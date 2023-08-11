台鋼雄鷹1換4交易林子偉引熱議，桃猿領隊：王柏融契約權已獲聯盟同意

（中央社）中職台鋼雄鷹隊在今年選秀第1指名選進林子偉，不過10日宣布與樂天桃猿隊達成交易共識，用林子偉與桃猿隊交易王柏融契約權之轉讓，以及王溢正、翁瑋均、藍寅倫3名選手。

台鋼雄鷹隊今年手握狀元籤，最後選了有豐富旅美資歷的野手林子偉；不過，10日與樂天桃猿隊共同宣布，雄鷹隊用林子偉與桃猿隊交易，換來王柏融契約權之轉讓，以及投手王溢正、投手翁瑋均、外野手藍寅倫，總共有4名選手。選手交易案於8月15日正式生效實行。

王柏融在2018年底取得旅外自由球員資格，轉戰日職日本火腿鬥士隊發展，不過若王柏融回到中職，桃猿隊仍有優先議約權。

雄鷹隊總教練洪一中表示，「當然我們當初要交易這個東西，大家開會經過很多次討論，台鋼目前是一個新球隊，有很多位置都還不是很成熟，我們這群年輕選手需要幾個年紀比較大、有經驗的選手來幫助，變成一個成熟的選手。」

Photo Credit: 中央社 雄鷹隊總教練洪一中

這次透過交易換來的王柏融、王溢正、翁瑋均、藍寅倫4名選手，都是洪一中之前在Lamigo桃猿隊帶過的子弟兵，洪一中說：「他們在場上的拚鬥精神是我百分之百可以信任的，所以我希望他們來這裡可以盡快融入球隊，帶著小鷹們快速成長，對台鋼明年一軍戰力一定會有很大幫助。」

洪一中指出，本來很希望林子偉留在球隊，但因為林子偉的行情夠、知名度夠、技術夠，其他球團願意用多名選手交換，「經過深思熟慮之後，目前是台鋼所需要的，促成了這次交易，用林子偉1個選手換樂天4個選手。」

這次拋下震撼彈，洪一中坦言，當然一定會有不同見解，有的人會覺得划算、也會有人覺得為什麼要把林子偉換過去，但這都是經過討論、考慮的結果，也促成中華職棒交易的活絡，林子偉對樂天拚下半季冠軍幫助很大，這4名選手對雄鷹隊幫助也很大，有共同想法才會促成這次交易。

王柏融契約轉讓也成交易籌碼，浦韋青：已獲聯盟同意

中職台鋼雄鷹與樂天桃猿達成交易，用選秀狀元林子偉與桃猿換王柏融契約權轉讓與另外3名選手，不過由於王柏融還在日職，桃猿領隊浦韋青強調是「1換3+1」，都有請示過聯盟。

台鋼雄鷹與樂天桃猿10日共同宣布，台鋼雄鷹用有豐富旅美資歷的野手林子偉，與樂天桃猿交換王柏融的契約權轉讓，以及投手王溢正、投手翁瑋均、野手藍寅倫，等於實質上是「1換4」交易案。

桃猿10日在桃園棒球場召開記者會，領隊浦韋青表示，與台鋼雄鷹這樁交易案大概是季中選秀後，經過約1個月的時間討論，「這段期間雙方針對很多人選、各式各樣配套，想了很多方案，但都是建立在怎麼樣能讓更多選手能夠持續、長久地活躍在中職舞台上。」

Photo Credit: 中央社 桃猿領隊浦韋青。

雖然實際上這次交易案是「1換4」，不過因為中職規章規範，能夠交易的標的僅「1名或多名選手」、「金錢交易」、「未來1年內之聯盟新人選拔會議第1輪及第2輪順位指名權」，因此王柏融的契約轉讓是否符合聯盟規章，也引發外界討論。

不過浦韋青強調：「交易時一定會請教聯盟，聯盟也有提示，我們也要保障雙方權益，這並不是文字遊戲，不過規章的確還有加強空間，看未來能不能更完善。」因此浦韋青指出，這次交易案算是「1換3+1」，未來王柏融回中職後，才會變成「1換4」。

浦韋青說明，未來王柏融若離開日職火腿隊、回到中職，程序上樂天桃猿必須先與他議約，再轉讓給台鋼雄鷹。浦韋青指出：「我們是非常期待柏融可以回到台灣效力，不過我們在討論交易案時，雙方高層經過非常多討論，當然我們知道某些球迷不能接受、某些球迷非常期待。」

浦韋青強調，造就這次交易案的成功，也感謝桃猿育成部主管沈鈺傑花了很多心思跟聯盟確認，「這樣標的要怎麼進行協議，整體轉讓不會只有樂天球團單一方面解釋，都是有參照聯盟的意見和同意。」

王柏融有高度意願效力，雄鷹領隊：年底飛去日本談

中職台鋼雄鷹與樂天桃猿達成交易案，雄鷹取得王柏融的契約權轉讓，雄鷹領隊劉東洋表示，王柏融有高度意願效力，只要年底恢復自由身，就會馬上飛去日本展現最高誠意。

台鋼雄鷹與樂天桃猿10日共同宣布，雄鷹用有豐富旅美資歷的野手林子偉，與桃猿交換王柏融的契約權轉讓，以及投手王溢正、投手翁瑋均、野手藍寅倫。不過由於王柏融目前還在效力日職日本火腿鬥士隊，且桃猿擁有優先議約權，因此引起熱議。

桃猿領隊浦韋青10日召開記者會時表示，只要王柏融回到中職，就會轉讓給雄鷹。

Photo Credit: 中央社

雄鷹10日召開線上記者會，領隊劉東洋表示，現在王柏融還有合約在身，以選手立場沒有辦法表達太多，「但我們已經了解他個人有這個高度意願，我們台鋼集團也會展現最高誠意去網羅他，等他成為自由身，就會立刻啟動、飛去日本找他談，球團這邊是樂觀看待這件事情。」

不過外界質疑，近年王柏融在日職成績不如預期，對於這項疑慮，劉東洋說明，事前已有做過調查，「我這邊自己也有透過日本的管道去了解他的狀況，技術方面沒有太大問題，欠缺的可能是自信心，而且他之前在中職生涯最黃金的時期是在洪總旗下期間，我們很有信心他回中職之後展現自信和風采。」

雄鷹總教練洪一中也表示，近幾年王柏融在日職成績沒有很理想，但跟心態比較有關係，「他是非常講求完美的選手，在異地沒有談話對象，什麼事情都悶著不講出來，跟他的個性有關係。」