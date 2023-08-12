2023/08/12,
商業

每個月下單兩次就回本，蝦皮為何要推無利可圖的免運訂閱制「蝦拼Plus」？

每個月下單兩次就回本，蝦皮為何要推無利可圖的免運訂閱制「蝦拼Plus」？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

看來眼前來勢洶洶的新挑戰者酷澎（Coupang），並沒有把蝦皮嚇壞，而是挾著自己站穩市場的會員優勢，跟外送平台一樣用訂閱制，來進一步提升消費者對平台的黏著度。

文：孫治華（策略思維商學院院長）

蝦皮的富爸爸「冬海集團」

很少人知道蝦皮的母公司其實是一家叫做Sea Group（冬海集團）的企業，旗下涵蓋了遊戲開發商Garena、蝦皮集團Shopee，以及數位金融服務Sea Money。

然而，在2021年初，這個集團遭遇了一段挑戰，雖然涵蓋遊戲、電商和金融等多元領域，但卻未能達到預期的獲利。在短短半年內，投資者的信心逐漸下滑，集團股價下跌了90%，現金流也受到了波及。

從失敗中爬起來？不，直接把失敗的地方砍掉

在這關鍵時刻，創辦人李小冬採取了果斷行動，實行了大規模的裁員和員工福利削減。這一系列的舉措被形容為「以殘酷而嚴苛的措施來實現自我救贖」。

他們進行了7000名員工的裁減（佔總員工數的10%），同時退出了一些主要電商市場，例如法國、西班牙和波蘭，並在銷售和營銷費用中削減了超過七億美元。

冬海集團的這一舉措可以說是拯救了公司。這麼多年來，蝦皮在全球展開了大規模的補貼戰，雖然在台灣等許多市場取得了一席之地，卻也造成了巨額虧損。他們在某個季度甚至燒掉了10億美元。

然而，透過這次大幅瘦身，冬海集團在2022年第四季度實現了轉機，營收達到了35億美元，淨收入更是達到了4.27億美元。與2021年同期的六億美元虧損相比，這已經是成立十多年來首次實現盈利。

蝦皮免運的挑戰與嘗試

母公司有著痛苦的挫敗經驗，許多人都認為大灑幣的免運策略逐漸失效，台灣蝦皮卻又來一波新的免運政策：免運訂閱制「蝦拼Plus」。

看來眼前來勢洶洶的新挑戰者酷澎（Coupang），並沒有把蝦皮嚇壞，而是挾著自己站穩市場的會員優勢，跟外送平台一樣用訂閱制，來進一步提升消費者對平台的黏著度。

「蝦拼Plus」服務，共有39元（訂閱30天）、99元（訂閱90天）兩種方案可供選擇，參加訂閱制的消費者無須再搶免運券貨、等待免運日，就可以享無限次蝦皮店到店滿額免運費。對於消費者而言幾乎是每個月下單兩次就回本。

蝦皮在盤算著什麼？

針對看似無利可圖的方案，為什麼蝦皮還要推出？

《數位時代》的一篇分析就提到免運的吸粉力，連蝦皮購物的內部數據也指出， 有超過七成用戶認為「免運」是影響網購最重要的考量指標，顯示消費者對於運費的高敏感度。

再來由於「蝦皮店到店」是方案中唯一可選的免運選項，可以看出蝦皮實際想推動直營店面、增加接觸點的野心。這三年，蝦皮在全台已經有超過900間直營門市。再加上與美聯社、OKmart外部通路合作，取件的店鋪多達上千間。再加上2022推出的「智取門市」技術已成熟，更大幅降低實際門店的營運成本。

由此可見蝦皮此次野心在「電商超商化」，用遠低於超商經營的成本，站穩電商的知名度與指名度，並在客戶來店時也能同時結合其他品項的線下銷售。

這個故事告訴我們，商業世界瞬息萬變，成功需要不斷的變革和創新。蝦皮就是一個關鍵的個案，說明策略性的調整和大膽的應變能力，正是在競爭激烈的市場中生存和繁榮的關鍵。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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