的人會覺得划算、也會有人覺得為什麼要把林子偉換過去，但這都是經過討論、考慮的結果，也促成中華職棒交易的活絡，林子偉對樂天拚下半季冠軍幫助很大，這4名選手對雄鷹隊幫助也很大，有共同想法才會促成這次交易。
王柏融契約轉讓也成交易籌碼，浦韋青：已獲聯盟同意
中職台鋼雄鷹與樂天桃猿達成交易，用選秀狀元林子偉與桃猿換王柏融契約權轉讓與另外3名選手，不過由於王柏融還在日職，桃猿領隊浦韋青強調是「1換3+1」，都有請示過聯盟。
台鋼雄鷹與樂天桃猿10日共同宣布，台鋼雄鷹用有豐富旅美資歷的野手林子偉，與樂天桃猿交換王柏融的契約權轉讓，以及投手王溢正、投手翁瑋均、野手藍寅倫，等於實質上是「1換4」交易案。
桃猿10日在桃園棒球場召開記者會，領隊浦韋青表示，與台鋼雄鷹這樁交易案大概是季中選秀後，經過約1個月的時間討論，「這段期間雙方針對很多人選、各式各樣配套，想了很多方案，但都是建立在怎麼樣能讓更多選手能夠持續、長久地活躍在中職舞台上。」
雖然實際上這次交易案是「1換4」，不過因為中職規章規範，能夠交易的標的僅「1名或多名選手」、「金錢交易」、「未來1年內之聯盟新人選拔會議第1輪及第2輪順位指名權」，因此王柏融的契約轉讓是否符合聯盟規章，也引發外界討論。
不過浦韋青強調：「交易時一定會請教聯盟，聯盟也有提示，我們也要保障雙方權益，這並不是文字遊戲，不過規章的確還有加強空間，看未來能不能更完善。」因此浦韋青指出，這次交易案算是「1換3+1」，未來王柏融回中職後，才會變成「1換4」。
浦韋青說明，未來王柏融若離開日職火腿隊、回到中職，程序上樂天桃猿必須先與他議約，再轉讓給台鋼雄鷹。浦韋青指出：「我們是非常期待柏融可以回到台灣效力，不過我們在討論交易案時，雙方高層經過非常多討論，當然我們知道某些球迷不能接受、某些球迷非常期待。」
浦韋青強調，造就這次交易案的成功，也感謝桃猿育成部主管沈鈺傑花了很多心思跟聯盟確認，「這樣標的要怎麼進行協議，整體轉讓不會只有樂天球團單一方面解釋，都是有參照聯盟的意見和同意。」
王柏融有高度意願效力，雄鷹領隊：年底飛去日本談
中職台鋼雄鷹與樂天桃猿達成交易案，雄鷹取得王柏融的契約權轉讓，雄鷹領隊劉東洋表示，王柏融有高度意願效力，只要年底恢復自由身，就會馬上飛去日本展現最高誠意。
台鋼雄鷹與樂天桃猿10日共同宣布，雄鷹用有豐富旅美資歷的野手林子偉，與桃猿交換王柏融的契約權轉讓，以及投手王溢正、投手翁瑋均、野手藍寅倫。不過由於王柏融目前還在效力日職日本火腿鬥士隊，且桃猿擁有優先議約權，因此引起熱議。
桃猿領隊浦韋青10日召開記者會時表示，只要王柏融回到中職，就會轉讓給雄鷹。
雄鷹10日召開線上記者會，領隊劉東洋表示，現在王柏融還有合約在身，以選手立場沒有辦法表達太多，「但我們已經了解他個人有這個高度意願，我們台鋼集團也會展現最高誠意去網羅他，等他成為自由身，就會立刻啟動、飛去日本找他談，球團這邊是樂觀看待這件事情。」
不過外界質疑，近年王柏融在日職成績不如預期，對於這項疑慮，劉東洋說明，事前已有做過調查，「我這邊自己也有透過日本的管道去了解他的狀況，技術方面沒有太大問題，欠缺的可能是自信心，而且他之前在中職生涯最黃金的時期是在洪總旗下期間，我們很有信心他回中職之後展現自信和風采。」
雄鷹總教練洪一中也表示，近幾年王柏融在日職成績沒有很理想，但跟心態比較有關係，「他是非常講求完美的選手，在異地沒有談話對象，什麼事情都悶著不講出來，跟他的個性有關係。」
Tags：
由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。